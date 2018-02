Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral si na pomoc při kritice investigativního týmu Janka Kroupy vzal mediální analýzu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. K dispozici měl ale ještě další dvě analýzy, které však vyznívají ve prospěch reportérů. Všechny tři studie, které si nechal Český rozhlas vypracovat, mají HN k dispozici.

Zavoral na středečním jednání Rady Českého rozhlasu velmi ostře kritizoval redaktory Českého rozhlasu ohledně odvysílané reportáže o společnosti Agrofert, patřící donedávna předsedovi vlády a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Investigativní novinář Kroupa odvysílal reportáž, ve které poukázal na to, že společnost Agrofert, která v té době patřila předsedovi vlády Andreji Babišovi, neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Následovala opakovaná kritika od Zavorala.

Generální ředitel nejdříve kritizoval Kroupu na půdě Českého rozhlasu za celkové zpracování reportáže. Poukázal mimo jiné na to, že se Kroupa podle něj málo zaměřil na to, že podobně jako Agrofert hospodaří na cizí půdě celá řada dalších podobných podniků. Zavoralovi se nelíbila ani skutečnost, že reportáž byla publikována v den, kdy Babiš jako premiér představoval prezidentovi Miloši Zemanovi právě své nové členy vlády.

Svou kritiku před Radou Českého rozhlasu obhajoval a opíral o analýzu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kterou si nechal Český rozhlas zpracovat. "Analýza mě utvrdila v tom, že práce Janka Kroupy je neobjektivní," řekl radě Zavoral s tím, že ji hodlá ukazovat ostatním redaktorům rozhlasu jako odstrašující příklad.

K dispozici měl však Zavoral ještě další dvě mediální studie, které naopak uvádějí, že tým Janka Kroupy objektivitu neporušil.

Analýza IKSŽ upozorňuje na porušení principů nestrannosti a neutrality prezentace celého odvysílaného tématu o Agrofertu.

"Byly identifikovány prvky indikující možná pochybení, a to u tematizace a výkladu události jako trestného činu. V příspěvcích z prvního dne je hodnocení postaveno na jednostranném výkladu dvou oslovených právníků. Až druhý den se v agendě objevují stanoviska a aktéři, kteří problém interpretují s odlišnou perspektivou (např. ministr zemědělství Marian Jurečka)," uvádí studie Karlovy univerzity.

I ta však upozorňuje, že při interpretaci jejích závěrů je třeba mít na paměti, že na investigativní žurnalistiku nelze uplatňovat standardní žurnalistické normy beze zbytku:

"Popsaná pochybení lze vysvětlit či vyvážit přesvědčením autorů příspěvků (Janka Kroupy) o významnosti pojednávaného případu a jeho aktérů. Holding Agrofert je držitelem/vykonavatelem enormní ekonomické moci, stejně jako Andrej Babiš moci politické, nemluvě o navázané moci mediální. Monitorování (a možná i preventování či vyvažování) výkonu (a zejm. zneužívání)

těchto typů moci je primárním úkolem veřejnoprávního média."

Ostatní dvě analýzy už však vyznívají jednoznačně ve prospěch Kroupy. První studie společnosti Newton media například dokládá, jak postupoval tým reportérů v případě Zavoralovy výtky, že podobně jako Agrofert hospodaří na cizí půdě celá řada dalších podobných podniků.

"Argument, že se jedná o obecnější problém či v ČR obecně známou a používanou praxi, je v příspěvcích obsažen na mnoha místech. Zaznívá nejen z úst zástupců Agrofertu, pro které slouží jako jeden ze základních legitimizačních momentů jejich argumentace, ale také prostřednictvím vyjádření tajemníka Agrární komory ČR a některých dalších oslovených expertů. V příspěvcích je však vidět zřetelnou snahu vysvětlit, proč je v rámci této kauzy tematizován pouze Agrofert. Poukazuje se v nich na to, že se jedná o jednu z největších firem v ČR, jejíž vlastník byl v době, kdy k údajnému porušování zákona docházelo, členem vlády," uvádí analýza.

Newton media také upozorňují na to, že "analýza variability prezentace kauzy z hlediska různých parametrů – jako jsou zastoupení osob (aktérů či zaintesovaných stran kauzy) a jejich profesního zaměření, způsobů argumentace, vyznění vůči hlavnímu aktéru kauzy atd. – ukazuje na snahu poskytnout v rámci média veřejné služby pokud možno všestranný a vyvážený obraz kauzy".

Podobně se vyjadřuje i mediální analýza novináře a politického komentátora Karla Hvížďaly:

"… lze vznést snadnou námitku, že pořad je nevyvážený, protože neupozorňuje konkrétněji třeba na jiného velkého vlastníka, který má blízko k jinému politickému subjektu. Nebo že je to neobjektivní, jenže tento pojem se ve staré Evropě vykládá jen jako příkaz nic nezatajovat a nic nezkreslovat, což v důsledku znamená představit problém se všemi protichůdnými zjištěními, a to těmto pořadům nelze vytknout."

Hvížďala také upozorňuje na to, že argument o vyváženosti není na místě. Vyváženost podle něj neznamená slovy Jeana-Paula Sartra "pět minut Hitler, pět minut Židé". "Vyváženost se má týkat celého vysílače nebo celé publicistiky v delším časovém horizontu," tvrdí Hvížďala.

Obě studie pak stejně jako první zmiňovaná analýza upozorňují na specifickou roli investigativní novinařiny a veřejnoprávních médií vůbec.

"... je třeba vzít v potaz to, že se jedná o téma pro investigativní žurnalistiku, u které se předpokládá, že se zaměřuje na konkrétní negativní jev (kriminalitu, korupci, poškozování zájmů občanů apod.), a že zájem reportérů o toto téma je a priori kritický. Jejich snahou je – při respektování veškerých pravidel novinářské práce – vylíčit kauzu jako negativní společenský jev, a tím svůj zájem o ni veřejnosti zdůvodnit," uvádí Newton media.

Redaktoři Českého rozhlasu sepsali prohlášení, ve kterém se ohrazují proti Zavoralovým závěrům v Kroupově kauze. Poukazují na to, že závěr analýzy FSV UK není tak jednoznačný, jak generální ředitel prezentuje. Staví se také proti tomu, že ze tří analýz si Zavoral vybral pouze jednu. Zavoralova slova je podle nich možné vnímat jako zastrašování.

Podle informací ČTK prohlášení podepsalo několik desítek zaměstnanců. Pracovníci žádají Etickou komisi rozhlasu, aby odvysílané reportáže zhodnotila.

Podle mluvčího rozhlasu Jiřího Hošny jsou slova o zastrašování absurdní, ředitel naopak postupuje co nejtransparentněji.

Analýzy Newton media a Karla Hvížďaly podle něj nebyly dostatečné, Hvížďalův text charakterizoval spíše jako esej než jako mediální analýzu.

Podle rozhlasu je postup vedení standardní.

"Tady vůbec nejde o to, jakého tématu se to týká. Kdyby se to týkalo jiného tématu a ta reportáž měla formální chyby, postupovali bychom úplně stejně. Generální ředitel několikrát zdůraznil, že téma reportáží nikdy nezpochybnil a nikdy nezasahoval ve smyslu, co by se mělo nebo nemělo vysílat. Všechny reportáže byly odvysílány, byly zveřejněny," řekl Hošna.

Celé vyjádření, které mohou redaktoři podepisovat do pátečního odpoledne, zveřejnil server Mediaguru.

