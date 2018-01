Referendum o Miloši Zemanovi těsně vyhrál Miloš Zeman. Důvody jsou v zásadě tři. Mohl se opřít o frustraci značné části společnosti, dokázal bravurně zvládnout finále kampaně, a neměl dostatečně silného vyzyvatele. Co to znamená? Česko čeká dalších až pět let s Milošem Zemanem v čele. Rozdělení společnosti se prohloubí, mentální vzdalování se Západu bude pokračovat.

Je to překvapení? Vlastně ne. Po prvním kole se sice zdála pozice současné hlavy státu komplikovaná. Získal pouze 38 a půl procenta hlasů a tábor těch, kteří ho odmítali, vypadal silnější. Pro Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka hlasovalo o milion lidí víc než pro obhájce úřadu. Jenže ukázalo se, že prostý přepočet hlasů z prvního kola nefunguje.

Miloši Zemanovi se podařilo zmobilizovat nevoliče z prvního kola. Na rozdíl od roku 2013 přišlo ve finále k urnám výrazně víc voličů než v "kvalifikaci" - 66 procent proti 62 procentům, přičemž voličů přibylo zejména v Zemanových baštách - v Moravskoslezském kraji, na Ústecku a Karlovarsku. To byl základní kámen Zemanova úspěchu.

Otázkou samozřejmě je, jestli se skutečně jednalo o mobilizaci, nebo prostě Miloše Zemana přišli podpořit ti, kdo ho chtěli volit tak jako tak, jen jim připadalo zbytečné chodit už v kole prvním, protože postup do finále měl Miloš Zeman jistý. Ale to je vlastně jedno. V každém případě si Miloš Zeman tyto voliče (mimo jiné přibližně 300 tisíc příznivců SPD, kteří v prvním kole zůstali doma) pojistil skvělou taktikou před finále.

Zaprvé jeho tým dokázal zacílit kampaň. Billboardy "Stop imigrantům, Stop Drahošovi, tato země je naše, volte Zemana" se leckomu zdály primitivní, ale byly dokonale účinné. Cílily na základní pud - strach. Bylo jedno, že se migrační problém Česka v podstatě netýká. Bylo jedno, že Jiří Drahoš dokola opakoval, že nechce relokační kvóty Evropské unie a že je jeho pozice v otázce migrace vlastně docela podobná té Zemanově. Ulpěla na něm nálepka, že chce proměnit Česko málem na chalífát, či snad základnu Islámského státu. Bylo to sdělení nepravdivé, podpásové a perfidní, ale jednoduché, srozumitelné a rezonující. Drahošův tým nenašel odpověď.

Zemanova kampaň před druhým kolem byla navíc "vyfutrovaná" prací dezinformačních webů, které vypouštěly tvrdé pomluvy (Drahoš jako agent StB, Drahoš jako pedofil, Drahoš řízený Sorosem) a tak dále. Z Česka, které je na podobnou produkci falešných zpráv zvyklé, se to možná nezdá, ale dezinformační kampaň byta tak intenzivní, že web codastory.com zabývající se problematikou dezinformací dospěl k závěru, že výsledky prezidentských voleb v Česku budou užitečnou sociologickou studií na téma, co vlastně dezinformace dokáží. Dokázaly hodně.

Jenže samozřejmě Zemanův úspěch nelze ani náhodnou svádět na vliv falešných zpráv. Miloši Zemanovi se především podařilo zvítězit v televizních debatách. Nejprve mu nahrály sólojízdy na TV Nova a TV Barrandov odehrávající se v příjemném až servilním prostředí. Na TV Prima pak dokázal – i díky dramaturgii a faktické nepřítomnosti moderátora – v bouřlivém prostředí dostat Jiřího Drahoše málem na kolena, čímž aktivizoval své příznivce. A v poslední debatě na České televizi zvolil chytře pozici "umírněný státník", takže náhlá útočnost Jiřího Drahoše, který se vzpamatoval z první porážky, na leckoho působila až nepatřičně. "Slušnost" - hlavní heslo Drahošovy kampaně, bylo otupeno. Celkově Zemanův tým odvedl o hodně lepší práci než Drahošův.

Nejhlubší základ Zemanova úspěchu ale není v kampani, marketingu ani v dezinformacích. Ale v tom, kolik je v Česku lidí celkově nespokojených s vývojem společnosti. Lidí, kteří mají pocit, že jim současná politika nedává tolik, co by měla a mají tendenci protestovat. Lidí marginalizovaných, čelících problému exekucí, mizerně vydělávajících, kteří cítí, že žijí na okraji nejen geograficky, ale v nejširším slova smyslu. Lidí, které vzdělanější, úspěšnější a mladší část společnosti často nezaslouženě přehlíží, a kteří se nadechli k hlasitému protestu.

