Situace kolem výběru nového dodavatele mýtného systému není vážná. Pokud vše půjde podle předpokladů a nikdo nebude vyzývat ke zrušení soutěže, ministerstvo vybere jejího vítěze a mýtné se bude vybírat dál. Poslancům z kontrolního výboru sněmovny to ve čtvrtek řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Výběr mýtného by podle něj naopak ohrozilo to, kdyby ministerstvo dopravy soutěž zastavilo a vypsalo ji znovu.

Poslanci jeho informaci vzali na vědomí a požádali ho, aby je i nadále pravidelně o dalším dění informoval.

Ťok reagoval na slova předsedy výboru Romana Kubíčka (ANO), který řekl, že situace je velmi vážná, protože se výběr nového dodavatele posouvá. Ministerstvo loni prodloužilo uchazečům o miliardovou zakázku na správu dálničního mýta po roce 2019 termín pro podání nabídek. Původně měli zájemci nabídky včetně cenové kalkulace úřadu poslat do 11. ledna, nyní je novým termínem 8. březen. Ťok řekl, že to není nic tragického. "Je to termín, který je adekvátní a neměl by být jakýmkoli problémem v rámci spolehlivého zajištění mýta," uvedl.

"Ministerstvo dopravy vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby toto zadávací řízení bylo dokončeno řádně a včas a zajistilo kontinuitu výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací," prohlásil ministr.

Ministerstvo vypsalo soutěž tak, aby dodavatelé mohli nabídnout jak mikrovlnný, tak satelitní systém. Miroslav Kalousek (TOP 09) však řekl, že nejprve mělo padnout rozhodnutí, kde všude chce stát mýtné vybírat, a podle toho měl pak stanovit, jakou chce technologii. Stát pak podle něj nebude moci říct, zda vybral dobře, když nebude stoprocentně vědět, kde chce mýtné vybírat.

"Tu zakázku schvalovala vláda. A vláda má ze zákona možnost říct, co si chce objednat. A ona řekla, co si chce objednat," odpověděl Ťok na dotazy novinářů po jednání výboru.

Ministerský tendr, do kterého se přihlásili čtyři uchazeči, počítá s tím, že po roce 2019 se zpoplatnění rozšíří o 900 kilometrů silnic první třídy z nynějších zhruba 230 kilometrů. O rozšíření rozhodla dříve vláda. Hospodářská komora, Česmad a Svaz průmyslu a dopravy požadují zrušení tendru. Podle dřívějšího vyjádření prezidenta svazu průmyslu Jaroslava Hanáka by plánované rozšíření mýta neúměrně zatížilo dopravce, a tím i ostatní podnikatele a koncové spotřebitele.

Tendrem na mýtné se zabývá antimonopolní úřad.

Loni na konci listopadu oznámil, že vydal předběžné opatření, podle kterého ministerstvo zatím nesmí s vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu. Podle ministerstva ale rozhodnutí úřadu nic neznamená, protože k podpisu smlouvy s vítězem je ještě daleko.

Mýtné se v Česku vybírá elektronicky od roku 2007, nyní tvoří zpoplatněnou síť více než 1400 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Za deset let se na mýtném vybralo 77,5 miliardy korun.