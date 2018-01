Miloš Zeman vystoupil na pódium v Top Hotelu Praha, aby poděkoval sroceným příznivcům a svým voličům. Za ním se vyskládali v několika řadách jeho nejbližší spolupracovníci a chráněnci. V jednom rohu chumlu stál úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec, v opačném Tomio Okamura a vzadu se vedle usmívajícího se majitele televize Barrandov Jaromíra Soukupa na špičkách pohupoval Daniel Beneš, generální ředitel polostátního energetického kolosu ČEZ.

Andrej Babiš mezitím na svém twitterovém účtu napsal: "Gratuluju Miloši Zemanovi ke znovuzvolení. Věřil jsem, že kampaň založená na útocích na něj nebude úspěšná a jsem rád, že jsem se nemýlil." Že zapomněl vzkázat, že se na Zemanově úspěchu výraznou měrou podílel, protože několikrát vyzval veřejnost a hlavně fanoušky svého hnutí ANO, aby stávajícího prezidenta zvolili znovu, není podstatné. Zajímavější je, co z Top Hotelu, stojícího jen kousek od sídla Agrofertu, vzkázal Zeman jemu. A o tom ledacos vypovídá právě skladba lidí, které si pozval k sobě.

Nejlépe to vystihuje postava Daniela Beneše. Není žádným tajemstvím, že Babiš šéfa ČEZ nemá rád, vnímá jej jako spojence svých politických nepřátel. Ještě v době Sobotkovy vlády se ho pokusil sesadit, leč neúspěšně. Nyní, když je premiérem a od Zemana má přislíbeno, že by jím měl být i nadále, by se mu jistě líbilo vlivného manažera vypoklonkovat. Co na to ale řekne staronový prezident a jeho mocný poradce Martin Nejedlý, který posedával v sobotu vedle Beneše? Asi z takového nápadu moc nadšeni nebudou, a právě proto si holohlavého byznysmena na pódium pozvali.

Až dosud vládlo mezi Babišem a Zemanem silné mocenské pouto. Oba muži se vzájemně potřebovali a vycházeli si vstříc, byť prezident šikovným načasováním státnických kroků, jako je jmenování vlády či pověřování jejím sestavením, během celého podzimu tahal za delší část provazu než Babiš. Logika byla jasná: já, Zeman, z tebe udělám premiéra, ty, Babiši, mi pomůžeš na Hrad. Vzájemně výhodná rovnice ale přestala o tomto víkendu platit, teď už je to pouze trestně stíhaný premiér v demisi, kdo něco potřebuje.

Je velmi pravděpodobné, že se druhý nejbohatší Čech ještě při sestavování své druhé vlády hodně zapotí. Zeman při debatách řekl, že pokud vyhraje, dá sice šéfovi hnutí ANO na zformování kabinetu více času, ale že bude chtít vidět aspoň 101 podpisů poslanců. Kde by je měl vzít, to naznačil také výběr hostů v Zemanově volebním štábu. Proč by s sebou před kamery jinak bral Milana Chovance a Tomia Okamuru?

Hlavně postava exministra vnitra je symbolická. ČSSD čeká v polovině února sjezd a plzeňský politik se bude ucházet o post předsedy. Úspěšnou sázkou na Zemana, kterého před volbami opakovaně podpořil, zvýšil své šance na úspěch. Přesně do toho zapadá i jeho nedávná účast na táborském setkání platformy Zachraňme ČSSD, za níž stojí lidé jako exhejtmani Michal Hašek či Jiří Zimola, kteří jsou oddanými stoupenci Zemana a naopak hlasitými kritiky odcházejícího vedení sociální demokracie, jehož členem Chovanec je. Jenže zatímco Bohuslav Sobotka nebo Lubomír Zaorálek jsou s nimi v otevřeném střetu, Chovanec si dával vždy pozor, aby balancoval mezi oběma skupinami. Ostatně, v říjnu 2013 se účastnil pověstné lánské schůzky…

Babiš tento týden řekl, že o nové vládě sice chce vyjednávat s ČSSD, ale že si počká, až bude po sjezdu, na kterém si strana zvolí nové vedení. Chovanec se přitom dosud prezentoval jako odbojný Babišův soupeř, záměrně kladl velké požadavky, co je a co už není pro ČSSD přijatelné s ohledem na možnou vládní koalici s ANO. Tím, že jej Zeman ukázal po svém boku, jasně Chovance podpořil v jeho tažení za zvolením novým předsedou ČSSD. Ta se nejspíš vydá na opačnou cestu, než jakou prosazovali Sobotka a spol. – bude více nacionálně orientovaná, radikálnější, méně otevřená a méně proevropská. Přesně v duchu toho, po čem volají lidé jako Jaroslav Foldyna.

Až se obnoví vládní vyjednávání, už to nebude jen Babiš, kdo si bude chodit na Hrad pro rady. Bude to i Chovanec, který by mohl posloužit Zemanovi jako takový bič na příliš ambiciózního a příliš silného premiéra. Bude to opět on, kdo bude moct udávat tempo vyjednávání a kdo bude vytvářet prostor pro různá zákulisní spojenectví.

Do takové hry přesně zapadá i postava Tomia Okamury, který již řekl, že SPD je připravena za určitých okolností podpořit menšinový kabinet ANO. Rýsuje se tedy tlak na Babiše, aby utvořil dvojkoalici s ČSSD, jíž by ve sněmovně pomohli získat důvěru výměnou za programové ústupky Okamurovi populisté a případně komunisté.

Otázkou ovšem je, jak se všichni zúčastnění postaví k tomu, že Babiš chce být premiér, ale je trestně stíhaný. Okamura i Chovanec zatím veřejně tvrdili, že to je pro ně nepřijatelné a že má ANO nabídnout jiného adepta na post předsedy vlády. Zeman se v televizních debatách před prezidentskými volbami naopak vyjádřil v tom smyslu, že Babiš je pro něj zatím nevinný a nevidí důvod, proč by nemohl být premiérem. Ovšem prezident je mistrem ve změnách názorů, takže se může stát, že začne doporučovat, aby si Babiš svou neústupnost rozmyslel, protože přece není v ničím zájmu prohlubovat politickou krizi. Krizi, ze které by východiskem mohl být, úplně náhodou, třeba nějaký "úřednický" premiér.

