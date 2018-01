Mohlo si Česko ušetřit kauzy jako Čapí hnízdo, Davida Ratha a jeho krabice s penězi nebo machinace s dotacemi v programu ROP Severozápad? Marie Benešová, která dříve stála v čele Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), je přesvědčená, že ano. Podle ní mohl zneužívání evropských peněz zamezit komunikační systém, který tehdy fungoval mezi NSZ a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Současný šéf NSZ Pavel Zeman ale hájí, že NSZ správně přenechalo koordinaci ministerstvu financí.

Úzká spolupráce mezi státním zastupitelstvím a OLAF se dohodla za vlády ČSSD vedené Milošem Zemanem. Zemanův kabinet, který byl u moci v letech 1998-2002, připravoval zemi na přijetí do Evropské unie. Brusel tehdy kritizoval úroveň vymahatelnosti práva v Česku a požadoval, aby Praha zajistila účinnou kontrolu přidělování a čerpání dotací.

Nad penězi z fondů EU už v té době bděl OLAF, jejž vedl německý právník Franz Hermann Brünner. S ním si dobře porozuměli tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová a její náměstek Jaroslav Fenyk.

Dohodli se na úzké spolupráci. V roce 2001 Česko podepsalo jako první z kandidátských zemí s OLAF smlouvu, díky níž začalo přes NSZ vyměňovat informace o možném zneužívání evropské pomoci. Do systému byla zahrnuta ministerstva a další úřady, které s fondy nakládaly.

Podle Benešové se české úřady včetně policistů mohly díky spolupráci rychle dozvědět, u kterého projektu se děje něco podezřelého, a následně včas zakročit. "Jakmile došlo na straně OLAF k nějakému opatření, hned jsme o tom věděli," řekla Benešová, která byla v minulosti ministryní spravedlnosti v Zemanově vládě, do loňska poslankyní za ČSSD a nyní pracuje jako advokátka.

Už zhruba po roce od účinnosti smlouvy vyšetřovala česká policie na podnět evropského úřadu 67 případů, v nichž byla stíhána stovka lidí, uvedl v březnu 2002 týdeník Ekonom. Do OLAF začali také jezdit na stáže mladí státní zástupci.

"Byl to největší projekt, který Nejvyšší státní zastupitelství tehdy dělalo. Měli jsme nejlépe fungující systém mezi kandidátskými zeměmi," hodnotí po letech Jaroslav Fenyk, který měl na státním zastupitelství spolupráci s OLAF bezprostředně na starosti. Nyní je místopředsedou Ústavního soudu.

Intenzivní styky státního zastupitelství s OLAF ale trvaly jen několik let. "Fungovalo to velice dobře až do nástupu pravice," řekla Benešová. Vláda předsedy ODS Mirka Topolánka v roce 2007 rozhodla, že se tzv. centrální kontaktní bod, odkud se koordinovala komunikace s OLAF na české straně, přesune ze státního zastupitelství na ministerstvo financí. Podle Benešové se o to zasadila hlavně její nástupkyně v čele NSZ Renata Vesecká. "Jsem přesvědčená, že to byl úmysl," uvedla Benešová. Mírnější dozor nad nakládáním s evropskými penězi prý vyhovoval některým podnikatelům.

Vesecká však oponovala, že OLAF nebyl na rozdíl od NSZ ani justičním orgánem, ani orgánem činným v trestním řízení, ale administrativně správní institucí. "Převedení kontaktního místa z Nejvyššího státního zastupitelství na ministerstvo financí proto bylo naprosto systémovým krokem," uvedla Vesecká, která nyní také pracuje v advokacii. Zaměstnancům NSZ se podle ní naopak ulevilo, protože nemuseli zpracovávat agendu za jiné resorty.

Ministerstvo financí plní funkci centrálního kontaktního bodu pro OLAF dodnes. V uplynulém volebním období, kdy v čele resortu stál nynější premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, tak došlo k paradoxní situaci - příslušné oddělení na ministerstvu komunikovalo s OLAF o vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, jejímž aktérem a posléze i jedním z obviněných se stal šéf úřadu.

Podle současného nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je nicméně současný systém vyhovující. "Nejvyšší státní zastupitelství nadále zůstává kontaktním bodem pro oblast trestněprávních nesrovnalostí. V tomto směru probíhá komunikace dobře a není důvod systém měnit," napsal mluvčí NSZ Petr Malý.