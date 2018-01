Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu na Pražském hradě předal prezidentu Miloši Zemanovi demisi své menšinové vlády. Prezident ji přijal, vládu pověřil výkonem funkce do jmenování nové. Zároveň Babiše pověřil jednáním o sestavení nového kabinetu.

Zeman řekl, že pokud nebude opět zvolen prezidentem, nebude po Babišovi chtít doložit podporu většiny poslanců a jmenuje ho v únoru premiérem.

"Nemohu vyloučit své nezvolení. A v takovém případě dodržím svůj slib a jmenuji pana Babiše premiérem v průběhu února," řekl Zeman a dodal, že v takovém případě by po Babišovi 101 hlasů poslanců nechtěl.

"Rozdíl ve vyjednávání je ten, že při prvním pokusu jsme ani nedostali šanci vyjednávat – vyjádření stran až na výjimky byla kategorická odmítnutí. Nyní se snažíme vyjednávat. Jednali jsme s ČSSD, KSČM, dnes jednáme s ODS a KDU-ČSL. Charakter jednání bude úplně jiný, při prvním kole se ani nečekalo, že dostaneme důvěru," uvedl Babiš.

Nicméně hned odpoledne například občanští demokraté zástupcům hnutí ANO zopakovali, že trvají důvody, proč nevstoupí do jednání o vládě. Novinářům to po zhruba hodinové schůzce řekl předseda ODS Petr Fiala. Uvedl také, že ODS nepodpoří ani žádnou menšinovou vládu ANO. Na jednání podle Fialy nezaznělo, že by hnutí uvažovalo o jiném premiérovi než Andreji Babišovi. "Přijali jsme pozvání, které přišlo od ANO. Konstatovali jsme, že trvají důvody, proč ODS nevstoupí do jednání o vládě hnutí ANO," uvedl Fiala.

Také lidovci po středečním jednání s hnutím ANO oznámili, že zůstanou v opozici. Po zhruba půlhodinové schůzce to řekl předseda strany Pavel Bělobrádek. ANO podle něj odmítá splnit podmínku KDU-ČSL, aby ve vládě nebyl žádný trestně stíhaný člověk a trvá na tom, aby premiérem byl předseda hnutí Babiš.

Babiš se Zemanem se na Hradě setkali dva dny před prezidentskou volbou, ve které hnutí ANO současnému prezidentovi vyslovilo podporu. Přijetí demise Hrad původně oznámil na konec minulého týdne, termín poté změnil.

Babišova menšinová vláda schválila demisi před týdnem. Stalo se tak pět týdnů po jejím jmenování. Demisi vláda schválila den po hlasování sněmovny, která jí podle očekávání nedala důvěru. Babiš pro svůj kabinet sehnal podporu pouze svého hnutí ANO.

Hrad původně oznámil, že demisi Zeman přijme do konce minulého pracovního týdne, brzké přijetí předpokládali i zástupci vlády.

Prezidentův mluvčí později vyjádření změnil, nepodařilo se podle něj najít v Zemanově programu volný čas. K programu prezidenta řekl, že se v Lánech chystá na volební duel s protikandidátem Jiřím Drahošem. Později uvedl, že se Zeman minulý týden v nemocnici podrobil menšímu zákroku v ústech.

Podle prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše se Zeman nechová státnicky, když plánuje jiný postup v otázce jmenování premiéra a vlády pro případ svého úspěchu a neúspěchu ve druhém kole prezidentských voleb. Řekl to ve středu v České televizi. Hlava státu podle Drahoše bere místo prospěchu České republiky v potaz svůj vlastní prospěch, což by jako státník dělat neměl.

Drahoš ČT řekl, že ho Zemanovo rozhodnutí nezaskočilo, protože jediným jeho pevným postojem je to, že mění své postoje. "Nejde mu až tak o ČR jako o jeho samotného," uvedl Drahoš.

Podmínění rychlého jmenování Babiše tím, že Zeman neuspěje ve volbách, však Drahoš neočekával. "Že bude reagovat jinak, když nebude zvolen, tohle by z mého pohledu státník dělat neměl. Měl by brát v potaz prospěch státu. Ale u Miloše Zemana mě to příliš nepřekvapuje," konstatoval někdejší předseda Akademie věd.