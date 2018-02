Expertní týmy hnutí ANO a SPD příští týden rozpracují tři desítky priorit, které chce SPD prosadit přes vládu skládanou premiérem v demisi Andrejem Babišem. Při podpoře od SPD a KSČM by to měl být podle ANO kabinet odborníků, řekl po dvouhodinovém jednání s lídry hnutí ANO předseda SPD Tomio Okamura. Podle zástupců hnutí ANO je vládou odborníků už současný kabinet v demisi, většina ministrů nepochází z řad hnutí, uvedli.

Okamura: Nejsme spokojení s prací ministrů Šlechtové, Pelikána a Ťoka, dělají proti nám antikampaň Čtěte zde

V menšinovém kabinetu ANO kritizoval ve středu Okamura znovu ministryni obrany Karlu Šlechtovou, ministra dopravy Dana Ťoka a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Nejsou to podle něj odborníci. "Nemáme tam žádné politické trafikanty," uvedl na tyto výtky místopředseda hnutí ANO a vlády Richard Brabec s tím, že už současná vláda je vládou odborníků. Doplnil, že případné personální změny jsou v kompetenci premiéra.

Zástupci SPD po schůzce zdůraznili, že ve vládě nechtějí být a v případě, že vládu podpoří, budou sledovat, zda jejich programové priority budou naplňovány. Když se ukáže, že ne, vyvolá SPD hlasování o nedůvěře. Okamura současně připustil, že ANO má více možností vybrat si partnery pro spolupráci než SPD. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek po jednání uvedl, že stejnou debatu vede hnutí i s KSČM a předpokládá, že ji bude vést i s ČSSD po jejím sjezdu.

Babiš ve středu před jednáním novinářům řekl, že ANO nechce vytvořit koalici s SPD a nechce se spoléhat ani na toleranci své vlády od Okamurova uskupení. "My se s SPD zatím bavíme o programu a počítáme s tím, že nebudeme potřebovat jejich toleranci. Ale proč nemít jasno v programových záležitostech," prohlásil.

Podle Okamury bylo jednání konstruktivní. Strany se dohodly na expertech, kteří během příštího týdne připraví písemné znění dohody o prosazování priorit SPD budoucí vládou. "Nezaznamenali jsme zásadní rozpory. Z jednání vyplynulo, že jsou ochotni spolupracovat nějakou formou na prakticky všech programových bodech výměnou za případnou podporu nějaké konstelace vlády," uvedl Okamura.

Mezi prioritami, jak o nich hovořil Okamura, je přeskupení sociálních dávek od nepřizpůsobivých k pracujícím, zavedení osobní odpovědnosti politiků a státních zástupců, valorizace důchodů všem stejnou částkou či problematika exekutorů.

Už ve čtvrtek bude Okamura jednat s bývalou ministryní spravedlnosti ANO Helenou Válkovou o návrzích zákonů, které SPD poslalo do sněmovny, týkají se přímé volby a odvolatelnosti politiků a zákazu nenávistných ideologií. SPD požádalo také o pomoc při prosazení přímé hmotné odpovědnosti hejtmanů a ministrů.

Další jednání na úrovni lídrů stran Okamura předpokládá v přespříštím týdnu. To už bude také po volebním sjezdu ČSSD, na který čeká Babiš kvůli možné podpoře od nového vedení sociálních demokratů.

Ve středu jednal na expertní úrovni Brabec také s místopředsedou KSČM Jiřím Dolejšem. Dohodli se na rozpracování programových témat, například sociální oblasti, v příštím týdnu. "Jednotliví experti KSČM pošlou formou svých vstupů do programového prohlášení vlády během zítřka (čtvrtka) a pátku konkrétní návrhy, co by se mělo v programovém prohlášení objevit nově, nebo co se jim tam nelíbí," uvedl Brabec k hodinovému jednání s Dolejšem.