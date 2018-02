V širším centru Děčína se uvolnil pískovcový masiv, hrozí, že se zřítí. Radnice začala s evakuací asi dvaceti lidí ze dvou domů, řekla primátorka Děčína Marie Blažková (ANO). Specializovaná firma by měla do dvou týdnů nebezpečný masiv zlikvidovat.

Masiv je součástí Pastýřského vrchu v části Podmokly. Ohrožení zjistili odborníci z pravidelného monitoringu. "Včera (ve čtvrtek) odpoledne jsme se dozvěděli, že stav je velmi vážný a že je reálné nebezpečí, že se skála utrhne. Tak velký pohyb tam teď byl. Voda a mráz udělaly své a je to pískovec. Mluvíme asi o 74 kubících, takže je to velký masiv," uvedla Blažková.

Radnice začala s evakuací obyvatel dvou domů, které skála ohrožuje. Jde asi o dvě desítky lidí. Někteří půjdou k příbuzným, pro ostatní radnice podle mluvčí Markéty Lakomé zajistil ubytování v hotelu nebo prostorech, které má město v areálu aquaparku. "S některými lidmi se nám ale ještě nepodařilo spojit," doplnila Lakomá. Domácí zvířata obyvatel domů budou dočasně umístěna do útulku. Domy přímo sousedí s hlavním silničním tahem na Teplice, s jeho uzavírkou se prozatím nepočítá.

Specializovaná firma následně začne sanovat skálu. "První, co se bude dělat, je záchranný plot z ocelových lan, aby alespoň roztříštil tu masu, kdyby náhodou padala," uvedla primátorka. Sanace by měla trvat asi dva týdny. Město si dalo již loni zpracovat projektovou dokumentaci, teď ještě musí uvolnit na sanaci zhruba milion korun. "Práce budou horolezeckou technikou, ve skutečnosti se to bude vynášet nahoru, ale doufám, že firma udělá první opatření rychleji, aby lidé nemuseli být celých 14 dní pryč," dodala primátorka.

Problémy s nestabilními pískovcovými masivy nejsou v Děčíně výjimečné. V roce 2014 se uvolnil v části Horní Žleb 25 tun vážící balvan, který jen těsně minul jeden dům a skončil na zahradě mateřské školy. Město následně s pomocí státní dotace celé okolí sanovalo a nechalo zde umístit bariéry proti pádům dalších kamenů. Nestabilní bloky nechalo město odstranit i z oblíbené lezecké stěny v centru města.