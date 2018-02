Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) omluvil za výroky o protektorátním koncentračním táboře v Letech u Písku. Babiš to považuje za dostatečné, řekl ve středu na dotaz, zda podpoří odvolání Okamury z funkce místopředsedy sněmovny, což navrhují lidovci. Návrh nepodpoří ani předseda sněmovní frakce ANO Jaroslav Faltýnek. I podle něj se Okamura omluvil, předpokládá ale, že se omluví i na plénu sněmovny.

Šéf SPD v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm možný volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu.

Lidovci Okamuru kvůli jeho výrokům chtějí odvolat z funkce místopředsedy sněmovny. Záměr podpořily i strany STAN a TOP 09, vstřícně se k němu staví také někteří zástupci ODS a ČSSD.

Ke kritikům Okamury se ve středu připojila ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová. Výroky podle ní zpochybňují existenci koncentračního tábora v Letech a genocidu Romů. Bagatelizace problematiky tohoto tábora je podle ní o to hrozivější, že zazněla 27. ledna, v Den památky obětí holocaustu.

Faltýnek ve středu dostal žádost o podporu odvolání Okamury z vedení Sněmovny a podpisové archy od lidovců. Novinářům řekl, že Okamura už se částečně omluvil. "Já předpokládám, že to udělá i na jednání Poslanecké sněmovny," doplnil. Sám Okamurovo odvolání nepodpoří. Jak se rozhodnou spolustraníci, nechtěl předjímat.

"Já jsem se díval na pana Okamuru včera večer v televizi a on tvrdil, že to je nějaká dezinterpretace jeho výroků. Vlastně to popřel a víceméně se tam i omlouval. Já jsem u toho nebyl, co říkal. Ale na základě toho, jak se k tomu vyjádřil, si myslím, že to je dostatečné," řekl ve středu Babiš na dotaz, zda by odvolání Okamury z čela sněmovny podpořil.

Babiš sám čelil v minulosti kritice kvůli výrokům o táboře v Letech. V roce 2016 při návštěvě sociálně vyloučené lokality v severočeském Varnsdorfu Babiš podle fotoreportéra Aktuálně.cz prohlásil, že je lež, že byly Lety koncentračním táborem. "Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup – a byl tam," řekl údajně. Později se za výrok omluvil a řekl, že byl vytržen z kontextu. Tábor potom také navštívil spolu s tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO).