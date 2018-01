Ministerstvo financí vyňalo Čapí hnízdo z evropského financování, oznámila v pondělí na schůzi středočeského zastupitelstva hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ministerstvo financí informaci potvrdilo. Kvůli padesátimilionové dotaci pro rekreační a konferenční areál Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi nimi premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Ministerstvo již dříve uvedlo, že z hlediska rozpočtu je vyjmutí nejlepší řešení, jinak by ČR hrozilo krácení už přidělených evropských peněz.

Uvedené rozhodnutí znamená, že dotaci pro Čapí hnízdo prakticky zaplatí čeští daňoví poplatníci, pokud se stát nerozhodne částku vymáhat po vlastníkovi farmy.

Ministerstvo financí v pondělí také potvrdilo dřívější informací, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. Navíc byly v případě Operačního programu Doprava vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise na konci loňského roku. V případě ROP Severovýchod tak šlo o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí.

Obměnění Výboru regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy, o němž jedná krajské zastupitelstvo, je tedy podle Jermanové jen organizační záležitostí. Středočeská koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty chce ve výboru, který dohlíží na dotace v končícím regionálním operačním programu, získat většinu. Podle opozice jde o reakci na rozhodnutí výboru nevyjmout Farmu Čapí hnízdo z financování EU. Koalice tvrdí, že tento orgán by měl být obměněn kvůli změně ve vedení kraje.

V polovině ledna výbor přes doporučení ministerstva financí vynětí Čapího hnízda neschválil. Podle opozice by se tím dotační kauza přenesla na národní úroveň a nemusela by být důsledně vyřešena. Členové výboru za ANO s tím nesouhlasili, podle nich mělo jít o technické uzavření již vyčerpaného operačního programu. Obměněný výbor by mohl Čapí hnízdo vyřadit. Podle hejtmanky tak už ale učinilo ministerstvo.