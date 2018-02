Před čtyřmi lety Helena Fulková jako první Češka naklonovala myš. Vyžadovalo to precizní a zručnou práci s vajíčky a jádry dárcovských buněk, nakonec se jí to během stáže na Tokijské univerzitě podařilo. V Japonsku si teď sedmatřicetiletá badatelka připsala na konto další velký úspěch. Společně se svou kolegyní z ústavu prestižní výzkumné organizace Riken, kde teď působí na dlouhodobé stáži, vytvořily geneticky modifikované křečky. Po telefonu z Japonska vysvětlila, jak se jí to povedlo a co plánuje dál.

Jak se váš geneticky modifikovaný křeček liší od toho běžného obyčejného?

Zatím máme pět geneticky modifikovaných zvířat. Udělali jsme takzvaný knock-out. To znamená, že jsme odstranili jeden gen z jeho genomu. Jde o gen, který se podílí na antivirové obraně. Křečci jsou úplně normální, nic se jim neděje, jen jsou neplodní.

Když jste naklonovala myš, dala jste jí jméno Monroe. Máte ty křečky pojmenované?

Jméno zatím nemají, ale určitě nějaké dostanou. Na rovinu říkám, že největší podíl na celém úspěchu má moje japonská kolegyně, takže asi i z toho důvodu nemám k těm zvířátkům tak silný vztah. Kolegyně na tom pracovala opravdu poctivě, i po večerech.

Jak modifikace probíhala? Víme, že jste použili moderní metodu CRISPR zvanou molekulární nůžky. Jak jste postupovali? Upravovali jste rovnou embrya… ?

Právě že tohle u křečků nejde, je to komplikovanější, zatímco u myší je celá tato technologie perfektně zvládnutá, křeček jako model byl víceméně opuštěn v osmdesátých letech a nikdo se tomuto modelu dál příliš nevěnoval. CRISPR dnes používá každý, protože je to jednoduchá metoda. U křečků ale nemáme k dispozici žádné zavedené postupy. To byla hlavní výzva.

Proč se ve výzkumech na křeččích modelech nepokračovalo? Proč je vědci opustili?

Křečci se sice dobře množí a mají spolehlivý reprodukční cyklus, podobně jako ženy. To je pro výzkum výhodné. Problém je v tom, že jejich embrya jsou strašlivě citlivá. Na světlo, na kyslík. Nedaří se jejich kultivace in vitro (ve zkumavce), nedají se jednoduše dát do inkubátoru, tak jako myší nebo lidská embrya - na tom je založena veškerá asistovaná reprodukce.

Jak jste si s tím tedy nakonec poradili?

Všechno se to nakonec dělalo přímo v živých jedincích. Embrya jsme nedávaly do inkubátoru, nezkoušely jsme je kultivovat. I když v jednu dobu, kdy se to nedařilo, už tady padaly i takové návrhy. Ne že by to vůbec nešlo, ale bylo to hrozně těžké, musíte to dělat po tmě nebo pod slabým červeným světlem a jsou v tom různé pikanterie. Nakonec se to podařilo.

Takže jste vpravovali enzym Cas9 s řetízky ribonukleové kyseliny toho křečka a genetická modifikace probíhala uvnitř jeho těla?

Tato metoda se dělá operativně. Máte časnou březí křečici, ještě než se embrya uchytí v děloze, a do vejcovodu přidáte směs ribonukleových kyselin, pak tomu pomůžete, aby se svezla tam, kam má, embrya si případně sama vytvoří aktivní enzym, a pak už jen čekáte, jestli se uchytí a jestli budou křečice březí.

Takže těch pět křečků jsou vlastně sourozenci, kteří se narodili křečici, kterou jste takto upravili?

Máme teoreticky dvě linie, ze dvou samic. Zaměřili jsme se na stejný gen, jen byla vyseknutá trošku jiná místa.

Proč jste upravovali geny zrovna takto? Proč jste se vydali touto cestou?

Křeččí projekt patří do většího projektu pod grantem Evropské výzkumné rady s názvem D-FENS, který dostal Petr Svoboda. Tam se zkoumá antivirová ochrana. Souvisí s plodností, což víme. Vybrali jsme křečka proto, že z důvodu dostupnosti technologie je drtivá většina modelů myších. Myši ale nemusí reprezentovat všechny savce, v určitých chvílích se výsledek liší, u lidí a u myší. Z tohoto důvodu jsme se poohlíželi po něčem trošku jiném, než je právě myš.

Proč je tedy křeček podobnější člověku než myš?

Největší rozdíl oproti myši je ten, že myší linie ztratila jeden gen, který lidé i křečci stále mají. Z tohoto důvodu tam mohou být rozdíly. Když myši jeden gen ztratily, mohly najít jiný mechanismus, jak se popasovat s virovou infekcí v různých situacích. Dává smysl, že když máme stejné geny s křečkem, budeme trošku podobnější mechanismem antivirové obrany křečkovi než myši.

Už se někomu jinému povedlo geneticky modifikovat křečka?

Ano, první je popsala asi před dvěma lety čínská skupina, pak je udělala ještě jedna japonská asi před rokem, ale ti ještě nemají opublikováno. Takže si všichni najednou uvědomili, že myš není všechno, a poohlíží se po jiných druzích.

V čem tkví váš přínos tohoto výzkumu pro vědu? V čem jste ji posunuli a je to další krok ke genetické modifikaci u člověka?

