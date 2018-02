Řidiči taxi ve čtvrtek odpoledne protestovali pomalou jízdou centrem Prahy proti přepravním službám typu Uber. Do středu metropole vyrazily stovky vozidel po 13:30 ze Strahova. Ve smyčce přes centrum jezdily dvě hodiny. Stejný protest se bude opakovat i v pátek.

Ve 13:45 první vozy dojely Ječnou ulicí na náměstí I. P. Pavlova, o 20 minut později se tam objevila i auta ve směru z Holešovic. Podle zpravodaje ČTK jela kolona téměř krokem.

Policie kvůli pomalé jízdě mezi hlavním nádražím a I. P. Pavlova zastavila dvě auta taxi, která vedla jednu z kolon ve směru právě od Hlávkova mostu.

Naopak u náměstí I. P. Pavlova zpravodajka ČTK potíže v dopravě nezaznamenala, vozidla taxi se tam nepohybovala těsně za sebou. Taxikáři jeli podle ní obvyklou rychlostí, která plynulost provozu neovlivňovala. Následně ale poměrně výrazně zpomalili.

Policie uvedla, že řidiče taxi zastavila pro podezření z bezdůvodně pomalé jízdy. "V tuto chvíli je v centru metropole běžný provoz. Nicméně i tak žádáme motoristy, aby do centra nejezdili vozidly," napsala ve 14:15 na webu. O protestu se motoristé dočtou i na světelných informačních tabulích u pražských silnic.

Na parkovišti u stadionu na Strahově se sešlo podle organizátorů 1800 až 2000 vozů.

První kolona vyjela ze Strahova ve směru přes Chotkovy sady, kolem úřadu vlády a přes Hlávkův most na magistrálu. Druhá sjela ze Strahova na Holečkovu a jela přes Zborovskou, Jiráskův most a Resslovu na I. P. Pavlova, kde rovněž najela na magistrálu. Poté taxikáři ohlásili jízdu podle předpisů po obou trasách ve smyčce tam a zpátky.

Obdobný protest chtějí pořadatelé uspořádat i v pátek. Doufají v ještě vyšší účast řidičů taxi. Na Strahově, kde začala a skončila i čtvrteční akce, se chtějí sjet ve 12:00, řekli novinářům. O hodinu a půl později by vyrazili do centra, přičemž trasa se proti čtvrtku asi změní. Taxikáři ale předtím zřejmě zopakují výzvu, aby za nimi přijeli jednat členové vlády. V pátek pravděpodobně doručí petici na úřad vlády.

Taxikáři mají parkoviště u strahovského stadionu zamluvené u magistrátu i na příští týden.

Akce probíhala bez incidentů, až na jednoho z protestujících se zákazem řízení. Policisté ho zastavili kvůli pomalé jízdě, ukázalo se ale, že měl platný zákaz řízení motorových vozidel. Policisté řidiče zadrželi. "Pro podezření z trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání skončil na místním oddělení policie," sdělila policie.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) protest kritizovala. "Je to nerozum a neprospěje to nikomu kromě té skupiny, proti které je ten protest namířen," řekla novinářům.

Řidiči dali dříve během dne politikům ultimátum. Mluvčí Sdružení českých taxikářů David Bednář uvedl, že organizátoři nejprve vyzvou vládu, aby se dostavila na Strahov k jednání.

"Vyzvala jsem ministry dopravy a průmyslu, aby za námi dojeli a pohovořili s námi o této problematice. Když stále říkají, jak makají, ať nám to přijdou ukázat," řekla Karolina Venclová z Asociace koncesionářů v taxislužbě. Akci pořádá asociace společně se Sdružením českých taxikářů.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) uvedl, že jeho podřízení s taxikáři pravidelně jednají a snaží se dohodnout. Ťok dodal, že za protestujícími taxikáři ve čtvrtek nedorazí a bude s nimi jednat na pravidelné schůzce 23. února.

Premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že ho nikdo neoslovil. Protest se podle něj týká magistrátu, který se zástupci nespokojených taxikářů jednal, nikoli vlády. Ta podle něj věc řeší. Doplnil ale, že pokud ho taxikáři na jednání běžným způsobem pozvou, rád je vyslechne.

Taxikáři však tento týden jasně deklarovali, že protest nemíří proti magistrátu, ale vládě a ministerstvům. Po nich chtějí, aby zakázaly fungování Uberu a dalších podobných služeb.

"Musím přiznat, že jsme zvažovali, jestli za taxikáři ve čtvrtek pojedeme, ale k ničemu by to nevedlo. Scházíme se pravidelně zhruba každých 14 dní, a dnešní protest proto považuji za nešťastný. Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy," uvedl Ťok.

S taxikáři bude znovu jednat na pravidelné schůzce 23. února, kde by se měli shodnout na znění novely zákona o silniční dopravě, která bude regulovat činnost Uberu a dalších zprostředkovatelů.

Novela by měla na jedné straně umožnit zprostředkování objednání taxi přes elektronické systémy, na druhé straně by ale měla zavést odpovědnost pro zprostředkovatele, aby jeho služeb využívali jen licencovaní řidiči. Ze zprostředkování by měla být vázaná živnost.

Protestujícím taxikářům vadí zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry.

Společnost Uber se snaží hledat s městem a dalšími institucemi řešení, které by vyhovovalo všem. Firma to ve čtvrtek uvedla v reakci na protest taxikářů.

"Na dostupnou dopravu od Uberu, která se dá objednat jedním kliknutím, dnes v Praze spoléhá už přes 270 000 cestujících a prostřednictvím naší aplikace si vydělávají tisíce řidičů. Chceme spolupracovat s městem, aby se služba rozvíjela, a dalšími zúčastněnými stranami a najít nejvhodnější řešení jak pro město, tak i pro uživatele," uvedla mluvčí Uberu Miroslava

Jozová.

Zástupci taxikářů připomněli, že čtvrteční protest se koná přesně dva roky poté, co zablokovali blokádou magistrálu. I tehdy protestovali proti fungování služby Uber a nic se podle nich od té doby nezměnilo. Počátkem loňského října taxikáři blokovali pomalou jízdou provoz v okolí ruzyňského letiště a svou nespokojenost dávali najevo i před budovou pražského magistrátu.