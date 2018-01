Výsledek prezidentských voleb sledoval Libor Winkler společně s podporovateli Jiřího Drahoše v pražském Kongresovém centru. Podnikatel a filantrop, který stojí mimo jiné za vznikem pražského uměleckého centra DOX nebo fondem na podporu vědců Neuron, poslal Drahošovi na kampaň milion korun. V rozhovoru rozebírá, co mohlo profesorovi uškodit.

Jak se na výsledek voleb díváte a o čem podle vás vypovídá?

Myslím, že to svědčí o roztříštěnosti oponentů Miloše Zemana. Zatímco příznivci prezidenta jsou jednotní, jeho oponenti ne. Vidím to jako prohru toho tábora. Myslím si především, že Pavel Fischer nevyjádřil dostatečně emocionálně silnou podporu Jiřímu Drahošovi. Od začátku, když jsme dělali analýzy, jsme viděli, že Zeman má velmi pevný voličský blok. Bylo jasné, že má naprosto silnou podporu, a pokud chce vyhrát, musí proti němu nastoupit jednota. Smekám před Michalem Horáčkem, to je pro mě největší překvapení celých prezidentských voleb. Odmakal celou kampaň, celé si to zaplatil, jezdil po republice, a když prohrál, jednoznačně a hned vyjádřil podporu Jiřímu Drahošovi. Pan Fischer nastoupil pozdě a podle mě mu taky připadá na vrub ta prohra. Druhá věc je, že pokud Zeman zvedl tak silné emocionální téma, jako jsou migranti, velice těžko se proti tomu bojuje. Vyvolal silnou emoci strachu a to se dá velice těžko porazit.

V čem podle vás Jiří Drahoš chyboval?

Nechyboval, zlepšoval se. Je to nepolitik, má své limity. Všichni jsme věděli, že člověk z nepolitického prostředí může těžko překročit sám sebe. Proto znovu obdivuji čin pana Horáčka, který si uvědomil, že je tomu kandidátovi potřeba silně pomoci v růstu nahoru. Profesor Drahoš neudělal žádné chyby. Měl od začátku jako apolitický kandidát své limity a jel nadoraz.

Co mu tedy uškodilo?

Myslím si, že měl víc přitvrdit. Jakmile Zeman vytáhl imigrantskou kartu, měl natvrdo vytáhnout zdraví Zemana, který si hraje na někoho, kdo zastaví imigrantskou vlnu, ale nevím, jakými prostředky by to udělal. Na hrubý pytel hrubá záplata, měl na to reagovat podstatně agresivněji.

Podpořil jste pana Drahoše i finančně, poslal jste mu milion korun…

Ano, my jsme byli s manželkou jedni z prvních, kdo ho podpořili, protože peníze jsou základem kampaně. Když Zeman zvolí taktiku, že má ve své podstatě neomezené zdroje, protože nedodržuje žádná pravidla hry a vede naprosto netransparentní kampaň, těžko se proti tomu bojuje. A nedá se proti tomu bojovat snílkovstvím, musí se dát peníze na stůl.

Vnímáte to nyní tak, že váš vklad do kampaně a podpory Jiřího Drahoše přišel vniveč?

Myslím, že to tak nikdo nebere, podporoval jsem před pěti lety i knížete. Beru to jako svoji občanskou povinnost, protože něco se s tou politickou situací udělat musí. Byl bych rád, kdyby mohlo podporovat prezidentské kandidáty více lidí. Kdyby se posílalo od stokoruny až po 50 tisíc, nemuseli by to pak táhnout ti takzvaní miliardáři, na kampaň by se vybralo z menších zdrojů a nemuselo by se říkat, že ten který kandidát je něčí loutkou, protože by se na tom podílel širší lid.

Budete pokračovat ve své podpoře politiků, nebo zůstanete u filantropických aktivit, jako je podpora umění nebo vědy?

Od politiky si dám na chvíli pokoj, přímo politické strany podporovat nechceme a zůstaneme u vědy, umění. Prezidentská kampaň jsou viditelné peníze, ale je třeba kultivovat národ odspodu a tu roli kultura plní.

Kdyby se pan Drahoš rozhodl někdy kandidovat znova, podpořil byste ho zase?

Tato volba byla hodně vyhraněná, protizemanovská, to přiznávám. Pan Drahoš měl od začátku největší šance. Pokud by tady byla volba, kde už by nebyl na scéně takový dinosaurus jako pan Zeman, které tady máme od devadesátých let a konzervují politiku, dokážu si představit podporu dvou tří dalších kandidátů, kteří by mi byli sympatičtí. Mezi ně by pan Drahoš jako vědec určitě patřil. Ale dokážu si představit, že bych podpořil i pana Horáčka nebo Hilšera, kteří se zachovali ukázkově. Pro mě bylo největší překvapení celé kampaně chování pana Horáčka. Mohl být nejvíce naštvaný a uražený, a přitom to vzal hrdě, je vidět, že tomu člověku jde o věc. Pan Hilšer je mladý chlapík a ještě je hodně před ním. Pan Fischer mě ale hodně zklamal.

Proč si lidé Miloše Zemana zvolili znovu prezidentem? Chápete jeho voliče?

Myslím si, že už jen to, že je prezident, dělá své. Kdyby ve funkci prováděl cokoliv a neudělal velký průšvih, má podle mě třicet procent. Říkal, že je v nevýhodné pozici, když obhajuje post, to ale není pravda. Většina prezidentských kandidátů v Americe obhájila, to znamená, že je to podstatně jednodušší. Je vidět, ukazuje se v televizi a Češi si navíc prezidentského úřadu váží. Pokud vytáhl imigrantské téma a pár dalších, získal něco navíc. Zeman taky dokáže oblepit republiku transparenty, kterými straší lidi, protože má netransparentní kampaň. Velký problém tkví v tom, že jsme v Česku nechali spoustu lidí úplně mimo. Je tady více než dvacet procent lidí, kteří nemají internet a nemají přístup ke zpravodajství, a my jsme dovolili, aby se odtrhli a žili si svým způsobem. Myslím si, že to bychom měli kultivovat.