"Miloše Zemana dlouhodobě podporuji, a proto jsem mu šel držet palce," vysvětluje svou přítomnost v Zemanově volebním štábu kandidát na předsedu ČSSD Milan Chovanec.

Od prezidenta prý "nic nečekal" a debatu o ničem jiném než o volebních výsledcích s ním nevedl.

Chovance mrzí, že ve štábu nepotkal Andreje Babiše, který přitom podporu prezidentovi rovněž deklaroval.

Vaše přítomnost v bezprostřední blízkosti prezidenta Miloše Zemana v jeho volebním štábu vzbudila velké množství reakcí. Jak jste se vedle něj objevil, byl jste pozvaný?

Vzniklo to tak, že Miloše Zemana dlouhodobě podporuji, a proto jsem mu šel držet palce ještě v době, kdy nebylo jisté, že bude zvolený prezidentem. Přišlo mi poctivé držet mu palce od dvou odpoledne, kdy ještě nebyly publikované ani předběžné výsledky, ne přijít ve čtyři, kdy bylo rozhodnuto. Mrzí mě, že tam nebyl například pan Babiš, který také deklaroval podporu panu prezidentovi.

Nešel jste tam proto, abyste posílil své šance na zvolení předsedou ČSSD?

Ale já jsem ho podpořil poprvé už před šesti lety, kdy měl na začátku jen čtyři procenta preferencí a jeho šance na zvolení byla limitní nule. Tehdy jsem ho jako hejtman Plzeňského kraje podpořil, protože jsem si myslel, že je to dobrý kandidát. Máme spolu šest let korektní vztahy a přišlo mi poctivé jít svého přítele podpořit, když se o něm v den vyhlašování výsledků rozhodovalo. Nic víc jsem od toho nečekal a žádnou debatu s panem prezidentem o čemkoliv jiném než o volebních výsledcích jsme nevedli.

Andrej Babiš prohlásil v Právu, že jste "zavětřil" a návštěvou prezidenta jste chtěl zvýšit šance na své zvolení do čela ČSSD…

Vcelku mě zaráží hysterická reakce pana premiéra Babiše na moji kandidaturu na předsedu a na to, že jsem byl ve štábu pana prezidenta. Jestli to pan Babiš myslel s podporou pana prezidenta vážně, měl tam sedět s námi. A jestli si pan Babiš myslí, že si vyvzdoruje nějaké pokorné vedení sociální demokracie na sjezdu, tak já pevně věřím, že ne.

Nepochybně ale vaše účast ve štábu prezidenta ovlivní výsledek sjezdu. A navenek to mohlo působit tak, že Miloš Zeman podporuje právě vás…

Přišel jsem do volebního štábu svého přítele Miloše Zemana ve 13:58 a netušil jsem, jestli vyhraje, nebo prohraje. A byl bych s ním, i kdyby prohrál. Mohlo se přece stát, že by pan prezident neuspěl a já bych byl vedle člověka, který prohrál volbu. Mně bylo v té době úplně jedno, jestli mě někdo podpoří, nebo nepodpoří. Víte, kdybych tam doběhl v 16:15, kdy bylo rozhodnuto, jako mnozí jiní, tak bych to bral jako nějakou vypočítavost. Když si vezmete vysokou volební účast, která byla avizována, tak přece nikdo nemohl vědět, jak volba dopadne. Přes to všechno jsem tam byl před druhou hodinou. Kdo v tom hledá něco jiného, pouze spekuluje.

Nebylo by pro vás výhodné být s Milošem Zemanem, i kdyby prohrál?

V čem?

Mimo jiné by členové ČSSD viděli, že máte k sobě blízko. A možná by se v případě prohry Miloš Zeman ještě víc soustředil na dění v ČSSD.

Tak to není. Když prohrajete volby, máte na sobě tento neúspěch. I kdyby Miloš Zeman prohrál a chtěl, abych s ním zůstal, tak bych s ním zůstal. Jestliže v tom někteří sociální demokraté vidí nějaké temné spojení a další věci, tak bych jim doporučil, aby to rozchodili.

Je pro sociální demokracii dobré, aby její budoucnost vznikala svým způsobem v sepětí s Milošem Zemanem? Nebylo by lepší budovat ji ve větší nezávislosti na něm a jeho plánech či cílech? Neměla by potom ČSSD dlouhodobě větší šanci získat obrovské množství ztracených voličů?

Víte, někteří sociální demokraté mnohdy říkají, že tady nejsou levicoví voliči, že díky tomu, že tady není krize a daří se ekonomicky, levicoví voliči přestali levici volit. Já se tedy ptám, kde vzal Miloš Zeman v Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji přes 60 procent voličů. V mém Plzeňském kraji získal 54 procent a v mém městě Plzni, která je spíše pravicová, téměř 50 procent.

Sociální demokracie by si měla vzpomenout na to, že Miloš Zeman byl zřejmě její nejvýraznější předseda, je s námi spojen a dělá politiku srozumitelnou pro lidi. Mezi jeho voliči jsou určitě i naši dřívější voliči.

Ale nedopadne to tak, že Miloš Zeman bude zastávat kromě postu prezidenta ještě na další úvazek post šéfa ČSSD, i když oficiálně bude na Hradě?

Dlouhodobě říkám, že ČSSD musí být autonomní stranou. Ale když se podíváte na první tiskovou konferenci Miloše Zemana po parlamentních volbách, tak mluvil o tom, jak je mu smutno z volebního výsledku ČSSD. Z toho jasně vidím, že byť je prezident České republiky nadstranický, pořád má k ČSSD o kousek blíž. A byla by hloupost mu alespoň nenaslouchat. O tomto jsem skálopevně přesvědčený. Ale strana musí být samozřejmě řízena z Lidového domu.

Nemůžeme se ale zbavovat přátel a kamarádů, kteří nám chtějí poradit a pomoct.

Jenže chce Miloš Zeman pomoci tak, aby to bylo skutečně ve prospěch sociální demokracie a ne spíše ve prospěch nějakých jeho vlastních zájmů? A nebylo od něj pokrytecké tvrdit, jak je smutný z volebního výsledku ČSSD, když svým chováním k ČSSD a jejímu předsedovi stranu zřejmě poškozoval? Určitě bych mohl vzpomenout i vaše citace, kdy jste se ozval proti některým jeho činům a slovům…

Ale to všechno přece platí. Já nemusím mít absolutně nekritický postoj k Miloši Zemanovi, a když se mu na mně něco nelíbí, tak mi to velmi razantně řekne. A musím říci, že v mnohých věcech měl v minulosti pravdu. Na druhou stranu je to Miloš Zeman, který získal při 66procentní účasti, což je fenomenální účast, 51 procent hlasů. Lidé tomuto politikovi rozumí a sociální demokracii jde o to, jestli se jako strana nadechne a začne opět nabírat na síle. Pro mě ta cesta vede doleva, protože být ve středu politického spektra je sebevražda. Proto se musíme vrátit k levicovým tématům. Za tímto si stojím a jsem připraven to na sjezdu obhájit, nebo neobhájit.

Miloš Zeman ale nepochybně získal nemálo voličů proto, že dokáže vyvolat v lidech strach, případně ví, jak rozdělovat společnost. Nemluvě o inzerátech a billboardech, které navozovaly dojem, že jeho protikandidát by přivedl do země uprchlíky. Nemá přece jen ČSSD získávat voliče jinými způsoby?

Mně přišla kampaň vcelku klidná. Když se podíváte například na referendum o brexitu, nebo na volby v USA, tak rozdělení společnosti je bohužel zjevné nejen v České republice. Teď myslím, že nastává doba, aby se zasypávaly příkopy, protože ekonomika šlape. A pokud v této době bude společnost na sebe nevraživá, tak co se, prosím, stane, až přijde krize? A jestliže už teď budeme budovat frustraci a nenávist, tak to skončí velmi špatně. To by měla být cesta sociální demokracie.

Ale nevytvářel něco takového spíš tým s prezidentem Milošem Zemanem?

Daleko horší mi přišla kampaň do Poslanecké sněmovny, a to hlavně ze strany hnutí ANO. Vždyť z části ta kampaň byla vylhaná, podívejte se na kauzu lithium.

Poslední otázka ke kampani k prezidentským volbám. Nevykopával skutečně příkopy spíše Miloš Zeman, nevyvolával strach u lidí? Neměla by se ČSSD obracet k jinému typu voličů, třeba k těm, kteří dávali přednost politice Jiřího Drahoše?

Při vší úctě k panu profesoru Drahošovi jsem u něj žádnou politiku neviděl. Jeho politika byla z mého pohledu prázdná, hlavní bod kandidatury pana profesora spatřuji v tom, že ho lidé volili jako antiZemana.

