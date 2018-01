Nájemce bytu se asi nově bude moci přihlásit k trvalému pobytu jen se souhlasem vlastníka nemovitosti, v níž bydlí. Sněmovna v úterý podpořila novelu ODS o evidenci obyvatel přes nesouhlas menšinové vlády hnutí ANO, který vyslovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Před dalším schvalováním normu projednají sněmovní výbory pro veřejnou správu a ústavně právní.

Návrh má podle někdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) zabránit případům, kdy si někdo proti vůli vlastníka do jeho domu nebo bytu přihlásí víc obyvatel, kteří se tam ale fakticky nezdržují. Tím vznikají vlastníkům i jiným nájemcům komplikace, například v případě exekucí, uvedl Blažek. Návrh posiluje postavení vlastníků. Souhlas by neměl být nutný v případě příbuzných, manželů a registrovaných partnerů.

Pelikán zdůvodňoval nesouhlas tím, že návrh rozdrobí evidenci obyvatel a zkomplikuje tím komunikaci státu s občany. "Máme asi milion lidí, kteří bydlí někde jinde, než si stát myslí, tímto návrhem bychom ten problém dále zostřovali," řekl Pelikán. Podle ministra by problém měla řešit spíše úprava zákoníku práce.

Poslanec a místopředseda ODS Martin Kupka se proti tomu ohradil. "Souhlas vlastníka v žádném případě nemůže ovlivnit kvalitu evidence obyvatel," uvedl.

Návrh by také podle vládního stanoviska ztížil přihlašování k trvalému pobytu. To by podle vlády mohlo vést k nežádoucímu zvýšení počtu občanů hlášených na adrese sídla ohlašovny. V návrhu stanoviska rovněž stojí, že už nynější právní úprava umožňuje vlastníkovi domu nebo bytu bránit se proti přihlášení osoby k trvalému pobytu, pokud je to proti jeho vůli. Podle zákona o evidenci obyvatel je vlastník o přihlášení písemně informován a v případě, že s přihlášením k trvalému pobytu nesouhlasí a užívací právo občana k objektu zaniklo, může podat návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana.