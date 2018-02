Prezident Miloš Zeman vystoupí na sjezdu ČSSD příští neděli krátce po jeho zahájení, řekl v sobotu po jednání širšího vedení strany novinářům úřadující předseda strany Milan Chovanec. Na Zemanův projev navážou volby vedení, které sociální demokracie vybere po neúspěchu v loňských sněmovních volbách. Podle Chovance se část sjezdu pravděpodobně odehraje bez přítomnosti veřejnosti a jednání by se kolem 22:00 mohlo na několik měsíců přerušit. Přes 550 delegátů by se mohlo vyslovit i k tomu, zda by měla ČSSD jednat s ANO o vládě.

Kandidáti na předsedu ČSSD nabízejí různé postupy, jak by se měla strana vyslovit k případné vládní spolupráci. Současný místopředseda Jan Hamáček preferuje, aby ČSSD podle mandátu sjezdu jednala a hledala programové průsečíky s ANO. "Sociální demokracie by se neměla izolovat od jednání," uvedl. Následně by chtěl, aby výsledek vyjednávání potvrdila členská základna.

Dlouhodobý kritik současného vedení Jiří Zimola by preferoval jednání o koalici, ve které by ale ČSSD nesměla mít podřízenou roli. Ocenil, že se otázkou vstupu do koaličních jednání nezabývalo dnešní jednání ústředního výboru. "Já to považuji za správné rozhodnutí, mělo by náležet nejméně sjezdu, nebo lépe celé členské základně," mluvil Zimola o inspiraci německou sociální demokracií při jednání tamní velké koalici.

Zimola pochybuje o tom, že sjezd stihne příští týden formulovat kategorické stanovisko k vládní spolupráci. Chovanec naopak doufá, že sjezd mantinely pro nové vedení stanoví. "Definitivně by o tom měl hlasovat sjezd v květnu. Ideální by bylo referendum všemi členy, minimum je pro mě, aby o tom hlasovalo znovu těch 600 lidí na sjezdu," řekl. Chovanec se staví spíš proti jednáním o vládě. Kategoricky odmítá účast trestně stíhané osoby v kabinetu s přímou účastí ČSSD, což brání spolupráci s šéfem ANO Andrejem Babišem, který čelí stíhání v případu Čapího hnízda.

Sjezd příští neděli v Hradci Králové by se nemusel zabývat stanovami strany, jak bylo původně v plánu. V úvodu bude hlasovat také o tom, zda se část jednání neuskuteční za zavřenými dveřmi. Chovanec řekl, že novináři by měli být u vystoupení prezidenta a kandidátů na předsedu. "Sociální demokracie má právo si vyřešit své věci bez dohledu kamer," řekl Chovanec.

S uzavřením souhlasí i Zimola. "Jsem člověk vcelku otevřený, nebráním se tomu, aby některé věci zazněly i otevřeně, ale tohle je možná tak drastická situace pro sociální demokracii, kdy i já jsem přesvědčen, že některé ty věci by se měly odehrát za dveřmi. Manželskou hádku také nebudete řešit před sousedy a celým panelákem," řekl novinářům Zimola.

Sociální demokraté počítají s tím, že bude sjezd přerušen. Chovanec navrhuje, aby se delegáti znovu sešli v květnu, což se mu zdá jako nejbližší možný termín. "Když si vezmete, že nové vedení se ujme funkce 19. února, tak si skoro škrtněme únor a potom máte březen a já si nejsem jist, že bude někdo něco schopen za měsíc vyjednat tak, aby to ještě sjezd schválil," uvedl. Zimola preferuje dřívější jednání, podle bývalého jihočeského hejtmana by mohlo klidně být v Praze či v jeho regionu.