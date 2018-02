Zastupitelé Kraje Vysočina v úterý odvolali z funkce náměstka hejtmana Josefa Pavlíka za hnutí ANO, který čelí podezření, že byl členem Lidových milicí. Nahradil ho Martin Kukla z ANO. Výměnu navrhla předsedkyně krajského zastupitelského klubu ANO Lucie Vichrová. Pro odchod Pavlíka hlasovalo 30 zastupitelů, proti jich bylo devět a zbývající dva se hlasování zdrželi.

Vichrová uvedla, že se Pavlíkovi ani po ročním soudním jednání nepodařilo vyvrátit tvrzení o jeho členství v milicích. "Vzhledem k tomu, že stávající koalici považujeme pro Kraj Vysočina za velmi přínosnou a dále držíme sliby dané koaličním partnerům, rozhodli jsme se pro výměnu," řekla.

Hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) po hlasování konstatoval, že postup odpovídal koaliční dohodě podepsané po krajských volbách.

Pavlík zůstal zastupitelem kraje.

Pětatřicetiletý Kukla, který ho na postu náměstka úterním rozhodnutím zastupitelstva nahradil, zatím pracoval jako zkušební inženýr v jihlavské firmě Bosch Diesel.

Debata před odvoláním Pavlíka netrvala ani půl hodiny. Sám Pavlík řekl, že zvažoval rezignaci, ale pak se rozhodl, že to neudělá. Podle něj nemůže existovat důkaz o tom, že by svým podpisem vyslovil souhlas se vstupem do milicí. "Vše, včetně soudního rozhodnutí, se opírá o vyjádření tehdejších stranických orgánů KSČ," řekl. Očekává, že jeho odvolání proti rozsudku okresního soudu bude úspěšné. Mimo jiné mluvil také o údajných dřívějších proviněních jiných zastupitelů, které ale nejmenoval, i o novináři, jenž kauzu otevřel.

V krajské koalici je na Vysočině hnutí ANO s ČSSD, ODS a Starosty pro Vysočinu, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 zástupců. Nejsilnější sociální demokraté mají 11 zastupitelů, hnutí ANO devět, ODS má pět mandátů a koalice Starostové pro Vysočinu čtyři.

Odchod Pavlíka začali počátkem ledna prosazovat občanští demokraté, kteří uvedli, že jeho členství v komunistických milicích považují za prokázané na základě soudního rozsudku. Není ale pravomocný, protože se proti němu Pavlík odvolal. ODS pohrozila, že by v případě setrvání Pavlíka ve funkci náměstka mohla z koalice odejít.

Hnutí ANO krátce nato oznámilo, že jeho výměnu navrhne, což se v úterý stalo.

Jihlavský okresní soud v polovině listopadu zamítl Pavlíkovu žalobu na server Občasník.eu kvůli údajně nepravdivým tvrzením o jeho členství v Lidových milicích. To byla do roku 1989 v podstatě ozbrojená složka Komunistické strany Československa, kterou tvořili zpočátku především dělníci.

Hlasování o Pavlíkovu odvolání z postu náměstka navrhli už na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva opoziční lidovci. Podle nich náměstek dvakrát lhal o své minulosti i o svém členství v KSČ. Zastupitelé ale tehdy zařazení tohoto bodu do programu neschválili s odůvodněním, že ještě nemají k dispozici písemné znění rozsudku.