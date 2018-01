Na nemocenských dovolených stráví nejvíce času řemeslníci, opraváři a další méně kvalifikovaní zaměstnanci. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR jich téměř 64 procent využije alespoň jednou za rok nemocenskou dovolenou. Nejvíce případů je v Karlovarském a Libereckém kraji.

Praha je naopak region s výrazně nižším počtem pracovních neschopností oproti zbytku republiky. "V Praze je ze 100 tisíc pojištěnců pouze 12,5 tisíce případů pracovní neschopnosti, což je méně než polovina celorepublikového průměru. Ten je přibližně 34 procent," říká analýza projektu Česko v datech za rok 2016.

Stejně tak průměrná doba jedné pracovní neschopnosti je nejnižší v hlavním městě a naopak nejvyšší na Zlínsku. V Praze je to 33 dnů a na jižní Moravě 51 dnů. Celorepublikový průměr je přitom zhruba 43 dnů.

Pokles nemocenských může otočit stárnutí populace

Před dvěma lety Češi promarodili dohromady 66 027 258 dní, což je téměř 181 tisíc let. Pokud bychom tyto dny rovnoměrně rozpočítali na všechny obyvatele v produktivním věku, na každého z nich by vycházelo 9,5 dne na nemocenské.

V roce 2007 byl počet pracovních neschopenek dvakrát větší, využilo je 60 procent pojištěnců. Počet pracovních neschopností za posledních 10 let klesá.

"Dosud převládal trend snižování celkové nemocnosti pracující populace. Nicméně se stárnutím populace a zvyšováním průměrného věku zaměstnanců se tento trend může zastavit, případně otočit," míní David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte.

Nejčastějšími důvody k pracovní neschopnosti jsou kromě těhotenství, porodu a šestinedělí také obtíže se zády a nachlazení či chřipka.

Místo nemocenských sick days

Největší skok mezi počty pracovních neschopenek se odehrál mezi lety 2007 a 2008, kdy přestaly být hrazené první tři dny nemocenské, snížila se také výše dávek vyplácených z nemocenského pojištění. Zatímco ještě v roce 2007 připadalo na 100 tisíc pojištěnců přes 60 tisíc případů pracovní neschopnosti, v roce 2009 počet případů klesl zhruba na 35 tisíc na 100 tisíc pojištěnců.

Změny v roce 2018 Změny v nemocenském pojištění přicházejí i v roce 2018. Kromě nově zavedené dávky na otcovskou poporodní péči se týkají především vyšší nemocenské při dlouhodobé nemoci. Nově se od 31. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti bude vyplácet 66 procent denního vyměřovacího základu a od 61. dne pak 72 procent základu. Dosud šlo pouze o 60 procent.

Vinu na skokovém nárůstu průměrné délky nemocenské mělo největší měrou zrušení jejího vyplácení v prvních třech dnech nemoci. "Méně závažná onemocnění začali zaměstnanci ve většině případů řešit buď krátkodobou dovolenou, případně pomocí tzv. sick days. Tyto placené "dny na vyléčení" patří k zaměstnaneckým benefitům stále většího počtu firem a objevila se i snaha uzákonit je jako povinné," zní v analýze projektu Česko v datech.

Podle konzultanta Martina Červeného z Human Capital Advisory Services Deloitte patří sick days mezi standardní nástroje péče o zaměstnance. "Jsou z pohledu zaměstnanců i společností vítaným řešením, které je hojně využívané a pomáhá snižovat tlak na zaměstnance v případě zdravotní indispozice či jiné události," dodává Červený.

V současnosti si Češi nejčastěji vybírají nemocenskou v délce trvání 8 až 14 dnů, a to jak muži, tak ženy. Co se věkových skupin týče, vyčnívá z nich pouze ta nad 50 let, kde už průměrná pracovní neschopnost trvá jeden až tři měsíce. "Dosud nejdelší doba trvání nemocenské byla v roce 2009, kdy jeden případ pracovní neschopnosti trval v průměru více než 48 dnů," uvádí analýza Česko v datech.

Počet případů pracovní neschopnosti na 100 000 nemocensky pojištěných osob v krajích za rok 2016:

(po najetí kurzorem na kraj se zobrazí i průměrná délka trvání pracovní neschopnosti)

Průměr za celé Česko: 34 039 případů, průměrně 51,2 dne

Zdroj dat: UZIS

Zdroj dat: UZIS