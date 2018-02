Dlouho připravovaný start rakety Falcon Heavy firmy SpaceX, za kterou stojí americký podnikatel a vizionář Elon Musk, v úterý vzbudil velkou pozornost. Bylo to vůbec poprvé, co za vesmírným letem stála čistě soukromá firma.

Raketa také na oběžnou dráhu za zvuku písně Life on Mars Davida Bowieho vynesla Muskův automobil Tesla s figurínou řidiče a kopií knihy Stopařův průvodce Galaxií na palubě. "Musk je velice otevřený, má rád společnost, rád se baví. Co je mladé, to je mu blízké a současná generace to ocení, protože má ráda legraci," hodnotí Muskovu osobnost ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář.

Byl včerejší start rakety Falcon Heavy opravdu takovým přelomem, za jaký jej prohlašují média?

Je to skutečně revoluční úspěch, a to zejména pro osobu Elona Muska. Je to jeho dílo, jeho firma investovala spoustu peněz, sám říkal, že ho vývoj stál půl miliardy dolarů. Bylo za tím pět let, kdy se musely řešit celé řady technických novinek. A Musk přinesl řešení, které dosud nikdo nezvládl. Let je významný i pro celosvětovou kosmonautiku a techniku, protože rakety, které se v současné době užívají v USA, Rusku, Číně nebo Indii, jsou oproti Falconu Heavy poloviční.

Vše ale neproběhlo zcela podle plánů, centrální modul se zřítil do moře pár stovek metrů od místa přistání.

Úspěch spočívá už v tom, že raketa vůbec letěla. Když postavíte něco tak odlišného od současných zkušeností, nemůžete počítat s tím, že se to povede. I když proběhly tisíce simulací, výpočtů a zkoušek. Až při skutečném provedení poznáte, jestli řešení opravdu funguje. Raketová technika má tu specialitu, že téměř jakýkoli neúspěch vede k totální destrukci.

Jak se vy jako vědec díváte na Muskovo rozhodnutí vnést do akce humornou reklamu a vypustit na oběžnou dráhu automobil Tesla?

Musk je obchodník a zároveň to není žádný vousatý profesor, který jenom sedí a bádá. Nechce se stavět do role nějaké izolované hvězdy. Je velice otevřený, má rád společnost, rád se baví. Co je mladé, to je mu blízké a současná generace to ocení, protože má ráda legraci. Reprezentuje to jeho přístup a ví, že si tím získá mnoho příznivců.

Podle mého názoru se v tom zrcadlil i fakt, že on sám si byl vědom složitosti experimentu a velkého procenta nejistoty. Nechtěl riskovat, že se zničí družice nebo jiné drahé přístroje. To byl možná i důvod, proč tam pro tento let nechtěl dávat nic závažnějšího.

Média hlásají, že lidstvo stojí na prahu nové éry kosmonautiky. Je na tom něco pravdy?

To je těžko definovatelný pojem. Velký rozdíl oproti kosmonautice, jak byla chápána a prováděna dodnes, spočívá v tom, že za letem rakety Falcon Heavy stojí soukromník. Létání se nyní stane dostupnějším. V tomto smyslu můžeme mluvit o nové etapě. Kosmonautika jako taková ale zůstává stále stejná. Fakt, že novou raketu bude moci prostřednictvím SpaceX využívat kdekdo, neznamená, že by se začaly dělat věci, které se doteď nedělaly.

Jaké nové možnosti se otevírají?

Jde spíše o organizační a společenskou stránku. Soukromé firmy umožní to, že se značně rozšíří kruh subjektů, které budou mít možnost něco vypustit na oběžnou dráhu. Když to dělají státy, je celá záležitost podstatně omezenější, zájemce musí projít mašinerií státních schvalovacích řízení.

Velký pokrok to znamená i po technické stránce. Raketa umožní cesty k Měsíci, potažmo i na Mars, s větším zatížením, než bylo dosud možné. Z historického hlediska byl jedinou silnější raketou Saturn V.

Budou tedy za budoucími úspěchy kosmonautiky stát spíše soukromé společnosti?

Ne spíše, ale také. Stát je nezastupitelný v tom, že co nejvíce podporuje nová řešení, provozní stránku by ale měl nechat na soukromnících. Už se objevují i další firmy, které sice nemají takovou kapacitu jako Musk a SpaceX, ale plánují na oběžnou dráhu vypouštět malé družice. Tento fakt přispěje k rozšíření možností na širší společnost. V tuto chvíli jsou to zejména americké firmy, jedna z nich asi před dvěma týdny odstartovala raketu z Nového Zélandu. Podobný trend je i v Číně, postupovat chtějí i Indové. To jsou země, kde už stát investoval do schopnosti provozovat vlastní rakety a nyní se snaží osvobodit od rutinní činnosti vynášení družic, chtějí dát větší prostor vývoji.

Zatím se mluví pouze o družicích. Kdy začnou soukromé společnosti do vesmíru vynášet i lidi?

To je o několik řádů složitější problém. Zabezpečit člověka tak, aby přežil kosmický let, je věc ještě náročnější než vypustit sondu k Marsu. SpaceX a společnost Boeing každopádně mají se státem kontrakt na financování stavby dopravního prostředku pro lidi. Projekt už má velké zpoždění, na úterní tiskové konferenci ale Musk prohlásil, že by dopravní loď pro lidi mohla mít test před koncem letošního roku. Je to tedy v dohledu.

Je tedy možné, že se vrátí koncept vesmírného turismu?

Nevím, v jak blízké době, ale jsem přesvědčen, že se vrátí. Důvod, proč to přestalo, byl ten, že stát není dost dobře určen k tomu nebo schopen toho, aby provozoval státní dopravu do vesmíru. Neslouží jednotlivcům, snaží se dělat věci, které jsou důležité především z hlediska celospolečenského. Je možné, že třeba v Rusku nebo v Číně vznikne během deseti let projekt zajišťující cesty do vesmíru pod hlavičkou státu, ale myslím si, že v Americe za tím budou určitě stát soukromé firmy.

Jaká je další velká událost, která čeká světovou kosmonautiku?

Z hlediska lidské posádky nepřipadá na příštích deset let v úvahu nic jiného než létání na oběžnou dráhu kolem Země. Je možné, že se povede dotáhnout připravovanou iniciativu pokračování Mezinárodní vesmírné stanice. Idea je taková, že by na oběžné dráze kolem Měsíce vznikla na základě mezinárodní spolupráce pod vedením Spojených států zmenšená, organizačně stejně pojatá stanice. Jeden měsíc v roce by tam pak fungovala lidská posádka. Zatím je to ale opravdu ve stadiu jednání.

Nepilotovaná kosmonautika je zaměřená zejména na výzkum planet, především Marsu a některých měsíců. První konkrétní akce by měla dopravit na povrch Marsu evropsko-ruskou sondu a vozítko, které by pokračovalo ve výzkumu planety. To by se mělo odehrát v roce 2020. Připravují se také mise k měsícům Jupitera a Saturnu.

Bude se v blízké době konat start podobně přelomového stroje?

NASA vyvíjí stroj, který by měl být ještě silnější než Falcon Heavy. Start se už řadu let odkládá, měl by ale proběhnout na konci tohoto nebo na začátku příštího roku. Falcon Heavy má nosnost kolem 60 tun, nová raketa unese asi 75 tun. Měla by sloužit jako hlavní nosič při budování nové stanice na oběžné dráze Měsíce, pokud k tomu dojde.