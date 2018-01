Objem sázek na prezidentské volby u sázkových kanceláří v ČR dosáhl 285 milionů korun, což je téměř šestkrát více než v roce 2013. Dosavadní rekord v politických sázkách z podzimních sněmovních voleb byl překonán skoro trojnásobně. Souboj bookmakerů se sázkaři byl zhruba vyrovnaný. Nejvyšší výhru vyplatila Fortuna klientovi, který vsadil na obhajobu Miloše Zemana 2,2 milionu korun v kurzu 1,91 : 1. Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří. Většina z nich už vypsala kurzy na další vývoj.

"Na prezidentské volby jsme přijali 130 tisíc tiketů celkem za 138 milionů korun. O druhé kolo byl nakonec téměř totožný zájem jako o první," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Na druhé kolo během dvou týdnů Tipsport přijal sázky jako na první kolo, na které se dalo sázet více než rok.

Souboj bookmakerů se sázkaři byl podle Hadravy vyrovnaný. "Pro oba tábory jsou společenské sázky výzvou a pro stanovení kurzu i složitější disciplinou než stanovení kurzu na sportovní utkání. To se ukázalo třeba při loňských prezidentských volbách v USA. Klientům, kteří vsadili ve vysokém kurzu na Trumpa, jsme tehdy vyplatili kolem 20 milionů korun," uvedl.

Kurzy na sportovní zápasy se v průběhu sázení málokdy mění tak výrazně jako v případě skončených prezidentských voleb. Před prvním kolem měl Miloš Zeman kurz 1,5 : 1, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš 2,9 : 1. Čtyři dny po skončení prvního kola byly kurzy zhruba opačné, za další tři dny už zase naprosto vyrovnané. "Poté začalo vše nahrávat Zemanovi. Průzkumy, debaty, sázela na něj většina tipujících," dodal Hadrava. Před začátkem druhého kola už byly kurzy přibližně stejné jako před zahájením prvního.

Fortuna vybrala na sázkách přes 100 milionů korun. "Největší zájem byl tento pátek, kdy sázkaře v podstatě nic jiného nezajímalo. Ale obecně jsme v posledních týdnech zažívali něco, co se nebojím nazvat jako volební šílenství," řekl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Podle něj obecně platí, že sázkaři bývají při volebních událostech úspěšnější. "Ale teď se našim bookmakerům podařilo ubránit víceméně vyrovnanou bilanci. Přijaté vklady jsme v podstatě vrátili sázkařům," podotkl Šrain.

Nejvyšší výhru si ve Fortuně odnesl klient, který vsadil na výhru Zemana 2,2 milionu korun. Při kurzu 1,91 : 1 si tak odnesl zhruba dva miliony čistého. Zajímavostí bylo 291 sázek celkově za 13 tisíc korun na to, že oba kandidáti získají naprosto stejný počet hlasů. Tato příležitost měla kurz 9999 : 1.

Chance přijala sázky za 22,6 milionu korun. "Sázející měli u nás lepší odhad než bookmakeři. Zatímco před pěti lety Chanci porazili o 170 tisíc korun, tentokrát to bylo bezmála o milion," uvedla mluvčí společnosti Markéta Světlíková. Chance ještě před skončením voleb vyplatila výhru klientovi, který vsadil 300 000 korun na to, že čtvrteční televizní debatu na ČT bude sledovat aspoň 1,4 milionu diváků starších 15 let. Při kurzu 1,4 : 1 vyhrál 120 000 korun čistého.

Sledovanost byla nakonec téměř dvojnásobná.

Sázky na prezidentské volby u Fortuny, Tipsportu a Chance dosáhly v souhrnu 262 milionů korun. Podíl těchto firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek dosáhl 285 milionů korun. To je 5,7krát více než v minulých prezidentských volbách. Rekordní politickou událostí z hlediska objemu sázek dosud byly nedávné sněmovní volby s odhadovanou částkou 105 milionů korun.

Bookmakeři se snaží zužitkovat boom politických sázek a vypsali kurzy na další vývoj. Největším favoritem na příštího prezidenta je podle Fortuny Václav Klaus mladší s kurzem 12 : 1. Následují Jiří Drahoš a Pavel Fischer (oba 12 : 1), Michal Horáček (13 : 1), Marek Hilšer (15 : 1), Martin Stropnický, Andrej Babiš (oba 20 : 1), Světlana Witowská a Jaroslav Kubera (25 : 1).

Pravděpodobné je podle bookmakerů to, že se Zeman zúčastní pořadu ČT Otázky Václava Moravce (2,5 : 1), kterému se v posledních letech vyhýbal. Na to, že by jmenoval velvyslancem Františka Ringo Čecha, vypsali kurz 15 : 1.

Podle Tipsportu je docela pravděpodobné, že Jiří Drahoš bude letos zvolen do Senátu (3 : 1).

Bookmakeři zároveň nepředpokládají, že se stane členem politické strany, která má zastoupení ve sněmovně. Nejpravděpodobnější je podle nich TOP 09 (8 : 1).