Sklad firmy FAU, na kterou "klekli" celníci a finanční správa, leží již déle než rok a čtvrt ladem. Nenašel se nikdo, kdo by si chtěl sklad pohonných hmot v areálu přerovské Prechezy pronajmout. Insolvenční správce zkrachovalé společnosti FAU nyní chystá prodej. S ním to ale vzhledem k poloze může dopadnout podobně. "Všichni se bojí tam jít," říká spolumajitel a bývalý jednatel firmy FAU Vojtěch Csabi. Chemička ze skupiny Agrofert tvrdí, že o skladový areál s vlečkou zájem nemá.

"Jsme schopni díky moderním technologiím rychle obsloužit až 40 autocisteren denně," stále hlásí na svém webu společnost FAU. Od předloňského podzimu ovšem celý provoz stojí. Distributora paliv odstavila okamžitá exekuce majetku poté, co na něj finanční správa uvalila zajišťovací příkazy. Soud je sice loni v prosinci zrušil, firma je ale v konkurzu. Insolvenční správce Lukáš Zrůst hledal pro areál nájemce prostřednictvím dražební společnosti Naxos. Její pracovnice loni v srpnu na dotaz HN tvrdila, že zájemců bylo více a již probíhá jednání s vítězem výběrového řízení.

"Vítěz však od své nabídky odstoupil a smlouvy nebyly uzavřeny. Druhého výběrového řízení se neúčastnil žádný subjekt, který by splňoval kvalifikační podmínky," uvedl insolvenční správce Zrůst v odpovědi na stížnost tří bývalých zaměstnanců firmy FAU. Ti stále čekají na nedoplacené mzdy a nelíbí se jim, že sklad není znovu v provozu. "Aktuálně insolvenční správce chystá výběrové řízení, jehož účelem bude nalezení zájemce o koupi nemovitostí dlužníka," napsal jim minulý měsíc Zrůst. Na dotazy HN nereagoval.

O pronájem skladu přitom projevila zájem společnost Lenz, obchodující s palivy. Jejího ředitele Zdeňka Jaskulu ovšem nemile překvapil přístup firmy Naxos. "Dražby obvykle připravuje velmi profesionálně, což se o tomto případě nedá říct," uvedl. Firma Lenz k rozšíření obchodních aktivit hledala lokalitu na Moravě, proto podala nabídku. "Poslali jsme ji e-mailem. Pak nás kontaktovali, že jsme postoupili do druhého kola a že bychom měli zvýšit nabídku. To jsme neudělali a do druhého kola se už nehlásili. Po nějaké době nám přišlo vyrozumění, že jsme se stali vítězem a připravují nám smlouvu," popsal Jaskula. Podmínky však považoval za nepřijatelné, proto firma dál v jednání nepokračovala. "Nájem měl být na dobu neurčitou s výpovědí tři měsíce bez udání důvodu," vysvětlil odmítnutí.

Vendula Kolínková jako kontaktní osoba společnosti Naxos nyní říká, že sklad se bude nakonec nejspíš prodávat. "Jsou tam nějaké zádrhele. Od pronájmu se upustilo, věřitelský výbor to pozastavil," dodala.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj coby zástupce věřitelů se ale dosud k prodeji nevyjádřil. "Souhlas s prodejem prozatím nebyl dán. Žádosti insolvenčního správce podané na více majetkových hodnot jsou vyřizovány postupně. Správa majetku a návaznost kroků v insolvenčním řízení je v rukou správce," uvedl zástupce ředitele úřadu David Stančík.

Právní zástupce FAU Alfréd Šrámek připomíná, že zákon insolvenčnímu správci ukládá povinnost majetek zpeněžit. "Měla by to být klasická transparentní dražba, nikoli prodej přímému zájemci," zdůrazňuje advokát. Počítá přitom s tím, že firma FAU bude chtít po státu odškodnění za nezákonnou exekuci. "Pokud mám majetek a nezákonně o něj přijdu, stát bude muset zaplatit ztrátu i ušlý zisk," uvedl Šrámek.

O firmě FAU a jejím skladu mluvil Andrej Babiš na nahrávce, kterou loni zveřejnila na twitterovém účtu Skupina Šuman. "To FAU Přerov to de do pi*e, zase shoda náhod. Já jsem zprivatizoval Prechezu v 97. a oni před privatizací vyčlenili tu vlečku nějaký firmě, takže ta vlečka v mojí firmě patří týmto zm**ům, a naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavený účty, vagony."

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka zdůrazňuje, že o areál společnosti FAU nemají zájem. "Ani Precheza, ani žádná jiná společnost z koncernu Agrofert. Naše stanovisko je dlouhodobě neměnné," sdělil HN. K "sousedským vztahům" Hanzelka již dříve uvedl, že FAU má v areálu přerovské Prechezy pouze svůj vlastní autonomní pozemek a vlastní provoz. "Jde o historicky dané pozemkové uspořádání, které vzniklo v roce 1993. Tedy dávno před majetkovým vstupem Agrofertu do chemičky Precheza v roce 1997," upřesnil.

Před jedenácti lety firma FAU sklad PHM rozsáhle rekonstruovala a vybavila ho technologií pro přimíchávání biopaliv. Už dříve pro něj firma získala oprávnění a daňový sklad, který je pod stálým dohledem celníků.