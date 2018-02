Byl to jeden z překvapivých momentů loňských parlamentních voleb. Na první pohled stále spíš nenápadný starosta Prahy 7 Jan Čižinský, kterému cestu vzhůru razí pověst zaťatého protikorupčního aktivisty, "přeskákal" na pražské lidovecké kandidátce její výraznou jedničku, exministra kultury Daniela Hermana.

Zrod politické hvězdy pod hlavičkou KDU-ČSL se ale nekoná. Nově zvolený poslanec Čižinský se záhy dostal do střetu se svou mateřskou stranou kvůli plánu kandidovat na pražského primátora. Nebude to za lidovce. V době, kdy ve volbách táhnou více čerstvá hnutí než tradiční strany, chce stávající primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO) sesadit v dresu nezávislého uskupení Praha sobě.

"Praha sobě není a nebude politickou stranou, nýbrž komunální iniciativou. Cílem je jít do voleb jako silný subjekt a budoucí silný koaliční partner pro Trojkoalici a pro piráty," říká Čižinský. Právě v Trojkoalici dosud v Praze fungovala KDU-ČSL, za tu je také Čižinský dosud členem pražského zastupitelstva.

Čižinský vidí prostor pro novou politickou platformu, která by podle jeho slov neubírala hlasy například právě lidovcům, ve vysokém počtu nevoličů. V obecních volbách v Praze před čtyřmi lety přišlo hlasovat 37 procent voličů. Ty, kteří zůstali doma a jsou podle něj zklamaní z politického vývoje v metropoli, má ambici zmobilizovat. Láká na řešení dopravních problémů i "masivní" investice do vzdělání.

Uskupení Praha sobě se zrodilo na Praze 7, tam Čižinský "starostuje" právě za tuto občanskou platformu. Aby se mohla rozrůst po celé metropoli, musí ke kandidatuře sesbírat sto tisíc podpisů občanů Prahy. Zatím jich má asi pětinu. A stihnout to musí do léta. Zároveň také bude muset řešit finance, ve volbách bude primátorský post obhajovat bohaté hnutí ANO či strany se stabilním finančním zázemím. "Máme transparentní účet, na který lidé posílají finance. Nejcennější jsou podpisy a podpora s nimi spojená," říká Čižinský.

Subjekt zatím žije hlavně z drobných darů, největší jednorázovou sumu – sto tisíc korun – poslala společnost Albi, která mimo jiné provozuje úspěšný pražský řetězec Antonínovo pekařství, působící mimo jiné i na Čižinského Praze 7.

Jan Čižinský Učitel dějepisu a latiny Jan Čižinský se stal v minulých letech jedním ze symbolů boje proti korupci a za transparentnost v pražské komunální politice. Důvěru Prahy 7 si získal svým urputným tažením proti plánům postavit novou radnici v této městské části zhruba za miliardu korun. Díky této autentické pověsti bude pravděpodobně silným soupeřem hlavně pro piráty, kteří si po úspěchu v parlamentních volbách – a s podobnou rétorikou jako Čižinský – mohou také myslet na primátorské křeslo. O tom, že renomé Čižinského překročilo hranice domovské městské části, svědčí i nečekaný úspěch v parlamentních volbách, kdy se stal poslancem díky preferenčním hlasům. Přestože v komunální politice své lidovecké zázemí spíše nepropaguje, často zdůrazňuje témata blízká KDU-ČSL: péče o seniory a rodiny s malými dětmi.

Mateřská KDU-ČSL Čižinského projekt sleduje lehce odtažitě. Už minulý týden v Právu pražský šéf lidovců Jan Wolf řekl, že to stranu "mrzí".

I celostátní předseda lidovců Pavel Bělobrádek připouští, že bude potřeba podniknout i nějaké formální kroky na stranické úrovni. "Rezignoval již na stranické funkce, pokud přeruší členství, bude to v souladu se stanovami," uvedl Bělobrádek. Ten také věří, že by Čižinského projekt nemusel být přímou konkurencí pro pražské lidovce. "Pokud skutečně nebude brát hlasy KDU-ČSL a půjde si pro jiné hlasy, bude to zajímavé," dodal.

Pokud by Čižinský v komunálních volbách uspěl, kariéru v celostátní politice by prozatím odložil. "Pokud by se to podařilo, posty poslance a primátora opravdu nejdou časově skloubit, to bych se musel poslaneckého mandátu vzdát," uvedl Čižinský.

Málo se ví, že je dlouholetým a ostříleným lidoveckým straníkem.

V minulosti byl například poslaneckým asistentem Cyrila Svobody, fungoval také jako zahraničněpolitický tajemník strany. Politicky prorazil ale až díky své urputné a nakonec úspěšné snaze prosadit na Praze 7 referendum o nové radnici. Její podobu a cenu, jak ji plánovala předchozí garnitura na Praze 7 v čele s ODS, totiž považoval za předraženou.

Komunální volby v Praze 7 v roce 2014 už díky svému lokálnímu renomé převálcoval, jím vedená kandidátka Praha 7 získala 44 procent hlasů a rovnou i většinu v zastupitelstvu.