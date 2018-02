Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO) odvolal ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluka Němečka. Důvodem bylo podle něj manažerské selhání vedoucí k destabilizaci nemocnice, umělé navyšování hospodářského výsledku a střet zájmů, protože Němeček, bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD, působil také ve vedení nemocnice v Bohumíně. Ministerstvo o tom v pátek informovalo v tiskové zprávě. Vojtěch před dvěma týdny odvolal i ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou.

"V následujících měsících zahájí ministerstvo veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření a finanční operace nemocnice. Novému vedení doporučí zadání externího auditu," uvedla k Němečkově odvolání mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová.

Řízením nemocnice nebyl dočasně pověřen žádný z náměstků, ale lékař Evžen Machytka, který v nemocnici působí na oddělení gastroenterologie a vyučuje na lékařské fakultě. Podle ministerstva je zkušený manažer. Ministerstvo chce na místo nového ředitele v nejbližší době vypsat výběrové řízení.

Svatopluk Němeček na Twitteru napsal, že si vláda bez důvěry jeho vyhazovem jen vyřizuje účty. Dodal, že do pátku od ministra zdravotnictví v demisi Vojtěcha ani od jiných představitelů úřadu neslyšel žádné vyjádření nespokojenosti se svojí prací. "Jedná se o pokračování politicky motivované čistky," uvedl Němeček. Nemocnice podle něj v loňském roce vykázala rekordní hospodářský výsledek, zisk 111,2 milionu korun. Ministrova slova o "odborné destabilizaci" nemocnice podle Němečka poškozují její dobré jméno.

"Všichni vědí, že jsem nebyl zrovna oblíbencem hnutí ANO. Možná kdyby to pan ministr poctivě řekl, že provedl politickou čistku, tak by to bylo férovější a slušnější," dodal Němeček v České televizi.

"Kdyby mi pan ministr řekl, že má politické zadání od pana Babiše, že mě má odvolat, tak řeknu, co se dá dělat, jedeme dál, ale tímhle způsobem s neustálým vymýšlením lživých důvodů to považuji za velmi trapné a z jeho strany nedůstojné," doplnil pro ČTK.

"Nedostal jsem odvolací dekret, takže ředitelem zůstávám, nicméně beru na vědomí záměr pana ministra," řekl v ČT. Pokud bude ministr pokračovat ve "vymýšlení zástupných důvodů a očerňování nemocnice", chce se bránit i právní cestou. Ministerstvo zdravotnictví to odmítá, s tím, že ráno byl Němeček osobně informován.

Podle mluvčí ministerstva Štěpanyové bylo odvolání v souladu se zákoníkem práce. "Dnes v ranních hodinách byl pověřeným zaměstnancem ministerstva zdravotnictví osobně seznámen s obsahem odvolání, a to za přítomnosti svědka. To vše je zdokumentováno v popisu průběhu předání písemnosti," uvedla mluvčí.

Pochybnosti má Němeček i o dočasně pověřeném řediteli, lékaři Evženu Machytkovi. "Trochu se bojím, jestli to zvládne. Je velmi nezodpovědné takto experimentovat," dodal. Podle ministra má ale dostatek zkušeností i z amerických pracovišť.

K dnešnímu dni jsem byl prostřednictvím televize odvolán naším SuperStar ministrem. Na uvedené důvody mohu odpovědět slovy jeho šéfa: lži, kecy a účelovka. Vláda bez důvěry si prostě vyřizuje účty. Lacino se nedám. — Svatopluk Němeček (@NemecekSva) 9. února 2018

Vojtěch v České televizi řekl, že nemocnice v Ostravě neproplácela zaměstnancům odpracované přesčasy, museli si brát náhradní volno. Tím podle něj uměle zlepšovala hospodaření.

Pokud jde o přesčasy, považuje Němeček svůj postup za hospodárný. Nemocnice má podle něj dostatek personálu a mohla tedy přesčasy řešit náhradními volny. "Kdybych toto nedělal, může mě obvinit, že se chováme nehospodárně," řekl Němeček, který navíc tvrdí, že kvůli proplácení přesčasů nezaznamenal stížnosti.

Informace o pochybeních dostal Vojtěch podle svých slov od zaměstnanců a odborů z nemocnice. "Pokud jsou informace takto závažné a obrací se na mě přímo zaměstnanci, tak si myslím, že bych takové kroky měl dělat i jako ministr v demisi," řekl Vojtěch s tím, že vylučuje, že Němečkovo odvolání mělo politickou objednávku.

Vojtěch dále uvedl, že signály o problémech nemocnice dostával od počátku svého působení na ministerstvu. S vedením nemocnice ale nemluvil, což potvrdil i Němeček. Za nepravdivou také ministr označil informaci o tom, že ministerstvo řediteli povolilo pětinový úvazek ve vedení bohumínské městské nemocnice.

Podle ministra také došlo ve fakultní nemocnici k poklesu péče na některých odborných pracovištích jako je diabetologie, alergologie nebo revmatologie, na chirurgii podle Vojtěcha po odchodu klíčových odborníků o pětinu klesl počet operací. Kritizoval také to, že Němeček umožnil v areálu nemocnice vznik soukromé kliniky pro umělá oplodnění. "Nemocnice mohla tuto péči poskytovat sama a získat nějaké finanční prostředky navíc," dodal Vojtěch.

"Skutečně tam v nájmu nějaké centrum asistované reprodukce je, ale nikoliv v budovách fakultní nemocnice, ale v nějakém soukromém subjektu, se kterým fakultní nemocnice nemá vůbec nic společného," reagoval Němeček.

Odmítá i tvrzení o problémech chirurgie. Podle něj funguje velmi dobře. "Myslím si, že si tam možná přihřál polívčičku bývalý odvolaný přednosta chirurgie Pavel Zonča. Musel jsem ho odvolat kvůli hrubému porušení zákona o tkáních a buňkách a je to věc, kterou teď řeší policie," řekl Němeček.

Více se k případu nechtěl vyjadřovat. Uvedl pouze, že Zonča je v úzkém kontaktu s Evženem Machytkou, který byl dočasně pověřen řízením nemocnice.

Ministr zdravotnictví podle premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ví, co dělá. V textové zprávě ČTK Babiš uvedl, že sám ve funkci ministra financí kvůli Němečkově nákupu technologií pro nemocnici v Ostravě podal trestní oznámení.

Němeček byl tehdy ministrem zdravotnictví ve vládě sociálních demokratů, lidovců a hnutí ANO do listopadu 2016, kdy ho nahradil stranický kolega Miloslav Ludvík, který před nástupem byl a nyní opět je ředitelem Fakultní nemocnice v Motole.

Němeček zase například řekl, že Babišem v té době vlastněná média o něm lžou se záměrem poškodit ho.

"Adam Vojtěch má moji důvěru, že dělá jako ministr správné kroky. Zadal audit, který ukázal, že za Němečkovy doby se na ministerstvu utrácely peníze bez faktur a plnění," připomněl Babiš nedávno publikované závěry auditu, který odhalil chyby v mediálním odboru ministerstva z dob Němečkova vedení.

Premiér dále uvedl, že Němečkovy postupy kritizoval už v době minulé vlády.

"Pořád chtěl víc peněz do resortu a neuměl říct, na co je hodlá použít, neměl přehledy výdajů, sliboval navýšení platů lékařům a sestrám a ani to pořádně nesplnil. Dokonce jsem ještě jako ministr financí dával trestní oznámení na nákup kybernetického nože, když byl ještě ředitelem nemocnice v Ostravě," dodal Babiš.

Od nástupu nového vedení ministerstva zdravotnictví loni v prosinci skončil kromě ředitelů nemocnic Němečka a Vrbovské také ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta a dva odborní náměstci ministra Tom Philipp a Petr Land, jejichž sekce byly sloučeny před koncem roku při změnách organizační struktury ministerstva.

Odešli také dva političtí náměstci, Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) a Kamal Farhan (ANO). Arnoštovou nahradila bývalá šéfka české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová. Farhan se stal poslancem. Jeho místo ministr podle dřívějšího vyjádření v brzké době obsazovat nehodlá.

Hledání nových zaměstnanců ministerstva může komplikovat pracovní neschopnost státního tajemníka ministerstva zdravotnictví Iva Benedy, na kterou upozornil server Seznam Zprávy. Podle serveru odešel na nemocenskou po jednom sporu. Nové úředníky do poměrů podle služebního zákona může místo Benedy přijímat jen takzvaný superúředník, tedy náměstek ministra vnitra Josef Postránecký.