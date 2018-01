Státní zástupce obdržel od policie vyrozumění sněmovny o vydání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Nyní vypracuje rozhodnutí o pokračování ve stíhání.

Uvedla to mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová.

O vydání obou poslanců rozhodla sněmovna v pátek.

"Vyrozumění dorazilo k policii, která žádala o vydání. Vyšetřovatel ho dodal státnímu zástupci, který nyní vypracuje usnesení o pokračování v trestním stíhání," řekla Zenklová.

Kdy bude rozhodnutí vypracováno, zatím není jasné.

Babiš s Faltýnkem obvinění důrazně odmítají, považují ho za vykonstruované a účelové. Vedle vrcholových představitelů vládnoucího hnutí policie obvinila dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Poslanci vydali poprvé představitele hnutí ANO ke stíhání loni v září. O měsíc později byli obviněni, jejich stíhání bylo přerušeno po říjnových sněmovních volbách, kdy Babiš s Faltýnkem znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Šámal se ohradil proti Babišovu výroku o trestních stíháních

Babiš se v pátek ve sněmovně při diskusi o svém vydání k trestnímu stíhání hájil slovy, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení. Proti tomuto výroku se ve středu ohradil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Podobné výroky mohou podle něj ohrozit důvěru ve spravedlivou justici a v důsledku vést až k rozpadu demokratického právního státu.

"Ať byly okolnosti, za kterých uvedené věty zazněly, jakkoliv vypjaté a nanejvýš osobní, premiér by neměl taková slova pronášet bez důkazů, respektive bez toho, aniž by je prakticky okamžitě doplnil konkrétními podklady či příklady, jež by bylo možné – tak jak je to v každém právním státě běžné – prošetřit," řekl Šámal.

Nejvyšší soud podle Šámala nemá žádné poznatky o možnosti objednat si v Česku trestní stíhání. "Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že žádné takové poznatky nemá ani pan premiér Babiš," uvedl Šámal. Ústavní činitelé by se podle něj bez konkrétních důkazů takto vyjadřovat neměli.

Babišův výrok na plénu kritizovali někteří politici a vyzývali ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby ho potvrdil, nebo dementoval. Ministr v úterý debatu o možnosti objednat si trestní stíhání označil za bouři ve sklenici vody a řekl, že ji dál nechce zveličovat svým komentářem.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman už v pátek vyzval politiky, kteří mají důvodné poznatky o ovlivnění postupu či rozhodování orgánů činných v trestním řízení, aby se obrátili na něj či jiné státní zástupce.

Nepodložená politická prohlášení podle něj podrývají důvěryhodnost justice, která se nemůže adekvátně bránit.

Podle Šámala podobné výroky vysoce postavených činitelů rezonují i v zahraničí, poškozují pověst země a mohou být proti Česku použity třeba v rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Podobně se v pondělí vyjádřil i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. "Jeho (Babišův) výrok tak může z dlouhodobého hlediska poškodit obraz celé země v zahraničí. Něco, co bychom asi čekali v zemích typu Burundi, ale ne ve středoevropském demokratickém právním státě," řekl Baxa Českému rozhlasu.