Vy jste asi neviděl debatu v České televizi, kde byl daleko útočnější pan profesor Drahoš a Miloš Zeman na mě působil jako daleko vstřícnější.

Nebylo to mimo jiné tím, že na Jiřího Drahoše útočil dlouhodobě například mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, takže Jiří Drahoš měl v poslední debatě jedinou možnost být útočnější?

Na to si dovolím jeden bonmot – že psi štěkají a karavana jede dál. Pokud chtějí velcí muži dbát na nějaké výkřiky něčího okolí, kam by se dostali? Jestliže na mě útočí něčí tiskový mluvčí, tak přece podstatou velkého muže je to přejít s úsměvem a nevěnovat se tomu. Pan profesor na mě opravdu působil jako zarytější a útočnější a myslím, že mu to ani nesedělo a lidé mu to ani nevěřili.

Nechci, aby byla ČSSD dirigovaná z Agrofertu

V čem je z vašeho pohledu rozdíl mezi vámi a Janem Hamáčkem? V čem by byla ČSSD jiná pod vaším vedením?

Já jsem doufal, že sjezd bude v dubnu, a že bude více času, abychom hledali konsensuální osobnost do čela ČSSD, za kterou se stmelíme. To se bohužel nepovedlo, a když jsem viděl, že se nerýsuje žádná nová tvář, tak si myslím, že ČSSD potřebuje krizového manažera. Člověka, který přijde s nějakou razancí a rozhodností, a já jsem ve zbytku pelotonu nikoho takového neviděl. Proto jsem se do soutěže přihlásil.

Druhý důvod je ten, že vidím od okolí Andreje Babiše, jak obíhá některé sociální demokraty a sám Andrej Babiš svými výroky diktuje, kdo má vést ČSSD. Nechci, aby ČSSD byla dirigovaná z Agrofertu, a proto jsem se přihlásil.

Jestli to členové na sjezdu posoudí jinak, je to na nich, já to budu respektovat, a pokud nebudu v budoucím vedení, budu s ním chtít spolupracovat. Určitě s ním nebudu soupeřit a vytvářet nějakou pátou kolonu.

Myslíte, že váš soupeř o post předsedy Jan Hamáček má blíž k hnutí ANO a Andreji Babišovi? V zákulisí se občas takové informace objevují.

Nebudu komentovat své protikandidáty, tím bych tuto otázku ukončil.

Ale jak potom pochopit, v čem se vy dva lišíte v přístupu k jednání s ANO a případné účasti ČSSD ve vládě s ANO?

Obecně platí, že mně nevadí, když mají lidé k sobě blíž, co by mně vadilo, a proto se snažím kandidovat, je, abychom se nestali divizí Agrofertu a nějakým nesamostatným fíkovým listem, s kterým si někdo bude dělat, co chce.

A něco takového by se mohlo stát, kdyby byl v čele Jan Hamáček?

Je to ode mě jen obecné konstatování. Protikandidáty nechci opravdu komentovat.

Dalo by se říci, že rozdíl mezi vámi a Janem Hamáčkem je v tom, že vy na rozdíl od něj za každých okolností trváte na tom, že ČSSD nemůže do vlády s premiérem Babišem, pokud bude trestně stíhaný?

Já jen říkám, že ČSSD si musí uchovat svou identitu, musí být řízena z Lidového domu a nemůže se spojovat s kýmkoliv za jakýchkoliv podmínek. Kromě toho samozřejmě musíme dělat spoustu dalších věcí, vše jsem podrobně popsal a lze to najít na sociálních sítích. Mnohem více se musíme například otevřít veřejnosti, mnohem více musíme komunikovat mezi sebou ve straně, musíme hrát levicová témata, jedním z našich ústředních témat musí být podpora rodin, včetně toho, aby například mladí lidé měli možnost si koupit ve velkých městech byty.

Vy jste stanovil podmínky, za kterých by mohla jít ČSSD do vlády s ANO.

Mezi těmito podmínkami je požadavek, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný Andrej Babiš, plus požadavek, že ANO nesmí obsadit tři konkrétní ministerstva. Nejsou takové podmínky příliš tvrdé? A především, nezvolí sjezd raději předsedu, který umožní snadnější vládnutí ČSSD s ANO a tím odchod vaší strany z opozice k vládní moci?

Pokud vymění ideje, zásady a program za pár vládních křesel, tak se staneme po příštích volbách marginální stranou.

