Přestože Jiří Drahoš ve volbách neuspěl, působí uvolněně a smířeně a celé odpoledne poskytuje ochotně novinářům rozhovory ve štábu v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě. "Jsou tu prostě lidé, kteří mají radši Miloše Zemana. My jsme vedli férovou kampaň," říká Drahoš a připouští, že právě nezasazování podpásových ran svému soupeři mohl být jedním z důvodů, proč všechny voliče nepřesvědčil. V rozhovoru pro HN mluví mimo jiné o tom, že pomýšlí na kandidaturu do Senátu.

Jaké jsou vaše hlavní dojmy z výsledku?

Rozdíl v počtu hlasů mohl být daleko větší, 150 tisíc hlasů je velmi těsný výsledek. Nejsem ale vůbec zklamaný. Počítal jsem s možností, že nevyhraji. Společnost je rozdělená a obávám se, že zůstane rozdělená, a mohu slíbit, že se budu snažit zmírnit toto rozdělení.

Říkal jste několikrát, že jdete dál. Znamená to, že kdyby prezident Zeman nedokončil pětileté období své vlády, budete kandidovat znovu?

Nechci spekulovat o tom, jestli Miloš Zeman vydrží na pozici prezidenta pět let. Ale moje zkušenosti z kampaně a všechno okolo mi dává sílu a motivaci zůstat ve veřejném prostoru a v politice. Ještě nejsem rozhodnutý, co by bylo nejvhodnější, ale plánuji zůstat ve veřejném životě.

Řekl jste, že chcete zůstat ve veřejném prostoru. Je jednou z možností, že byste kandidoval do Senátu? Uvažujete o tom?

Zatím uvažuji o několika variantách. Senát je určitě jednou z nich. Nejsem ale zatím pro žádnou definitivně rozhodnutý. Je to ještě příliš čerstvé. Člověk si potřebuje srovnat myšlenky a poté se rozhodnout.

A jaké by byly další varianty kromě Senátu?

Je tady celá řada dalších variant, už jsem také něco zaslechl o europarlamentu nebo zakládání stran nebo hnutí. Nic z toho ale není zas tak pravděpodobné. Potřebuji to promyslet. Stranu určitě zakládat nebudu. To mohu vyloučit.

Takže Senát by byl opravdu tou nejpravděpodobnější možností…

Je to jedna z možností, jak zůstat ve veřejném a politickém životě. Dále by to bylo důležité, protože víme všichni, jak se někteří politici dívají na Senát. Já ho považuji stále za pojistku demokracie a je třeba rozumných lidí v Senátu a lidí, kteří jsou dostatečně známí. Aby k ohrožení demokracie nedošlo. Je to důležité.

Nebylo chybou, že jste se při kampani zaměřoval více na voliče pravicověji orientované? Zdá se, že středolevý volič byl ve vaší kampani trochu upozaděn – a na něho právě mířil Miloš Zeman…

Miloš Zeman měl tu výhodu, že pět let jezdil po regionech, dokonce i v posledním roce, kdy už oznámil kandidaturu, ale sám, jak říkal, nedělal kampaň. Prezident je logicky známější než kterýkoliv jiný kandidát. Když si vezmu, že jsem na jaře loňského roku začínal se znalostí jména Jiří Drahoš na 25 procentech, tak teď bylo už u devadesáti; nevěřím tomu, že moje jméno nikdo nezná. Já jsem se nezaměřoval na žádný typ voličů. Vedl jsem kontaktní kampaň, měl jsem řadu veřejných debat. Mohl tam přijít kdokoliv. Když byl někdo rozhodnutý, že bude volit Miloše Zemana, tak toho bych tam nedostal ani párem koní.

Můžete přece jen alespoň trochu říct, které z momentů vám mohly uškodit? Nebo máte alespoň pocitově dojem, že jste mohl jít do více debat nebo se zaměřit na jiné kraje nebo témata?

Z předběžné své interní analýzy nemám žádný takový pocit. Samozřejmě že někdo může říct, že jsem mohl být vícekrát v tom a tom kraji. Já jsem objel všechny kraje. Tam to je vždy otázka. Kraj má obrovskou spoustu míst, nemůžete být v Šumperku, když jedete do Bruntálu. Já nemám vůbec žádný pocit, že bychom něco zanedbali. Znovu opakuji, my jsme vedli kampaň velmi férově, naprosto nepodpásově. Nebyly tam žádné útoky. Z tohoto hlediska jsem spokojen. Pokud jsem řekl, že bych byl rád prezidentem, který pozvedne etickou úroveň české politické scény, tak jsem nemohl kandidovat s nějakými podpásovkami.

O čem výsledky voleb podle vás vypovídají?

Je to stále do jisté míry rozdělená společnost, společnost rozdělovaná uměle. Miloš Zeman neustále dělí společnost na pražskou kavárnu nebo nějaká města a vesnici. Samozřejmě ve městě se žije jinak než na vesnici, ale když jsem cestoval po republice, a já znám také život na venkově i mimo kampaň, tak jsem neměl pocit, že by byla společnost zásadně rozdělena.

Co budete dál dělat?

Mám rozhovory pro Seznam.cz, Český rozhlas…

Nebudete odpočívat?

Budu, ale ne tak, jak bych si přál, ale to zvládnu. Já potřebuji málo k odpočinku.