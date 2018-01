Nejvíce peněz za kampaň v loňských volbách do sněmovny utratila ČSSD, a to 85,3 milionu korun. Jen o 800 tisíc méně vydalo vítězné hnutí ANO. Vyplývá to z finálních zpráv o financování kampaně, které strany měly podle zákona zveřejnit do pondělní půlnoci.

Podle předběžných závěrů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí to udělalo sedm z devíti stran, které se do sněmovny dostaly, uvedl Český rozhlas na svém zpravodajském webu iRozhlas.cz.

"Sedm z devíti sněmovních stran zveřejnilo v termínu zprávu o financování loňské volební kampaně. Z neparlamentních jen pět. Kromě ČSSD a KSČM vypracovaly všechny sněmovní strany zprávu v internetové aplikaci," uvedl na svém twitterovém účtu Jan Outlý z dohledového úřadu.

Ve sněmovních volbách loni na podzim kandidovalo 31 stran a hnutí, zprávy o financování své kampaně tak včas podle úřadu zveřejnila ani ne polovina z nich. Za nezveřejnění zprávy hrozí pokuta od 10 tisíc do 100 tisíc korun.

Přes 80 milionů korun dala do kampaně ještě ODS, piráti naopak pouze 16,3 milionu korun, výsledek měli s ODS přitom prakticky shodný.

SPD Tomia Okamury za předvolební kampaň utratila 33,2 milionu korun, hnutí STAN 56,7 milionu korun, TOP 09 74,8 milionu korun, lidovci zhruba 55,6 milionu korun. KSČM zveřejnila zprávu teprve ve středu na svém webu a uvádí v ní náklady 35,4 milionu korun.

Dohledový úřad teď začne dodané informace o financování kampaní prověřovat.