Slyšel jsem některé spolustraníky mluvit o tom, že v opozici nebudeme vidět. Já bych jen připomenul pana Okamuru, aniž bych chtěl, aby se stal naším vzorem, a vůbec nepřipouštím nějakou spolupráci s jeho hnutím kromě spolupráce na nějakých zákonech. Ale na jeho příkladě je vidět, že jeho práce v opozici přinesla straně víc procent ve volbách než ČSSD. Takže myslet si, že v opozici je to ztracené - to stahujeme kalhoty, i když je brod ještě daleko... A my se opozice štítíme. Ale když se klub ČSSD semkne a bude v opozici naplno pracovat, má šanci udělat spoustu dobrých věcí.

Například?

Andrej Babiš například slíbil, že od 1. ledna přidá důchody - kromě zvýšení, které jsme prosadili loni, když byla ještě ČSSD ve vládě. Důchody nepřidal, jedinou šancí je udělat to zákonem, ale žádný takový zákon do sněmovny nedoputoval. Jestliže nechce plnit své sliby, za ČSSD říkám, že se toho velice rádi ujmeme a budeme se o to starat.

Když jste vzpomněl Tomia Okamuru, neskončí to nakonec tak, že ČSSD se bude snažit oslovit mimo jiné jeho voliče podobným způsobem a tématy jako on?

Jeho cesta je krátkodobá a prázdná. Postavil celou kampaň na lži. Byl bohužel schopný přesvědčit lidi o nebezpečí migrace, ale čas ukáže, že to téma je naprosto prázdné a jeho slova o nebezpečí migrace byla nepravdivá. Věřím, že nová vláda se chopí tématu bezpečnosti stejně razantně, jako když jsem byl ministr vnitra a jako první jsem řekl, že jsem zásadně proti kvótám Evropské unie. Určitě nechci na rétoriku Tomia Okamury přistupovat, strašit lidi je zbytečné. Jeho politikou se nechci a nebudu nijak inspirovat. Kromě jiného jsem třetí generace sociálních demokratů v rodině, můj děda byl v koncentračním táboře a já si demokracie a svobody velmi vážím.

Nebude mít ale nakonec prezident Zeman blíž k Tomiu Okamurovi než k vám a možná i k SPD než ČSSD? Svým způsobem kampaň před prezidentskými volbami postavil Miloš Zeman na strachu z uprchlíků podobně jako Okamura. A šéf SPD seděl po volbách stejně blízko k prezidentovi jako vy.

Já bych se podíval na počátky politické kariéry Miloše Zemana a jeho volební program. Mně spíš přijde, že Tomio Okamura v některých částech, třeba u referenda a dalších prvků přímé demokracie, opsal program Miloše Zemana. Nemyslím tedy, že pan Zeman opisuje od pana Okamury, ale spíš obráceně. A to, že seděl ve štábu, nic neznamená, seděli by tam i jiní, kdyby přišli.

Mimochodem, pan Okamura přišel v půl čtvrté, kdy bylo už zřejmé, že Miloš Zeman zvítězí. Já přišel ve dvě, kdy ještě nic jasné nebylo. Ale samozřejmě, když zvítězíte, máte potom spoustu kámošů.

Počkejme si tedy na sjezd ČSSD, koho zvolí 18. února předsedou. Považujete za správné kandidovat, když jste byl součástí vedení, které přivedlo stranu k tak špatnému výsledku?

Já přece doufal, že se najde silná konsensuální osoba, za kterou se ve straně spojíme a půjdeme za ní. Kandiduji na předsedu jen proto, že se taková osoba podle mého názoru nenašla. A opakuji, že potřebujeme krizového manažera, kterého zatím kromě sebe nevidím.

Navíc nechci dopustit, aby se tady Andrej Babiš pokusil vytvořit nějakou pátou kolonu a spřátelené vedení sociální demokracie.

A kdo by šel podle vás takto na ruku Andreji Babišovi?

Nebudu nikoho jmenovat. Andrej Babiš o tom často mluví. Ale opakuji. Byl bych šťastnější, kdybychom našli konsensuálnější osobnost, která by se postavila do čela, zvedla prapor, zatroubila na trubku a řekla: Kluci, pojďte se mnou bojovat za sociální demokracii a za lidi, které máme hájit. Nic jiného v tom fakt není.

Ale několik lidí přece na předsedu ČSSD kandiduje, včetně Jana Hamáčka. Není on tou osobností? Mimochodem, on tvrdí, že je ten spojovatel různých proudů v sociální demokracii.

Opravdu se nechci před sjezdem vyjadřovat k žádným jménům.