Je to paradoxní, ale kandidátem těchto lidí, kteří se vymezují proti "elitám" a vlastně i proti polistopadovému vývoji Česka, byl právě celoživotní elitář a jeden z představitelů polistopadového vývoje Miloš Zeman. Prezident vždy dokázal vycítit kudy vane duch doby, přifukovat mu a nakonec se postavit do jeho čela. Zvládl to i tentokrát. Drahošovo heslo bylo sice "Změna", ale pro lidi, o kterých je řeč, paradoxně představuje symbol změny Miloš Zeman. Změnu totiž chápou často jako odmítnutí "toho co je". Tedy mimo jiné Evropské unie a někdy i současné podoby liberální demokracie. Miloš Zeman v těchto tématech dokáže bruslit tak, že si to jeho voliči mohou vyložit tak, jako by jim báječně rozuměl a dokázal jim vyjít vstříc.

Upřímně řečeno, bylo by vlastně trochu divné, kdyby prezidentské volby dopadly jinak. Většina voličů ve sněmovních volbách podpořila tak či onak "protestní strany": KSČM, SPD Tomia Okamury a hnutí ANO Andreje Babiše. Právě tyto strany vehementně podporovaly Miloše Zemana. Koalice to je silná, těžko k překonání. Drahoš si navíc ublížil útokem na Andreje Babiše, který vedl v poslední fázi kampaně. Říkal že Babiše nejmenuje premiérem ani ve třetím pokusu, na což nemá prezident nárok ani podle Ústavy. Drahoš přitom Babišovy voliče potřebovat – v prvním kole ho volilo 300 tisíc z nich. Co si asi v Drahošově týmu mysleli, že se stane, když půjdou proti Babišovi až takto tvrdě? Byla to hrubá chyba.

Přesto byl Miloš zeman v letošních volbách rozhodně k poražení. Nebylo vyloučené, že Česko může následovat ve volbě hlavy státu jiné středoevropské země: Slovensko, kde se stal prezidentem Andrej Kiska, Rakousko, kde zvítězil Alexander van der Bellen, oba politici umírnění, humanističtí, opačného ražení než Zeman. Jenže problém byl v osobě protikandidáta. Jiří Drahoš neukázal, že by byl tak silný, jako Kiska nebo van der Bellen. Chybělo mu charisma, zkušenost, přesvědčivost. Byl nejpřijatelnější, ale na sjednocení celého protizemanovského tábora pod svou vlajkou to bylo málo. Nakonec po nepřesvědčivých výkonech v debatách měla řada voličů Fischera, Horáčka, Hilšera a Topolánka problém pro něj hlasovat. Inu, kdo chce zapalovat, musí hořet a Jiří Drahoš spíš tak nějak doutnal.

Aby bylo jasné o co jde, můžeme si pomoci příkladem z roku 1988, kdy se v Chile konalo referendum o pokračování vlády Augusta Pinocheta. Jeho odpůrcům bylo jasné, že nemohou vyhrát pouhou negací, že musí vzbudit ve voličích nadšení, naději. Proto se jejich protipinochetovská kampaň jmenovala "NE plus". Vyhráli. No a u Jiřího Drahoše chybělo to plus. I proto prohrál. (Aby bylo jasno: nesrovnáváme Zemana z Pinochetem, jen ukazujeme princip.)

Celkově: Vítězství Miloše Zemana je samozřejmě nutné respektovat, ale zároveň je nutné říci, že to není dobrá zpráva. Především proto, že Česko přišlo o naději, že dojde k zakopání příkopů v rozklížené společnosti. Miloš Zeman sice říká, že bude vstřícný, "nebude už házet do společnosti žádné šrapnely", ale to říkal v roce 2013 taky. Jak to dopadlo – víme. Svou sílu prezident vždy čerpal z aktivního rozdělování a provokací. Pokud totálně změní svůj styl bude to zázrak.

Navíc prezidentem Česka se na dalších pět let stal muž, který je v zahraničí vnímán jako spojenec Vladimira Putina a jehož zahraniční cesty vedou v drtivé většině na východ. Muž, kterému se nakonec nepodařilo dostat ani k Donaldu Trumpovi, ke kterému se halasně hlásil. Na jednu stranu samozřejmě nehrozí, že by Česko ze dne na den změnilo geopolitickou orientaci, na to ani prezident nemá pravomoce. Ale na druhou stranu řekněme otevřeně, že stopadesát tisíc hlasů rozhodlo, že se tvář Česka pootáčí jiným, než západním směrem...

Související