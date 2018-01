V pražské MHD začne od 1. srpna 2018 fungovat takzvaná virtuální karta MHD Lítačka. Cestující si budou moci nově nahrát kupon MHD i na platební kartu. Novinářům to v úterý řekli zástupci městské společnosti Operátor ICT. V budoucnu budou mít cestující k dispozici rovněž aplikaci, jejímž prostřednictvím bude možné zaplatit jízdné.

Lítačka nahradila kartu Opencard a nyní ji vlastní 595 tisíc lidí.

Jízdné bude nově možné nahrát na jakoukoliv platební kartu. Stejně tak chce Operátor ICT, aby to bylo možné také na In Karty Českých drah nebo karty ISIC. "Budeme zde mít funkční prostředí, které se bude maximálně soustřeďovat na pohodlí cestujících. Navíc odpadne nutnost chodit aktivovat kupon do validátoru," řekl ředitel firmy Michal Fišer. Fyzická karta Lítačka bude fungovat nadále.

Virtuální Lítačka vzniká v rámci nového multikanálového odbavovacího systému, na kterém Operátor pracuje. Systém počítá se zachováním stávajících možností nákupu jízdného včetně klasických papírových kuponů a jízdenek či platby přes SMS.

Nová aplikace by měla umožnit nákup jednorázových jízdenek. "Slibujeme si od ní, že částečně nahradí provoz SMS jízdenek, který je z pohledu nákladů pro město drahý," řekl Fišer. Operátor ICT očekává, že nahradí zhruba polovinu dnes zasílaných SMS jízdenek. Z nich si bere asi 20 procent provozovatel. V případě aplikace budou náklady podle Operátora ICT v řádu jednotek procent.