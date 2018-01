Podporovatelé Jiřího Drahoše sledovali sčítání hlasů v Kongresovém centru. Těsnou porážku, kdy Drahoš získal necelých 49 procent, sledoval se zklamáním i marketingový expert Martin Jaroš. Výsledek voleb podle něj ukazuje, jak je česká společnost i nadále rozdělená. Věří, že se Miloš Zeman, který v nadcházejícím funkčním období už nebude pod tlakem voleb, změní a zaměří se na to, aby v historii zanechal pozitivní stopu.

Co na výsledek voleb říkáte a co to podle vás vypovídá o Česku?

Že jsme dneska měli šanci přesednout ze starého žigulíka do nového, čistého, udržovaného Volva. A že jsme té šance nevyužili. Ale nebrečel bych, musíme pogratulovat vítězi. Výsledek je bohužel důkaz, že česká společnost je pořád rozetnutá na dvě půlky jednoho zadku a asi to tak ještě chvíli bude. Řekl bych, že to už musíme začít nějak hojit a přestat se vzájemně nenávidět. Dnes férově vyhrál prezident Zeman, musíme mu to popřát a příště třeba vyhraje zase někdo jiný. Zároveň chci pogratulovat všem kandidátům, i takzvaně neúspěšným, protože předvedli skvělou práci. Od profesora Drahoše až po zejména Michala Horáčka a Marka Hilšera. Když mu přišli po prvním kole rytířsky, pomoct, byl to pro mě vrchol voleb. Byl to důkaz, že společnost funguje a že tu máme gentlemany. I když to dnes nedopadlo podle mých představ, tak upřímná gratulace a spokojenost s dobrou energií, která v lidech je.

Po první debatě jste dával na Facebooku panu Drahošovi rady, jak by se měl zachovat v té závěrečné. Byl jste k němu poměrně kritický. Máte pocit, že na výsledek měly vliv i televizní debaty?

Myslím si, že to ovlivnily. Nechci si fandit, že by profesor Drahoš naslouchal mým radám, ale chci vyzdvihnout jeho tým. Ten ho velmi dobře připravil na druhou debatu, kde byl najednou mnohem silnější, aktivnější. Samozřejmě, že se našlo pár lidí, kteří si začali stěžovat, že byl profesor Drahoš až příliš útočný. Ale stejně to byla správná strategie. Protože kdyby zůstal slabý a nanicovatý, tak by oba duely kontumačně prohrál. Tým se zachoval před druhou debatou na České televizi správně a řekl bych, že vydřel maximum možného ze svého kandidáta.

Věříte Miloši Zemanovi, který několikrát sliboval, že pokud bude zvolený znova, bude mírnější, smířlivější, slušnější?

Víte, že tomu věřím? Myslím, že se teď prezident Zeman změní. Jeho už v životě nečekají žádné volby, nebude se muset zavděčovat svým voličům, to úplně odpadlo. Podle mě se teď zaměří na to, aby zanechal nějakou pozitivní brázdu v historii, to bych řekl, že ho osobně velmi motivuje. Takže se bude snažit být hodný, hodnější než předtím. Nikomu nepřeji nic zlého, ale myslím si, že bude čím dál víc marodit. Takže podle mě už nebudou velké cesty do Číny nebo do krajů, už to bude spíš slovní vláda. Ale čekám, že se změní, spadne z něj tlak voleb a toho, že o něm bude nějaké referendum, to už nikdy nebude. Teď bude opravdu svobodný, ale zároveň mu začnou ubývat síly. A tyto dva trendy se podle mě střetnou.

Není to ale jen o Miloši Zemanovi, ale i o jeho poradcích a blízkých spolupracovnících, kteří byli před volbami hojně kritizováni a poukazovalo se na ně jako na ty, kteří mu nejvíce škodí…

Jeho poradci jsou podle mě neštěstí. Osobně si myslím, že pánové Mynář a Nejedlý jsou ve skutečnosti horší než Zeman. Oni jsou zlo kolem něho, společně s mluvčím Ovčáčkem. I když je on sám intelektuální titán, uznám to upřímně, obklopuje se špatnými lidmi. Jestli mu budou ubývat síly, ti lidé budou, myslím, páchat své banální zlo. Mynář, který dělá kšeftíky s právníky a strašnickými vilami je přesně ta úroveň, kterou od nich můžeme očekávat dál. To mě mrzí. Vadí mi lidé kolem Zemana víc než prezident Zeman.

Je pro vás volební výsledek znamením, že by se měl Jiří Drahoš společensky angažovat? Co by měl podle vás dělat?

Je to těžké, řešil jsem to i s Michalem Horáčkem. Co mohou reálně v politice dělat? Jít na senátory je málo. To je podle mě o tři úrovně míň než si tito velcí prezidentští kandidáti zaslouží. Podle mě by bylo hezké, kdyby se angažovali, ale nevidím moc příležitostí.