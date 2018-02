Druhý den protestovali v pátek pražští taxikáři proti alternativním přepravním službám typu Uber. Trochu paradoxně přitom právě těmto konkurenčním firmám svými demonstracemi "přihráli" více zakázek.

Firma Liftago potvrdila, že jí po dobu demonstrace stoupl počet jízd o 50 procent. Kromě toho si podle jejího spoluzakladatele a ředitele Ondřeje Krátkého aplikaci Liftago stáhlo ve čtvrtek do svých mobilů třikrát více lidí než obvykle. "Poptávka byla vzhledem k tomu, že jsou jarní prázdniny, nadprůměrná," dodal spolumajitel alternativního přepravce.

Přesto přepravce stávku taxikářů odmítá. "Pouze lidi naštve a odvrátí pozornost od skutečného problému. Tím není souboj taxikářů s technologií, ale silný lobbing nadnárodních platforem," uvedl Krátký.

Podle něj si nicméně zákon, jak požadují taxikáři, modernizaci zaslouží. Příklad jeho firmy prý ukazuje, že výhody digitálních platforem přepravy lze poskytovat i legálně.

HN oslovily i další významné konkurenty tradičních taxislužeb. Ti však nechtěli žádná čísla zveřejnit. "Taxify nechce uvádět, jakým způsobem se včera vyvíjel počet jízd," uvedl mluvčí přepravce Jan Novosad.

Nejznámější služba Uber přislíbila poskytnout alespoň dílčí údaje o případném nárůstu, nakonec od toho ale ustoupila. "Nemáme ještě data k dispozici, trvalo by to do pondělí," řekla mluvčí společnosti Miroslava Jozová.

Řidiči taxi viní stát z toho, že vůči Uberu a Taxify nic nepodniká. Protestovali již ve čtvrtek, když se jich na Strahově sešlo asi 1400. Následně svou jízdou zpomalili provoz na pražské magistrále. V pátek se sešli na Strahově a požadovali, aby se za nimi dostavil někdo z vlády.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) protest kritizovala. "Je to nerozum a neprospěje to nikomu kromě té skupiny, proti které je ten protest namířen," řekla první den protestní akce.