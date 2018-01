Miloš Zeman si v těchto dnech připomíná jedno malé, ale nikoliv bezvýznamné výročí. Je to přesně pět let, co se "odřízl" od svého dlouholetého šéfporadce Miroslava Šloufa a přimkl se ke dvojici Martin Nejedlý a Vratislav Mynář, která se mu pro změnu stává přítěží v letošních volbách.

Zeman se kontroverzního Šloufa snažil takticky upozadit už v počátcích minulé volební kampaně, na přelomu let 2012 a 2013.

Tvrdil, že se na práci jeho volebního týmu nepodílí, byť to zjevně nebyla pravda.

Potvrzují to jak očitá svědectví lidí z tehdejšího Zemanova štábu, tak třeba i video natočené neznámým turistou na konci roku 2012 v předvánoční Vídni, kde Šlouf s dalšími lidmi asistuje u natáčení předvolebního šotu se Zemanem.

Šloufova role byla naopak naprosto klíčová. Ještě krátce po prvním kole prezidentské volby ve Šloufově kanceláři Zemanovci podle jednoho z účastníků například řešili, jak dosáhnout toho, aby jejich kandidáta v druhém kole veřejně podpořilo vedení ČSSD.

"Miloš Zeman popíral, že mám cokoliv společného s jeho cestou na Hrad, i když jsem ji vymyslel, prosadil, realizoval, vedl a do jisté míry platil," napsal sám Šlouf později ve své knize. Nechal se také slyšet, že to byl on, kdo Zemanovi před volbami například zprostředkoval schůzku s rakouským prezidentem Heinzem Fischerem nebo s britským expremiérem Tonym Blairem.

Definitivní rozkol blízkých přátel dle pamětníků přišel v úterý 22. ledna 2013 mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby. Nynější prezident tehdy besedoval se svým finálovým soupeřem Karlem Schwarzenbergem v sále Národní technické knihovny. Redaktoři MF Dnes všem přítomným pustili záznam uniklého telefonátu z roku 2000, na němž Šlouf ve velmi přátelském duchu hovoří s později zavražděným vládcem podsvětí Františkem Mrázkem a slibuje mu pomoc s prodejem stavební firmy IPS.

"Ta nahrávka Zemana evidentně vykolejila. Byl z toho v šoku. Po skončení debaty, kde jsme mu to pustili, odcházel a nechtěl se s nikým bavit. Mně odsekl, ať mu dám pokoj. Poprvé tehdy na vlastní uši slyšel, v jakém tónu a v jak přátelském duchu se s Mrázkem jeho Šlouf bavil. Myslím, že si Zeman tehdy uvědomil, že by mu to mohlo do budoucna škodit," vzpomíná na atmosféru v sále tehdejší novinář MF Dnes Jaroslav Kmenta.

Překvapivé odstřihnutí od lobbisty a politického podnikatele, který se současnou hlavou státu intenzivně spolupracoval už od roku 1995, bylo završeno v den vyhlášení výsledků voleb.

Tehdy zkoprnělý Šlouf, který měl zájem dělat Zemanovi i na Pražském hradě šéfporadce, od vítězného Zemana v Top Hotelu uslyšel: "Připravils mě nejmíň o deset procent hlasů!"

Tímto okamžikem se vztahy obou mužů zpřetrhaly zcela. A to byl i moment, který odstartoval strmou hradní kariéru Martina Nejedlého s Vratislavem Mynářem, kteří se přitom lobbistickému řemeslu vyučili právě u Šloufa.

"V tom okamžiku do jeho okolí honem naskákali lidé, které jsem já sám k Zemanovi přivedl. A jak se ukázalo, nehodlali už nikdy tato místa opustit. Prostě si Miloše Zemana, jak já říkám, zprivatizovali," popsal v už zmíněné knize Šlouf onu přelomovou dobu, přičemž použil i slovo podraz a zmínil v této souvislosti i

Zemanovu "nízkou sociální inteligenci".

Přitom ale už nedodal, že to byl on, kdo měl Zemana "zprivatizovaného" v předchozích letech.

Dědictví privatizace Unipetrolu

S podnikatelem z Osvětiman na Zlínsku Vratislavem Mynářem, nynějším hradním kancléřem, se Šlouf údajně seznámil skrze opavského podnikatele a někdejšího spolumajitele skupiny Chemapol Group Radima Masného. "Masný nám dlužil nějaké peníze a Mynář se nabídl, že je z něj pro nás vymůže. Úspěšný ale nebyl," uvedl Šlouf před lety pro Hospodářské noviny na adresu muže, který už několik let marně usiluje o bezpečnostní prověrku.

Důležitější než Mynář je ale Martin Nejedlý, oficiálně Zemanův poradce pro energetiku, dnes klíčová osoba na Pražském hradě.

O jeho pozici, ale i o poněkud velkopanském chování může svědčit i to, že pro svou předloňskou oslavu padesátin si od Správy Pražského hradu pronajal Královskou zahradu a Letohrádek královny Anny.

Ty přitom nikdy dříve k soukromé oslavě nebo ke komerční akci pronajaty nebyly.

Šlouf se s Nejedlým, rodákem z Kunovic na Zlínsku a někdejším úspěšným prvoligovým volejbalistou, potkal někdy v letech 2003 až 2005. "Už přesně nevím, ale seznámil nás jeden vysoce postavený člověk," uvedl Šlouf v říjnu 2013 v rozhovoru s autorem tohoto textu.

Když Nejedlého - muže, který po skončení sportovní kariéry dělal mnoho let byznys v Německu a poté v Rusku - poznal, prezentoval se prý před ním coby obchodní zástupce Plynostavu Pardubice na Kamčatce.

Ale velký dojem na Šloufa udělalo hlavně to, že byl schopen jej přivést v Moskvě až k nejvyšším šéfům ruského ropného koncernu Lukoil.

Šloufovi právě tohle hrálo do karet. Seznámili se totiž v době, kdy se stále ještě rozhodovalo o budoucnosti Unipetrolu, a jeho snem, nakonec neuskutečněným, bylo přivést Lukoil, případně jiný podobný zahraniční gigant, který ropu sám těží, do Česka v roli strategického partnera pro domácí petrochemii. Vycházel prý z doporučení někdejšího vicepremiéra a svého přítele Václava Valeše.

Šlouf nesouhlasil už s tím, když Zemanova vláda v prosinci roku 2001 rozhodla o prodeji Unipetrolu holdingu Agrofert nynějšího premiéra Andreje Babiše (který za podnik nakonec nezaplatil a privatizace se musela opakovat). Podle svých slov byl Šlouf z podobných důvodů i proti tomu, když Špidlův kabinet v roce 2004 přiklepl v druhém pokusu strategický český podnik polskému koncernu PKN Orlen, tentokrát v partnerství s Babišem.

Jako dva bratři

A právě od těchto privatizačních let se táhne averze mezi Babišem a Šloufem. A zároveň mezi Babišem a Nejedlým, který se mezitím stal Šloufovým nejbližším byznysovým partnerem. Několik let v centru Prahy, ve Školské ulici, sdíleli kancelář, obchody a zisky si před berním úřadem dělili na polovinu, trávili společně i volný čas. Dle Šloufových vzpomínek opakovaně také cestovali do Moskvy za lidmi z Lukoilu.

"Byl jsem to já, kdo Nejedlého zorientoval v Praze a seznámil jej se všemi důležitými lidmi," poznamenal dříve v rozhovoru Šlouf a jako příklad uvedl Ivana Langera a Tomáše Hrdličku z ODS.

Toho samého Hrdličku, řazeného dříve mezi takzvaného pražské kmotry, který Zemanovi letos přispěl bezúplatně na kampaň službami v hodnotě téměř půl milionu korun.

Šlouf, který se v posledním období drží zcela stranou politického dění, s novináři nekomunikuje a řeší spíše otázky spojené s vlastním zdravím, uvedl dříve také, že to byl on, kdo Nejedlému výrazně pomáhal v obchodech. Například, když česká pobočka Lukoilu, zastupována Nejedlým, získala zakázku na dodávku leteckého benzinu pro státem vlastněné ruzyňské letiště. Bylo to v éře premiéra Mirka Topolánka, s nímž měl Šlouf velmi dobré vztahy minimálně od ledna 2007, kdy mu pomohl pro jeho vládu získat podporu od přeběhlíků z ČSSD, Miloše Melčáka a Michala Pohanky.

Společnost Lukoil Aviation Czech, v níž byl Nejedlý jednatelem, uzavřela také kontrakt na obměnu zásob leteckého paliva se Správou státních hmotných rezerv.

Smlouvu ale nesplnila, soud nakonec firmě vyměřil téměř třicetimilionovou pokutu, což ji dostalo do existenčních problémů a skončila v likvidaci.

I to je jeden ze šrámů, který kazí pověst Martina Nejedlého, jenž je dnes vedle podnikatele Zdeňka Zbytka považován za jednu ze dvou hlavních Zemanových spojek do Ruska a jeden z hmatatelných důkazů východní orientace současného prezidenta.

Když se v květnu 2015 Zeman v Kremlu sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, doprovázel jej právě poradce Nejedlý, český velvyslanec v Rusku Vladimír Remek seděl potupně v předsálí. Sociální sítě později zaplavila i fotografie Nejedlého mobilního telefonu, na jehož krytu se jako hrdina skví Putin ve slunečních brýlích.

Redakce HN se dotazovala samotného Nejedlého, co si myslí o Šloufových slovech, že si s Vratislavem Mynářem současného prezidenta zprivatizovali. Na tuto ani žádnou jinou otázku však Zemanův hlavní našeptávač neodpověděl.

Lépe jít pozitivní cestou

Když novináři před pěti lety v kampani útočili na Zemana kvůli Šloufovi, odrážel jejich kritiku tím, že jeho letitý pobočník nikdy nečelil trestnímu oznámení, nebyl obviněn, natož odsouzen. V těchto dnech naprosto shodně brání Zeman i dvojici Nejedlý–Mynář, byť na její odchod z Hradu tlačí i premiér Andrej Babiš.

Ještě před televizními debatami s Jiřím Drahošem Zeman avizoval, že se nehodlá bavit o lidech, kteří ve studiu nebudou přítomni. Je si zjevně vědom, že je to pro něj jedno z nejcitlivějších témat, které jej v očích veřejnosti může výrazně oslabit.

Jakub Horák – producent, komentátor a odborník na politické kampaně – si myslí, že by se Jiří Drahoš měl ke kontroverzím kolem dua Nejedlý–Mynář vymezit pozitivně. "Měl by už teď představit svůj vlastní tým, který si chce na Hrad vzít, od kancléře po poradce, plný nezpochybnitelných autorit," doporučuje Horák, jak se může Drahoš od Zemana výrazně odlišit. "Rozhodně bych nešel do negativní debaty, v těchto hádkách je Zeman silný, mistr vytáček," doporučuje také muž, který stojí například za volebním úspěchem pirátů.

Ale je tu ještě jedna varianta, s níž může Zeman neočekávaně vyrukovat. Že se od Mynáře a Nejedlého nakonec odstřihne. Tak jako to udělal před pěti lety se Šloufem.