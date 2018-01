Skončila dlouho očekávaná předvolební debata dvou kandidátů na prezidenta. Nejdříve se oba kandidáti věnovali Andreji Babišovi a nové vládě. Zatímco Drahoš si neumí představit, že by jmenoval premiérem člověka, jenž je trestně stíhán, Zeman s tím nemá problém. Současná hlava státu říká, že ctí presumpci neviny a není to tedy překážkou.

Zeman navíc řekl, že Babiše jmenuje premiérem už v únoru. To znamená, že pokud by Drahoš zvítězil, už by neměl prakticky, jak ovlivnit skládání nové vlády. Třetí pokus sestavit vládu dává vybranému člověku totiž předseda sněmovny, nikoliv prezident.

Dále hovořili o zákazu kouření v hospodách nebo právu držení zbraně. Obvzlášť tvrdá byla diskuse týkající se dezinformací. Podle Zemana Bezpečnostní informační služba (BIS) de facto negovala Drahošova slova o tom, že parlamentní volby byly zmanipulovány cizím státem. Drahoš se tak prý podle Zemana dopustil šíření tzv. fake news. Na rozdíl od Drahoše prý ony zprávy jako prezident dostává.

Drahoš na to reagoval tím, že řekl, že je zásadní rozdíl mezí dostáváním a čtením zpráv BIS. Bývalý ministr kultury Daniel Herman, který měl jako člen vlády přístup ke zprávám BIS, uvedl na sociálních sítích, že se zprávy skutečně zmiňovaly o činnosti ruské rozvědky. Tomuto tématu se věnoval už dříve Demagog.

Celá debata skončila diskusí o migraci. Migrace podle prezidenta občany pálí nejvíce. Zeman vyčetl Drahošovi jeho dřívější tvrzení, že ČR je schopna přijmout 2600 uprchlíků. Drahoš ale připomněl, že jednoznačně odmítá přijímání uprchlíků na základě kvót.

Experti na politický marketing, které oslovila Česká tisková kancelář, se shodli, že v debatě měl celkově navrch Miloš Zeman. Konzultant pro politický marketing Martin Joachymstál řekl, že Zeman v duelu televize Prima svého konkurenta Jiřího Drahoše přetlačil.

Převahu Zemana v debatě viděla také expertka Alžběta Králová z Institutu politického marketingu (IPM). Drahoš se podle ní pokoušel vést seriózní debatu v neseriózním prostředí. Duel podle obou expertů ovlivnil také mdlý výkon moderátora Karla Voříška, který nedokázal ukáznit hlučné publikum.

"Jiřího Drahoše hned v samém úvodu svázala nervozita zaplněného sálu a neukázněného publika, se kterým moderátor po celou dobu vysílání zápolil," poznamenal Joachymstál. Bývalý předseda Akademie věd Drahoš chtěl podle něj upozornit na nestálost názorů prezidenta a dříve vyřčené nepravdivé výroky. "Nic z toho se mu však nepodařilo tak, aby přesvědčil nerozhodnuté," míní. Za neukázněné publikum se Prima omluvila. "Omlouváme se za obecenstvo, které debatu vyrušuje. Bohužel, lístky byly dány oběma táborům, aby je zodpovědně rozdaly mezi své příznivce," uvádí Prima na svých facebookových stránkách u videopřenosu.

Prezident Zeman během oznamování své kandidatury uvedl, že se nebude účastnit žádných předvolebních debat. Svůj názor změnil se začátkem druhého kola, kdy během děkovného projevu voličům oznámil, že se zúčastní dvou televizních debat. Po několik dnech však řekl, že se chce s Drahošem utkat celkem ve čtyřech setkáních. Drahoš jeho návrh ale odmítl a souhlasil jen s původně ohlášenými dvěma debatami.

Zeman se tak objevil již ve dvou předvolebních pořadech, v neděli na TV Nova a v pondělí na TV Barrandov. Předvolební diskuzi na Nově sledovalo 1,5 milionu diváků starších 15 let. Barrandov se musel spokojit s podstatně nižší sledovaností - necelých 660 tisíc diváků starších 15 let. Duel na Primě sledovaly přes 2 miliony lidí.

Ve čtvrtek, tedy den před otevřením volebních místností, se oba kandidáti setkají ještě na předvolební debatě České televize, kterou bude moderovat Světlana Witowská.