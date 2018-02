Kandidát na předsedu ČSSD Jiří Zimola tvrdí, že strana musí oslovit obdobné voliče jako prezident Miloš Zeman, který pro něj zůstává velkým vzorem. Proto by se Zemanovi omluvil za nezvolení prezidentem v roce 2003 a vyzval by jej k návratu do strany. Zimola také avizuje, že by jako šéf ČSSD chodil za prezidentem pro rady. Bývalému jihočeskému hejtmanovi by nevadilo vládnout s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem, na rozdíl od něj je ale pro možné referendum o vystoupení z EU.

Jan Hamáček, Milan Chovanec, vy. Tři hlavní kandidáti na předsedu ČSSD, stará známá jména. Nechybí vám nové osobnosti, které by reprezentovaly sociální demokracii po volebním debaklu?

Proti tomu se musím velmi tvrdě ohradit, protože sociální demokracie má celou řadu velmi schopných lidí. Máme řadu výborných komunálních politiků, starostů, respektovaných osobností, odborníků, bývalých poslanců nebo senátorů. Zkrátka lidí, kteří jsou straně věrní a zoufají si z toho, co se s ní dnes děje.

Proč tedy nekandidují do vedení?

Já je snad mohu v uvozovkách podezírat z toho, že nejsou úplně schopni obětovat své rodiny, stávající profese, své sociální okolí, aby začali zachraňovat potápějící se Titanic. Možná to vyžaduje od těch, kteří dnes kandidují, notný kus odvahy, protože může to být vnímáno jako strkání hlavy do oprátky. Ta mise zkrátka nemusí být úspěšná.

Vy jste napsal straníkům, že současné vedení se kroutí jako žížaly v krabičce a sociální demokracie působí směšně. Nepřeháníte?

Možná jsem mohl použít jiný, vhodnější příměr. Pokud se to někoho dotklo, tak se omlouvám. Ty názorové veletoče některých členů vedení ČSSD, kteří nejdříve tvrdili, že odstoupí, pak zase neodstoupí, nebudou nikdy kandidovat, pak zase budu kandidovat… Možná to nejsou žížaly, možná bychom našli něco trefnějšího, ale jejich kroucení je nedůstojné. A když je něco nedůstojné, stává se to směšným. Bohužel se sociální demokracie v očích veřejnosti stala směšnou.

Na Okamurovi mi vadí všechno

Vy jste už dříve řekl, že hlavním motivem pro vaši kandidaturu byla chvíle, když jste viděl v televizi Milana Chovance na pódiu s Tomiem Okamurou u prezidenta v den vyhlášení volebních výsledků. Pokud by tam pan Chovanec nestál, nekandidoval byste na předsedu?

Jsem přesvědčený, že šéf takové strany, jako je sociální demokracie, si musí dávat pozor, kam si stoupne a vedle koho si stoupne. Kdyby si býval stoupl do hloučku příznivců Miloše Zemana pod pódium, neměl bych s tím vůbec žádný problém. Den na to, v neděli 28. ledna, se mi donesla informace, že Milan Chovanec se rozhodl kandidovat. To byla ta poslední kapka, řekl jsem si, to snad není možné, očekával bych od něj nějakou reflexi, nějaké chlapské přiznání odpovědnosti za výsledek ČSSD v parlamentních volbách.

On řekl, že cítí odpovědnost za volební propad ČSSD…

Milan Chovanec je dostatečně existenčně zajištěn coby poslanec, mohl říct, ať si vedení strany zkusí někdo jiný, protože on s dalšími to dovedli tam, kam to dovedli. Očekával bych, že řekne, ať se klidně ten Zimola předvede, když má takový silný kecy. Já na jeho místě bych to udělal. Ale když se to nestalo, tak to byla ta poslední kapka, proč jsem se rozhodl kandidovat.

A co vám vadí na SPD a Tomiu Okamurovi?

Všechno. Vadí mi nejasné financování jeho hnutí. Vadí mi to, že vytvořili atmosféru strachu a ve voličích pocit, že oni jsou ti spasitelé, že v tom lhali voličům a že dnes se tváří jako ti jediní, kdo bojují za přímou demokracii. Vadí mi někteří jejich představitelé.

Váš velký vzor, Miloš Zeman, ale několikrát Tomia Okamuru podpořil a v prezidentských volbách využil strach lidí z uprchlíků podobně jako loni ve volbách šéf SPD.

Předpokládám, že náš rozhovor není o tom, jakou politiku dělá SPD a jakou politiku dělá Miloš Zeman.

To ne, ale kdybyste byl předseda nebo místopředseda ČSSD, je velmi důležité pro tuto zemi, jakou politiku byste v ČSSD prosazoval.

Rozhodně bych ji nevedl do krajně pravicových nebo krajně levicových vod, stejně jako do vod silně populistických.

Není ale Okamurova politika podobná jako politika prezidenta Zemana?

S tím nesouhlasím. Vyděšení, které předváděl pan Okamura - hrané vyděšení, tak aby přilákal voliče, to mi sympatické není. Pan prezident opakovaně hovoří o tom, jak by se měla řešit uprchlická krize a že ty problémy a kořeny by se měly řešit v zemi původu, že Evropská unie by se měla soustředit na ochranu vnějších hranic.

Nechal byste si od Miloše Zemana radit, pokud byste byl zvolený předsedou ČSSD?

Bezpochyby ano. Miloš Zeman byl a je sociálním demokratem. Byl člověkem, který přivedl sociální demokracii do Strakovy akademie, a já u něj pořád cítím sociálnědemokratické smýšlení. Když byl předsedou ČSSD, volily nás dva miliony lidí. Nepochybuji, že řada z těchto voličů nás v průběhu let opustila a přešla ať už ke komunistům, k okamurovcům, nebo dokonce k hnutí ANO. Já stojím o to, aby se tihle lidé vrátili z vandru domů, do své strany, do sociální demokracie. Musíme je ale přesvědčit, že jsme strana, která bude hájit jejich zájmy.

Vy jste v jednom rozhovoru loni řekl, že by se ČSSD měla omluvit Miloši Zemanovi za prezidentskou volbu v roce 2003. Pořád si to myslíte?

Co se vztahu sociální demokracie k panu prezidentovi týká, tak jsem přesvědčen, že Miloš Zeman si nezasloužil špidlovský a grossovský podraz, který mu v roce 2003 udělali. Pokud měli tak zásadní problém s jeho volbou, měli mu to říct a nenechat ho tam takhle zesměšnit na Pražském hradě. Za to by se měla sociální demokracie Miloši Zemanovi omluvit.

Kdybyste byl předseda nebo místopředseda, prosazoval byste to?

Kdybych byl předseda nebo místopředseda, tak to udělám sám. A udělal bych to navzdory tomu, že bych si asi slízl pěknou kritiku od části té strany, protože sociální demokracie se v názoru na Miloše Zemana rozchází. Já si ale myslím, že od většiny členů sociální demokracie bych za to dostal pochvalu. Tohle napravení vztahů mohlo přimět řadu našich voličů, aby se vrátili zpátky k sociální demokracii.

Neobáváte se toho, že to povede k odrazení druhé půlky voličů, kteří nevolili Miloše Zemana prezidentem?

Ne. Musíme si v ČSSD především vydefinovat, kdo je náš volič. Vždyť my v jednu chvíli vyhlásíme příklon k levicovému voliči, pak příklon k městskému liberálovi. Dva miliony osm set tisíc lidí, kteří volili Miloše Zemana, je potenciál české levice obecně. Ano, můžeme z toho odtrhnout část pro komunistickou stranu, ale ten zbytek by měl být potenciál české sociální demokracie, jsem o tom naprosto přesvědčen. A proto by mi i ty krásné dva miliony voličů stačily.

Nebude pro mnoho voličů problém, že vám nevadí účast ČSSD ve vládě s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem?

Vím, že mě budou vaši čtenáři kamenovat a poukazovat na nejlepší demokratické tradice. Pro mě je ale presumpce neviny určitým morálním statusem, na němž hodlám trvat, protože jsem si ho i sám na sobě zažil, byť jsem nikdy nebyl obviněn. V této společnosti se dá vytvořit atmosféra, aniž byste byl někdy pravomocně odsouzen, že jste ten největší lump. Je plnou odpovědností hnutí ANO, koho bude nominovat na předsedu vlády.

Nemělo by hnutí ANO navrhnout někoho jiného?

Mně připadá, že obvinění Andreje Babiše je bohužel zneužíváno jako klacek proti vzniku vlády, která vznikla ze svobodných voleb. To mi vadí. Já vím, že sociální demokracie nedopadla dobře a že si možná podle těch výsledků zaslouží opozici. My jako ČSSD se ale nyní musíme v našem demokratickém systému pokusit prosadit alespoň něco z našeho volebního programu. To je moje priorita. To něco můžeme podle mého názoru prosadit nikoli tolerancí menšinové vlády, nikoli povídáním u opozičního pultíku ve sněmovně, ale účastí přímo ve vládě, budeme-li do ní vůbec přizváni.

Konzultoval byste s prezidentem Milošem Zemanem jména ministrů, kteří by byli za ČSSD ve vládě?

Je přece fajn, když máte dobrý vztah s prezidentem a když vám může na některá jména vyslovit svůj názor. Koneckonců je to pak on, kdo ministry jmenuje. Vždycky si rád jeho názor vyslechnu, což neznamená, že se tím názorem musím nutně řídit.

Nebyl by to další krok k "zemanizaci" ČSSD?

Žádný předseda a žádné vedení ČSSD nesmí být ani na okamžik loutkou kohokoliv, ať už pana prezidenta, oligarchů nebo zákulisních hráčů. Můj vztah s prezidentem je profesně korektní a přál bych si, aby tomu vždycky zůstalo. Bylo by mi ctí si s ním o řadě věcí promluvit. Tím ale neříkám, že tyto věci by byly nutně následně aplikovány v ČSSD, která by se opět stala stranou pana prezidenta.

To by ani nešlo, protože jeho stranou je Strana práv občanů a v poslední době má hodně pochopení pro SPD Tomia Okamury.

Bude-li se například chtít pan prezident vrátit do ČSSD, nechť se vrátí, ale nemyslím, že se to stane.

Když budete případně ve vedení, vyzvete ho k tomu?

Nemá cenu si takové věci vzkazovat přes média. Jak jsem řekl, omluvil bych se mu za podraz, který na něj ČSSD v roce 2003 připravila. A kdyby uvažoval o tom, aby se vrátil do ČSSD, byl bych rád.

Copak ji ale nepoškozoval častými útoky na vašeho nedávného předsedu a premiéra Bohuslava Sobotku i na jiné vaše čelné politiky?

Já do jejich vztahu nevidím, jen vím, že se tam střídaly okamžiky důvěry a nedůvěry, stejně jako tykání a netykání, ale dobré to asi nebylo. Toto si musí kluci vyříkat sami. Za sebe jsem rád, že máme s panem prezidentem výborné vztahy. Znovu ale opakuji, že ČSSD se bude řídit z Lidového domu, pokud nám bude patřit.

A bude?

Je docela dobře možné, pokud nebude mít ČSSD z čeho zaplatit příbuzným Zdeňka Altnera, jestliže by tak soud rozhodl, že zkrátka o Lidový dům přijdeme.

Vláda s Babišem za tolerance KSČM

Nepřipadá vám přinejmenším paradoxní, že by vaše strana v případě vlády s ANO byla závislá na komunistické straně, která v minulosti zlikvidovala ČSSD i řadu vašich členů?

Vy víte, že jsem jako hejtman Jihočeského kraje vládl v otevřené koalici s komunisty.

Ale několikrát jste prohlásil, že je něco jiného komunální politika a vládní politika.

Ano, uznávám, nebyla to politika směřující k bezpečnosti země a vystoupení z NATO, byla to regionální politika. Tehdy jsem se tak trošku neskromně, jak je u mě zvykem, přirovnával k bývalému francouzskému politikovi Francoisi Mitterrandovi a jeho přístupu ke komunistům. On je svou politikou v podstatě vyluxoval. Při vší úctě ke komunistům, u nás v jižních Čechách to dopadlo tak, že jsme je také vyluxovali. Místo původních 13 mandátů v roce 2012 šli na současných sedm procent.

Takže si myslíte, že případná tolerance vlády ANO a ČSSD ze strany komunistů povede k tomu, že získáte jejich voliče?

Víte, proč se to stalo? Nebylo to tím, že Zimola by byl tak úžasný. Komunisté měli možnost se v exekutivní roli předvést a prokázat, že své sliby z programu jsou schopni dovést do konce. Oni to ale nepředvedli.

Jak to ale souvisí s možnou vládní sestavou, kdy komunisté toho nebudou muset moc předvádět, jen vás budou držet tak trochu v šachu?

