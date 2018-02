Pražské zastupitelstvo v únoru či březnu rozhodne, zda město opraví, nebo zbourá Libeňský most. Jednat se bude o tom, zda zrušit usnesení zastupitelů z roku 2016, podle nějž se má zvolit cesta rekonstrukce. Novinářům to ve čtvrtek řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Příští týden magistrát očekává rozhodnutí ministerstva kultury, zda prohlásí most památkou. Náklady novostavby i opravy jsou obdobné. Posudek Kloknerova ústavu ČVUT ukázal, že most je v havarijním stavu. Magistrát jej proto 19. ledna uzavřel pro auta a MHD.

"Příští týden očekáváme rozhodnutí ministerstva kultury. Následně budeme vědět, jak máme velký manévrovací prostor. Podle toho se rychle připraví vyhodnocení pro radu města a zastupitelstvo," řekl Dolínek.

V podkladech bude řešeno kromě stavu mostu nebo ceny také to, kolik by v budoucnu stála údržba a průběžné opravy opraveného či nového mostu. Stejně tak bude město řešit, jak je případné rozhodnutí v souladu s už vydaným stavebním povolením a územním rozhodnutím.

"Kdybychom měli alespoň dílčí materiály během února, tak bychom to předložili na zastupitelstvo v únoru. Zastupitelé v roce 2016 nějak rozhodli, ale v posudku (Kloknerova ústavu) jsou nové relevantní informace, které jim potřebujeme dát," řekl Dolínek.

Odborníci most zkoumali asi rok. "Závěr je možná trošku drastický. Nicméně obávám se, že musí být minimálně přistoupeno k poměrně rozsáhlé statické rekonstrukci. Jakékoliv dílčí zásahy povedou vždy k tomu, že most bude možno provozovat s omezeným provozem," řekl šéf ústavu Jiří Kolísko.

Odborníci prozkoumali základy, zmapovali estetické části jako zábradlí nebo zkoumali složení vozovky. "Také jsme testovali různé metody opravy. Na mostě se testovalo několik metod čištění estetických ploch, testovaly se různé sanační postupy, a vyrobili jsme dokonce i repliku zábradlí, abychom si ověřili, jak postupovat, kdyby se přistoupilo ke komplexní rekonstrukci," řekl Kolísko.

Podle odborníků by výstavba i rekonstrukce vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. V původním plánu Technická správa komunikací předpokládala náklady asi 350 milionů korun. Tento plán ale počítal s využitím současných pilířů mostu. To odborníci kvůli jejich špatnému stavu vyloučili.

Uvedenou cenu považuje za podhodnocenou zastupitel a předseda magistrátního výboru pro dopravu Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice). "Odhad mimo jiné nezahrnuje výstavbu provizorního mostu. Bude to minimálně dvojnásobek oproti rekonstrukci, čili přes miliardu korun," uvedl Stropnický.

Na Libeňský most byla zavedena náhradní autobusová doprava, která z obou stran zajíždí nejdále, jak je možné. Lidé přesto musí urazit mezi nejbližšími zastávkami 450 metrů. Pokud by spoje na most nezajížděly vůbec, museli by lidé jít z Palmovky do Holešovic asi kilometr.

Libeňský most byl v předminulém týdnu přeřazen do kategorie mostů v havarijním stavu. Technická správa komunikací začala most podpírat, práce by měly trvat zhruba měsíc, pak by se na most MHD mohla vrátit.