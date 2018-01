Vedení hnutí ANO podle informací redakce obeslalo všechny své členy e-mailem, kterým je vyzývá k účasti v druhém kole prezidentské volby a k podpoře Miloše Zemana.

"Výbor hnutí ANO žádá své členy, sympatizanty a voliče, aby přišli v co největším počtu k druhému kolu prezidentských voleb, a doporučuje jim, aby dali svůj hlas současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Prezident Zeman je velmi zkušený politik, stál u mnoha historických momentů České republiky, byl u podpisu vstupu naší země do NATO, dlouhodobě prosazuje české národní zájmy a bojuje proti ilegální migraci," je uvedeno v textu (viz níže).

Je pod ním podepsán hlavní manažer hnutí Jan Richter. Ten na tom nevidí nic divného. "Jenom jsme přeposlali usnesení z pondělního výboru, nic víc, aby měli všichni naši členové informaci. Nechápu, proč je kolem toho tolik hysterie a nikdo neřeší, že jiné politické strany okamžitě po prvním kole voleb podpořily pana Drahoše," uvedl Richter.

Zdaleka ne všichni jsou ale připraveni doporučení vedení uposlechnout. Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše podporuje třeba ostravský primátor Tomáš Macura, brněnský Petr Vokřál, stejně tak europoslanci zvolení za ANO. V kuloárech se hovoří o tom, že někteří členové zvažují i vystoupení z hnutí.

Pro Miloše Zemana jsou hlasy členů a voličů hnutí ANO velmi důležité. Původně sice současná hlava státu měla s šéfem hnutí a premiérem Andrejem Babišem drobný spor, ale ten oba politici rychle urovnali. Krátce poté, co vedení ANO přijalo zmíněné usnesení, prezident slevil z podmínky, že mu Babiš musí ještě před druhým jmenováním premiérem předložit alespoň sto jedna hlasů poslanců.

Předseda ANO a jeho menšinová vláda jsou od středy v demisi, protože kabinet nedostal důvěru parlamentu.

Celé znění dopisu:

Vážení členové Hnutí ANO,

níže Vám zasílám usnesení z mimořádného jednání Výboru hnutí ANO, které proběhlo v pondělí 22. 1. 2018.

Usnesení mimořádného výboru hnutí ANO

Celostátní výbor hnutí ANO projednával na svém zasedání dvě zásadní témata. Aktuální stav povolebního vyjednávání a podporu prezidentského kandidáta před druhým kolem prezidentských voleb.

Předseda hnutí Andrej Babiš informoval členy výboru o situaci při vyjednávání o sestavování vlády. Výbor jednomyslně potvrdil Andreje Babiše jako jediného kandidáta na premiéra za hnutí ANO.

Výbor hnutí ANO žádá své členy, sympatizanty a voliče, aby přišli v co největším počtu k druhému kolu prezidentských voleb, a doporučuje jim, aby dali svůj hlas současnému prezidentovi Miloši Zemanovi.

Prezident Zeman je velmi zkušený politik, stál u mnoha historických momentů České republiky, byl u podpisu vstupu naší země do NATO, dlouhodobě prosazuje české národní zájmy a bojuje proti ilegální migraci.

Ze strany Hlavní kanceláře hnutí ANO bude do budoucna snaha aktuálně informovat všechny členy hnutí ANO o situacích, které jsou komunikovány uvnitř hnutí ANO.

S úctou a pozdravem přeji pěkný den

Mgr., Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter

Hlavní manažer hnutí ANO2011