Nemá přece smysl ostrakizovat komunistickou stranu, je to jedna z parlamentních stran a o podporu si k nim zkrátka chodí úplně všichni. Navíc my bychom s nimi na vládní úrovni nespolupracovali, protože není možné spolupracovat se stranou, která otevřeně říká, že má v programu vystoupení z EU nebo NATO. Komunisté by v tomto měli zrevidovat svůj program.

Co by měla sociální demokracie chtít za to, že by šla do vlády? Měli by se k tomu vyjádřit delegáti, nebo celá členská základna?

Celá členská základna. Členové by nám ale neměli dávat mantinely typu, jestli budeme mít ve vládě tři, nebo šest ministrů. Neměli bychom ani říkat, která ministerstva by nemělo mít ANO, jak navrhl Milan Chovanec.

Proč?

Protože to je s prominutím vedlejší. Jde přece o další existenci ČSSD a programové naplnění našich cílů.

Co byste ale navrhl vy?

Chci předstoupit před delegáty s tím, že bych vždycky vyjednával tak, abych přinesl co nejvíce pro ČSSD. Nesmíme jít do projektu, kde bychom byli jen fíkovým listem nebo otloukánkem. Není například možné, aby si v případě našeho vládnutí zašel pan Babiš do sněmovny a tam něco prohlašoval s panem Okamurou nebo Filipem. Taková účast ve vládě opravdu ne. Já nehraji o žádné posty, já nebudu jako Milan Chovanec říkat, která ministerstva by ANO nemělo mít. Protože mně jde o parametry vládnutí.

Jak chcete zabránit ale tomu, aby ČSSD nebyla fíkovým listem nebo otloukánkem? Mělo by v možné příští vládě platit právo veta?

Přesně tak. Není možné, aby jedna politická strana přehlasovala druhou.

Pokud jde o případná jména ČSSD ve vládě, kdo by to mohl být?

Mohou to být i lidé, kteří nemají stranickou průkazku, ale jsou autentičtí sociální demokraté. Například bývalý ministr zahraničí Honza Kohout.

Jsem pro referendum o vystoupení z EU, hlasoval bych pro setrvání

Referendum o možném vystoupení z EU nyní hýbe politikou. Hnutí ANO je proti, SPD a KSČM pro. Váš názor?

Jsem velmi rád, když lidé mají pocit, že jejich názor je slyšet častěji než jednou za čtyři roky u voleb. Jsem pro obecné i ústavní referendum, ale je potřeba velmi vážně diskutovat o procedurálních záležitostech typu, jaké by bylo potřeba například kvórum.

Takže podporujete i vyhlášení možného referenda z EU

A proč ne? Proč si v nějakých okamžicích voliče předcházíme, mažeme jim med kolem pusy, ucházíme se o jejich hlasy, abychom jim potom řekli, že do nějakých věcí už nevidí? Podceňujeme natolik inteligenci českého voliče? Já ji nepodceňuji třeba proto, že v prezidentské volbě vyhrál Miloš Zeman.

Vy byste neměl obavu, jak by se žilo například vašim dětem v zemi, která by vystoupila z EU?

Teď přeháníte a nadsazujete. Podívejte se například do Velké Británie a neposmívejme se údajně těm hloupým, kteří hlasovali pro brexit.

Vy byste hlasoval jak?

Členství v EU naprosto schvaluji, je to nejlepší projekt, o který se snažil mimo jiné už Jiří z Poděbrad. Já si proboha vážím toho, že jsem se dožil chvíle, kdy je Evropa sjednocená. A udělám všechno pro to, abychom v EU zůstali. Ale kritizuji její institucionalizaci, Brusel a další, ty naprosto nikým nevolené úředníky, kterých je Brusel plný, protože tam jezdím na Výbor regionů a vidím to. Mám přece jako občan EU právo ji kritizovat.

Má naše země podstupovat tak obrovské riziko vlastního sebepoškozování?

Souhlasím, že by czexit naši zemi poškodil, a já bych byl z toho smutný. Samozřejmě to riziko existuje, koneckonců žijeme v době, kdy i uschlý rohlík můžeme vydávat za báječné čerstvé zboží. Ale je povinností nás politiků, abychom uměli vysvětlovat všechna rizika, která by plynula z vystoupení z EU. Mohou být mezi námi lidé, kteří si myslí, že by se nám bez EU dařilo lépe, a je naší povinností je fakty a jasnými argumenty přesvědčit, že tomu tak není.