Unavený výraz a obličej zkrabatělý vráskami, který mohli v uplynulých letech sledovat diváci televizních zpráv nebo Kriminálky Anděl – poslední díly seriálu s ním v jedné z hlavních rolí se natáčely v době, kdy už byl v politice –, jsou ty tam. Martin Stropnický, usazený ve své pracovně v Černínském paláci, vypadá svěže. "Je to pro mě příjemná změna," kývne hlavou čerstvý šéf české diplomacie. "Čtyři roky na obraně člověka vyčerpají. Je to míra odpovědnosti a stresu za tolik miliard, že se to nedá dělat donekonečna," dodá na adresu svého nedávného působiště.

Témata nového Respektu Hlavní komentář: ČSSD: Co teď, přítelkyně a přátelé? Téma: Neznámý svět chytrých dětí Agenda: Jak zachránit ČSSD O kom se mluví: Martin Stropnický v roli ministra zahraničí Economist: Útoky na FBI a ministerstvo spravedlnosti Kontext: Co bude s vězněným hackerem Nikulinem? Reportáž ze Senegalu: Chci někým být, chci do Evropy Rozhovor: S odborníkem na genocidy Martinem Šmokem o českých předsudcích Kultura: Martin McDonagh a jeho nový snímek Tři Billboardy Civilizace: Umělí sexuální společníci

V Černínském paláci, kde populární herec v devadesátých letech začínal svoji politickou kariéru, na něj ale čekají možná ještě tvrdší chvíle, než bylo vyjednávání o armádních nákupech. V Česku po volbách zesílily hlasy prosazující odchod země z Evropské unie a z NATO a ministr zahraničí, garant spojeneckého zakotvení a směřování země, by se k nim měl nějak postavit. Stropnického však v tom halasu není příliš slyšet. Proč? Ztratil energii, bojí se o místo, nebo neví, kam jít dál?

Nemám, co dodat

Nový ministr zahraničí zatím nebyl na setkání svých unijních kolegů v Bruselu – zabránila mu v tom neschopenka –, nesvolal ani jednu tiskovou konferenci k tomu, jak teď bude vypadat zahraniční politika, a bilaterální schůzku měl s jediným protějškem, maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, který přijel do Prahy. A jak už bylo řečeno výše, tváří v tvář snahám Okamurovy Svobody a přímé demokracie a komunistů vyvést zemi z Unie a Severoatlantické aliance se drží neobvykle zpátky.

Členství v nich přitom Stropnický opakovaně označil za "nepřekročitelný výdobytek listopadu 1989". Ještě na obraně, jako jeden z prvních ministrů za ANO, podpořil evropské sankce na Rusko a je jediným ministrem české vlády za poslední čtyři roky, který byl dvakrát pozvaný na oficiální návštěvu USA – Obamova i Trumpova administrativa jej zjevně považovaly za reprezentanta českého prozápadního spojenectví. Dalo by se čekat, že v době nástupu debaty o czexitu a opuštění Aliance bude reagovat.

"Těžiště evropské agendy dnes řeší premiéři a Andrej Babiš jen za poslední týden snad desetkrát řekl, že referendum o Evropské unii a NATO nepřichází v úvahu. Nevím, co bych k tomu měl ještě dodávat," říká Stropnický. "Debatu v parlamentu máme pod kontrolou. Naše poslankyně Válková se podílí na formulaci zákona o obecném referendu právě proto, aby se zajistilo, že žádné hlasování o czexitu nebude," zdůrazňuje.

V prvních rozhovorech po nástupu do funkce avizoval, že by rád do popředí zájmu zdejší diplomacie vrátil lidskoprávní politiku, odkud se ve prospěch nerušeného obchodování vytratila za jeho předchůdce Lubomíra Zaorálka. Stropnický chce ve funkci také, jak říká, "upravit" vztah s Čínou, protože úklony zdejších protagonistů před pekingskými komunisty nepřinesly zemi ani ohlašované miliardy, ani větší respekt u asijské velmoci. Jak v případě lidských práv, tak u Číny ale ministr veřejně neohlásil žádné změny v přístupu své instituce a nevydal ani žádné pokyny svým podřízeným. "Jako ministr v demisi nebudu svolávat tiskové konference o středně- či dlouhodobém směřování naší zahraniční politiky. Nemám jasný politický mandát," odpovídá Stropnický. "Máme programové prohlášení vlády a tam je naše aktivní evropská a alianční politika jasně daná. Pro někoho je to možná obecné, ale mně to stačí."

Opět důležitý

Andrej Babiš sdělil Respektu, že "počítá" s účastí Martina Stropnického ve svém druhém kabinetu, který po sjezdu ČSSD začne stavět. Nemusí to samozřejmě vyjít kvůli předpokládaným koaličním vyjednáváním, kdy se křesla budou Babišovi přidělovat komplikovaněji než v jednobarevné vládě. Na post může rezignovat i sám Stropnický. Podobně jako jeho stranický kolega z rezortu spravedlnosti Robert Pelikán veřejně řekl, že je pro něj "nepřijatelná" účast ve vládě, která by se opírala o Okamurovy extremisty.

Jeden spor, který ho mohl stát politickou budoucnost, už má Stropnický za sebou. Jeho nástupkyně na obraně Karla Šlechtová, rovněž z ANO, ho před dvěma týdny napadla za přípravu nákupu amerických vrtulníků pro českou armádu. Šlechtová řekla, že "nejde o žádnou smlouvu, ale marketingový průzkum, a bude nutné zadat nové technické požadavky na vrtulníky". Ministra zahraničí to rozlítilo. "Nákup schválil americký Kongres i Ministerstvo zahraničí USA, tak jaký marketingový průzkum? V tom obchodu přece nejde jen o vrtulníky, ale také o stvrzení našeho strategického partnerství s USA," říká Stropnický.

Babišova potřeba mít dobré jméno na Západě hrála v tomto případě pro atlantistu Stropnického, a spor se tak nyní věcně řeší. Ze stejného důvodu, kvůli jeho přitažlivosti pro liberálnější prozápadní voliče a odmítnutí jakékoli aliance s Okamurovou SPD, sílí Stropnického pozice uvnitř ANO.

Už brzy ho ale čeká test. Babišova vláda bude muset schválit výměnu až třiceti velvyslanců a dalších diplomatů a volbami posílený Miloš Zeman má podle informací Respektu seznam lidí, které by rád odměnil za jejich loajalitu. "Žádný takový seznam jsem nedostal," tvrdí Stropnický. Pokud k němu přeci jen dorazí, nebude prý navržené lidi a priori odmítat. "Jednotlivá jména posoudím individuálně," pokračuje, "ale pokud bych měl být manipulován za hranici svého svědomí, složím funkci."