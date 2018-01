Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) vypsalo druhé kolo výběrové řízení na obchvat Českých Budějovic. Stavba za 12,8 miliardy korun, jež bude součástí dálnice D3, by měla začít na podzim. Řekl to mluvčí ŘSD Jan Studecký. Jde o úseky Úsilné - Hodějovice dlouhý 7,1 kilometru a úsek Hodějovice - Dolní Třebonín dlouhý 12,5 kilometru. Obchvat by měl být hotový do roku 2021.

"Druhé kolo výběrového řízení (na obchvat Budějovic) bylo vypsáno 12. ledna. Uchazečů je 15 na každý úsek, v prvním kole výběrového řízení nebyl nikdo vyřazen," řekl Studecký. Ředitelka jihočeské pobočky ŘSD Vladimíra Hrušková již dříve řekla, že zájemci jsou ve velké míře ze zahraničí, ze Španělska, Turecka, Itálie i Bosny a Hercegoviny.

Stavba úseku D3 Úsilné - Hodějovice by měla stát 6,87 miliardy korun, náklady na úsek Hodějovice - Dolní Třebonín vyčíslilo ŘSD na 5,95 miliardy, v obou případech jde o částky bez DPH. Na prvním zmíněném úseku má stát vykoupeno 99 procent pozemků, na druhém 91 procent. "Zahájení staveb předpokládáme na podzim 2018," řekl Studecký.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD loni v říjnu. Na něj navazuje část Bošilec - Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy, první řidiči by po ní podle ŘSD měli projet v červnu 2019.

Prodat pozemek odmítl jeden majitel v úseku Úsilné - Hodějovice. ŘSD podalo žádost o vyvlastnění. "Je to u odvolacího orgánu, to vyvlastnění rozhoduje krajský úřad Jihočeského kraje, a ten zatím nerozhodl. Je to pozemek, který je potřeba k výstavbě dálnice, musíme ho mít, abychom mohli začít stavět dálnici," řekl mluvčí ŘSD.

Jak dříve řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), obchvat uleví od velké části tranzitní dopravy, která vede přímo přes České Budějovice. Klesne hustota provozu, dnes podle ministra křižovatkami ve městě projede až 60 000 aut denně. Uleví se podle něj i obcím podél silnice I/3, jako jsou Litvínovice či Planá u Českých Budějovic.

Loni v září otevřelo ŘSD na jihočeské D3 úsek Borek - Úsilné dlouhý 3,1 kilometru. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem pokračuje ŘSD v inženýrské činnosti, připravuje dokumentaci EIA, vykupuje pozemky.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, tam se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Celá dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.