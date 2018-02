Vláda sestaví tým, který bude s vedením energetické společnosti ČEZ hovořit o návrzích na rozdělení firmy. Budou v něm experti na energetiku a finance, uvedl ve středu po jednání kabinetu premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Majoritním akcionářem největší tuzemské energetické firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.

O rozdělení firmy se uvažuje mimo jiné kvůli stavbě nového jaderného zdroje. Babiš ještě jako ministr financí v minulé vládě několikrát uvedl, že výstavbu bloku by měl financovat sám ČEZ. To by ale mohlo být mimo jiné nevýhodné pro minoritní akcionáře.

Firma minulý týden v prezentaci určené členům hospodářského výboru sněmovny uvedla, že z variant transformace ČEZ je nejlépe hodnocená možnost, kdy by se jaderné a konvenční zdroje oddělily od distribuce a takzvané nové energetiky.

Rozdělení firmy není jedinou variantou, nad kterou se při rozhodování o financování případného bloku uvažuje. Ve hře je také možnost, že by stavbu nového bloku zajistila dceřiná společnost ČEZ, a varianta, že by tuto dceřinou společnost odkoupil od ČEZ stát a ta by následně realizovala stavbu.

ČEZ celkem zkoumal šest možných alternativ rozdělení. Nejpreferovanější variantou je ta, že by stát plně vlastnil jadernou, uhelnou, těžební a obchodní část. Stavba nového jaderného zdroje by tak neměla žádný dopad na minoritní akcionáře, kterých má nyní ČEZ asi 30 procent. "Nový ČEZ", ve kterém by si měl stát v první fázi ponechat 51 procent, by zahrnoval distribuci, prodej, obnovitelné zdroje a energetické služby ESCO. Podíl státu v této firmě by se postupně mohl snížit na 25 procent. Hodnota ČEZ by se podle firmy tímto krokem mohla zvýšit až o 65 miliard korun.