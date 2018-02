Piráti zvažují, koho podpoří ve volbách do Senátu. Zatím jednají s různými osobnostmi, v pondělí se například předseda strany Ivan Bartoš setkal s neúspěšným kandidátem na prezidenta Markem Hilšerem.

Na Vysočině však hledají poměrně neobvyklou cestou. Rozhodli se zvolit toho pravého skrze výběrové řízení. Do 18. února se může přihlásit každý, kdo souzní s filozofií strany a má potřebné znalosti i dovednosti.

Jakmile vyprší lhůta, kterou případní zájemci mají, začne jednání na krajském pirátském fóru. Jeho členové budou moci kandidátům klást dotazy. "Je samozřejmě na zájemcích o kandidaturu, zda upřednostní on-line komunikaci či budou oslovovat členskou základnu i v osobních setkáváních," popisuje krajská koordinátorka Michaela Vodová.

Chcete kandidovat do senátu? Třeba hledáme právě vás. @pirativys hledají osobnosti pro kandidaturu do senátu. Kontaktujte @misavoda Více v odkazu. #piratidosenatu https://t.co/C0FuOAT21w — Piráti Vysočina (@pirativys) 5. února 2018

O tom, koho piráti podpoří ve volbách do Senátu, se rozhodují celorepublikově nebo rozhodnutí delegují na kraje. Kandidát si ale vždy musí získat důvěru dané krajské buňky.

Po seznámení se s kandidáty následuje hlasování. Rozhodnou všichni členové Krajského sdružení Vysočina, tedy celé krajské fórum. U senátního obvodu Chrudim padne finální jméno ve spolupráci s piráty Pardubického kraje.

"Kromě osobních preferencí každého člena a vlastní zodpovědnosti se zaměříme na podporu takovým osobnostem, které souzní s dlouhodobým programem pirátů, jsou veřejně aktivní a schopné komunikovat s veřejností a médii," vysvětluje Vodová a doplňuje, že cílem je zkrátka najít propirátskou osobnost, která splní podmínky.

Metodu mají v kraji již ověřenou. Obdobný postup volí i v dalších volbách. V senátních však takto postupují poprvé. "Naše kandidátky byly vždy otevřené nezávislým osobnostem," shrnuje krajská koordinátorka s tím, že jsou takové výzvy pro stranu typické.

"Chceme najít ty nejlepší. Mohl bych ukázat prstem na jednoho dobrého člověka a říct, to je on, náš senátor. My piráti jsme ale demokratickou stranou a svého kandidáta si volíme všichni. Každý člen sdružení má možnost, stejně jako já, vybrat kandidáta, který bude s námi měnit zákony této země k lepšímu," tvrdí ve výzvě uveřejněné na stránkách pirátů Jan Pošvář, poslanec a předseda Krajského sdružení Vysočina.

S možnými kandidáty za Prahu se piráti sejdou v kavárně

S některými možnými kandidáty za Prahu se piráti setkají v pondělí večer na schůzi ve vršovické kavárně Café v Lese. Jak členové strany, tak zástupci veřejnosti, kteří dorazí, budou moci s případnými kandidáty diskutovat.

Podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka dorazí ekonom a stávající senátor Libor Michálek nebo architekt a starší bratr Tomia Okamury Hayato Okamura.

"Půjde hlavně o osobnosti z politického tábora Jiřího Drahoše," shrnul poslanec. Schůze bude čistě dotazovací, finální jména nepadnou.

Ferjenčík by byl rád, kdyby se do Senátu opět dostal piráty již jednou podpořený Michálek. Ten je senátorem za Prahu 2. Vyniká kritikou a odhalováním korupčních praktik.

Kromě Hilšera, který před prvním kolem prezidentských voleb vyhrál ve vnitrostranické pirátské anketě, se zatím v souvislosti s pirátskou podporou spekuluje také o Janu Rumlovi.

Bývalý ministr vnitra a exsenátor potvrdil minulý týden ve čtvrtek deníku Právo, že jedná o podpoře s piráty i hnutím STAN.

Ferjenčík ale HN řekl, že nepovažuje za pravděpodobné, že by ho piráti podpořili. Ani v anketě na pirátském fóru Ruml příliš kladných reakcí nezískal. Na otázku: "Chceme podporovat Jana Rumla do Senátu?" odpovědělo z 48 zúčastněných 58 procent "ne", "ano" pak pouze osm procent.