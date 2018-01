V Česku loni meziročně klesla kriminalita o 7,3 procenta na 202 303 trestných činů. Klesající trend policisté zaznamenali čtvrtý rok za sebou. Objasněno loni bylo 107 920 trestných činů, což představuje 53,3 procenta případů. Na tiskové konferenci o tom v pátek informovalo vedení policie.

Podle náměstka policejního prezidenta Jaroslava Vilda za poklesem stojí dobrá práce policie, její personální posilování a zlepšování technického vybavení. "Určitě za to může i ekonomická situace v republice," řekl Vild. Kriminalita poklesla ve všech krajích kromě Plzeňského a Karlovarského. Mírný nárůst na západě Čech by mohl podle něj souviset s příhraničními tržnicemi, kde je drogová kriminalita. "Můžeme se to domnívat, chtěl bych však podotknout, že ten nárůst byl skutečně minimální v řádech několika desítek případů," uvedl Vild.

Objasněnost zůstala na stejné úrovni jako vloni. Podle Vilda to je dobrý ukazatel, jelikož byl počet trestných činů nižší. Pouze čtvrtinu trestných činů vyřešili policisté v Praze. Naopak ve Zlínském Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji objasněnost překročila 60 procent. Podle Vilda je to způsobeno tím, že je hlavní město specifické. "Je to otázka místní znalosti policistů, je tu větší fluktuace policistů, je to možná menší zkušenost policistů. Těch faktorů je skutečně mnoho a je to způsobené výsadním postavením Prahy v rámci republiky," uvedl Vild.

Při trestné činnosti loni vznikly škody za zhruba 20,3 miliardy, což byl meziroční pokles o 4,4 miliardy korun. Policisté zajistili pachatelům trestné činnosti majetek za 5,4 miliardy korun. Proti roku 2016 to byl pokles, tehdy však policie zločincům zabavila nejvíc majetku v novodobé historii za téměř deset miliard.

Policisté loni nejčastěji vyšetřovali majetkové trestné činy, kterých bylo přes 108 tisíc. Meziročně jejich počet klesl o více než 9500, loni se snížil počet krádeží i vloupání. Hospodářských trestných činů loni bylo přes 26 tisíc a násilných činů téměř 13 700. I v těchto kategoriích počet činů proti roku 2016 poklesl.

V loňském roce se v Česku stalo 146 vražd, což byl proti roku 2016 nárůst o deset. Podle ředitele tuzemské kriminální policie Michala Foita přes polovinu vražd loni tvořily případy, které byly motivovány osobními vztahy. Dodal, že za posledních šest let se stalo 967 vražd, a kriminalistům se nepodařilo vyřešit 24 případů.

Počet nejbrutálnějších trestných činů byl loni druhý nejnižší od roku 1991, kdy se jich stalo 107. Lepší situace byla pouze předloni, kdy se stalo 136 vražd. Nejvíce vražd bylo naopak v roce 1998, kdy se jich stalo 313.

Kromě vražd mírně vzrostl počet mravnostních trestných činů o 122 na 2363. Podle Foita je to způsobené tím, že policie zvýšila aktivitu v oblasti kyberkriminality. "Největší nárůst je v oblasti porna a dětského porna, protože tyto trestné činy policie v podstatě vyhledává," dodal Foit.