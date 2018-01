Známý pražský hoteliér Viliam Sivek, blízký premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, se stal poradcem ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Jak vyplývá z registru smluv, kontrakt s ministerstvem podnikatel podepsal v pondělí 29. ledna.

Smlouva je zatím uzavřena na rok 2018, s hodinovou sazbou 750 Kč bez DPH a s měsíčním limitem 40 tisíc korun. "Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli poradenskou, řešitelskou, expertní a konzultační činnost v oblasti cestovního ruchu," je také uvedeno v textu smlouvy.

Sám Sivek pro HN říká, že mu práci poradce nabídla přímo ministryně Dostálová. Odmítá, že by mu k nabídce pomohly velmi dobré vztahy s Andrejem Babišem. "Jsem přesvědčen, že to žádnou roli nesehrálo. Andreji Babišovi fandím, ale nejsem členem hnutí ANO. Klíčové jsou moje zkušenosti v oblasti cestovního ruchu," říká Sivek a podotýká, že v branži podniká už 29 let a také například předsedá Fóru cestovního ruchu ČR.

Mám vyděláno, nedělám to pro peníze

Byznysmen slovenského původu v minulosti vybudoval a dlouhá léta vlastnil největší českou hotelovou síť EuroAgentur Hotels & Travel. V roce 2010 firmu s většinou hotelů prodal ruským podnikatelům. Ponechal si ale pět hotelů v centru Prahy, další hotel má ve slovenských Dudincích. Tento majetek dnes spravuje jeho rodinná firma Sivek Hotels. Kromě hotelového byznysu Sivek v letech 2006 až 2011 zastával post šéfa hokejové klubu HC Sparta Praha.

"Mám vyděláno, nedělám to pro peníze. Chtěl bych teď něco vrátit společnosti," popisuje Sivek svou motivaci k práci na ministerstvu. Soudí, že by si cestovní ruch zasloužil daleko více pozornosti ze strany českých politiků. Už proto, že dává práci zhruba 350 tisícům lidí. "Myslím, že by na ministerstvu měl být samostatný náměstek pro cestovní ruch," domnívá se podnikatel, ale ambici stát se vysokým státním úředníkem prý rozhodně nemá. A peníze, které jako poradce "případně vydělá", hodlá věnovat neziskovému sektoru. Konkrétně terapeutickému centru Modré dveře, které sám pomáhal zakládat.

Zvládáme to perfektně

Sivek byl v minulých měsících jedním z nejhlasitějších zastánců elektronické evidence tržeb, prosazené nynějším premiérem a dřívějším ministrem financí Babišem. "Zvládáme to perfektně, bez jakýchkoliv problémů. Odezva z finanční správy jsou jen setiny vteřiny," pochvaloval si hoteliér předloni v Radiožurnálu, když EET startovala. Andrej Babiš také jmenoval právě Siveka jako příklad podnikatele, který systém jednoznačně podporuje. "Zeptejte se třeba pana Viliama Siveka, jaké má problémy s konkurencí, která díky tomu, že neplatí daně, může nasadit nesmyslně nízké ceny," argumentoval Babiš v listopadu 2016 ve svém komentáři pro týdeník Euro.

Už v roce 2013, na začátku politické kariéry, Babiš Siveka v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl jako jednoho z významných českých podnikatelů, kteří mu nabídli svou pomoc. "Je plno podnikatelů, kteří už souhlasili, že budou dělat oponenturu, že budou navrhovat, vyjadřovat se. Mluvil jsem o tom s Ondřejem Tomkem z Centra, Jiřím Šimáněm, Jiřím Hlavatým z Juty, Jannisem Samarasem z Kofoly, Radimem Jančurou, Františkem Piškaninem, s Pavlem Juříčkem, s Daliborem Dědkem, se Zbyňkem Frolíkem, Viliamem Sivkem," uvedl Babiš tehdy.