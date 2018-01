Karel Slezák, muž, který v sobotu ve volebním štábu Miloše Zemana dal pěstí novináři, se sám vydává za novináře pracujícího pro Pražský zpravodaj. Jinak ale působil podle svých slov jako tiskový tajemník na ministerstvu financí za minulého režimu. V rozhovoru pro HN říká, že ho incident mrzí, jeden z novinářů prý ale naznačil, že ho chce praštit.

Co jste na akci dělal?

Byl jsem tam jako novinář. Jsem členem Syndikátu novinářů a v minulosti jsem dělal tiskového tajemníka několika ministrům financí. To bylo ještě v době, kdy bylo Federální ministerstvo financí. Za Klause jsem na vlastní žádost odcházel. Nyní provozuji hudební agenturu. Jsem členem redakční rady Pražského zpravodaje, pro který občas píšu, takže jsem tam byl i pracovně, z informačních důvodů.

I pracovně? Byl jste tam z jiného důvodu?

Byl jsem akreditován jako novinář. Akreditován na poslední chvíli, ale byl jsem tam z pracovních důvodů. Nebyl jsem tam jako ochranka nebo něco podobného.

Nebyl jste tam tedy jako podporovatel Miloše Zemana?

Pouze jako novinář. Chápu, že to dostává novou dimenzi, když novinář praští novináře, ale věřte mi, že jsem měl pro to důvod.

Byl ten prostor pro podporovatele Miloše Zemana, kde se to odehrálo, pro novináře uzavřený?

Byl pro novináře uzavřený…

Co jste tam tedy dělal vy, když jste tam zastupoval médium?

Mě tam pustili. To znáte, taky chodíte na různé akce. Ti lidé mě znají, tak mě tam pustili.

Později, pokud jsem si všiml správně, už do toho prostoru ale novináři chodili a nikdo je nekontroloval.

To je pravda. Ale ono je něco jiného, když si jdete dát chlebíček a když jdete s kamerou chytit situaci. Za mě to bylo za etickou hranicí. Ten pan novinář, ke kterému přijeli lékaři, já ho znám z různých akcí, je na tom špatně zdravotně (záchranná služba řekla, že na jeho stavu měl svůj podíl alkohol pozn. red.). Spadl a byl v bezvědomí. A začali se tam k němu stahovat novináři.

Novináři ale zaznamenávali to, co se v tu chvíli dělo. Přijela záchranná služba…

To nemělo s akcí nic společného. Zeman byl už dávno pryč s celou svou suitou. Tenhle člověk zápasil o život.

Bylo nutné použít pěsti?

Stahovali se ke mně, zejména jeden, neměl kameru, měl jenom mobil. Já jsem mu něco řekl, on mi něco řekl, a jak jsme se dostali k sobě, naznačil mi, že mě chce praštit. Na to mám svědky, to tam je na videích vidět. Je to zkreslené na nějakých záběrech, ale uznejte, že se nenechám od nějakého začátečníka tlouct. Tak jsem ho plácnul, to nebyla žádná rána. Byl to reflex. Bít bych se nenechal. Pak přišel nějaký pořadatel a uklidňoval to a vykázal novináře.

Vy jste tam ale pak zůstával…

Tak je to asi někomu ano a někomu ne. Asi mě brali jako člověka… Možná si mě někdo nevšiml. Bylo tam zhruba osm deset novinářů, které já znám.

Takže jsme tam byli rozdělení tak napůl… Novináři, kteří měli přístup do toho prostoru, a novináři, kteří ho neměli.

Znovu opakuju, dokud tam byl pan prezident, tak tam pouštěli jenom někoho. Taky jsem byl v novinářském prostoru a trpělivě jsem tam čekal. Když to skončilo, tak se to uvolnilo. Ten incident mě mrzí, mrzí mě to, byly tam emoce a vyostřuje se to na obou stranách…

Budete chtít, aby to řešila policie?

Možná vás překvapím, ale bylo by dobře, kdyby se tím zabývala. Chci, aby se to vyjasnilo. Je to nafouknuté. Já sám jsem byl napadený, to chování shledávám po třiceti letech novinářské práce za špatné.

Počkejte… vy to berete tak, že vás k tomu vyprovokoval?

Jednoznačně to byla provokace. Je tam řada svědectví. Dá se to vydedukovat ze záběrů. Tam hrají roli slova, hrají pohledy a pohyby. Nenechám se bít od nějakého začátečníka.

Vy jste v minulosti dělal box?

Hodně dávno, už je mi 73 let.