Myslím si, že metoda, kterou jsme použili, je strašně zajímavá. Vzhledem k tomu, že je to spolupráce, domluvili jsme se, že metodu opublikují tady v Japonsku. My se teď budeme muset pořádně podívat, proč jsou naši křečci neplodní, jak se to stalo.

Takže to není záměr, že jsou neplodní? To je vedlejší efekt geneticé modifikace?

Nene, to je účel, ví se, že to má za důsledek neplodnost, ale my nevíme, zda to u křečka funguje úplně stejně jako u ostatních savců, nevíme, co se tam stalo. Víme ale, že to neodpovídá myši právě kvůli tomu ztracenému genu. Grant je zaměřený na antivirovou ochranu, je jasné, že každodenně jsme, a i v rámci evoluce jsme vždycky byli pod tlakem virů, každou chvíli nás něco infikuje, takže je otázka, jestli se s tím všichni savci vyrovnávají stejně. Zdá se, že pravděpodobně ne. Je třeba podívat se na to, jaké to má důsledky a jestli si někteří savci nevymysleli něco lepšího než ostatní.

Takže jste si potvrdili, že když odstraníte křečkům gen, který jim zajišťuje antivirovou obranu, křečci na to reagují tím, že se vyvinou tak, že jsou neplodní a nemohou tak reprodukovat svou "vadu" dál?

Tak by se to dalo říct zjednodušeně. Známe to jen od myši, ale vypadá to tak, že ve chvíli, kdy se začnou dít v genomu různé negativní procesy spojené s retroviry, buňky v pohlavní linii poznají, že je něco špatně a že by se to nemělo přenášet do další generace. Nastartuje se mechanismus, který způsobí neplodnost.

Proč jste se dala směrem genetických modifikací a opustila na chvíli klonování?

Nevím, je to součást práce. Je to taky biotechnologie. Líbila se mi idea, že se zase naučím něco, co už jen tak někdo neumí. Myš v tuto chvíli zvládne každý, někdo výborně, někdo hůř. Tohle byla větší výzva.

V čem to bylo jiné než vaše předchozí práce? Klonování je hodně o zručnosti, tohle bylo spíš o hledání možných cest?

Tady o takovou precizní zručnost nejde, na druhou stranu navrhnout dobré směsi CRISPR je taky docela umění. Taky jsem se chtěla podívat na embrya jiného druhu, jak to vlastně vypadá.

Troufla byste si geneticky modifikovat ještě jiné zvíře, třeba opici, která je ještě blíž člověku?

Já bych to nedělala. Minulý měsíc představili Číňané naklonované opičky. Že se v Číně dělaly CRISPR na lidských embryích, se také ví. Má to svá specifika, která jsou otázkou techniky, což by nebyl takový problém. Ale toto nejsou druhy pro mě. To už je nějak moc podobné člověku.

Narážíte na etickou hranici?

V podstatě ano, nemluvě o tom, že v tuto chvíli nevidím důvod, proč to dělat u opic nebo na lidech. Je to diskutabilní, vzhledem k omezenosti materiálu ani nelze čekat, že by to výrazně posunulo techniku dopředu. Nesnesla bych pohled na to, jak ty opičky koukají. Ony to vědí, chápou, nejsou to hloupá zvířátka, nikdo se jich neptá, jestli chtějí jít na výzkum nebo nechtějí…

Máte od křečků pokousané prsty?

Ne. Jsou hrozně hodní. Bála jsem se, že mě pokoušou, ale to bylo proto, že jsem jako malá měla džungarské křečky, to jsou takoví nervózové. Ale ti velcí zlatí jsou hodní, jsou to takoví ťunťové.

Jak se o ně v laboratoři staráte?

Klasicky, mají ruličky, aby se moc nenudili, a materiál, aby si mohli stavět hnízdo. Je to standardní laboratorní chov.

Jak práce v laboratoři probíhá? Trávíte tam dny i noci?

Toto je Japonsko, čeká se, že v práci budete pořád. S kolegyní jsme se rozdělily, aby se nám to líp zvládalo. Klasika je dvanáct hodin v práci. Ale noci ne, na to už jsem moc stará.

Máte čas i na něco jiného? Chodila jste dřív na kung-fu…

Jsem trošku odříznutá od okolního světa, tento ústav stojí tak trochu uprostřed polí. Ale tu a tam přijede do Japonska kamarád, takže je čas zajít na kafe a podívat se okolo.

Co máte teď v plánu?

Snažíme se křečky takzvaně vypapírovat. Když uděláte třeba genetickou modfikaci nějakého zvířete, nese to s sebou spoustu administrativy. Nemůžete si dělat zvířátka, jak se vám zlíbí. Papírujeme, dohadujeme, vymýšlíme, momentálně řešíme chov, protože nám došla kapacita, musíme vymýšlet a koordinovat to s dalšími pokusy. V tuto chvíli, protože jedu koncem března zpátky do Česka, připravuju další grantové aplikace, takže jsem spíš křeččí sekretářka.

Přece jen, je to papírování okolo genetických modifikací v Japonsku jednodušší než třeba v Česku?

Do toho úplně nevidím, kvůli jazyku, na druhou stranu vím, že pravidla práce se zvířaty jsou tu výrazně jednodušší než to, co máme my. Zvířata mají rozdělená do kategorií podle velikosti. Byla jsem překvapená, že až do velikosti psa žádné extra povolení nepotřebujete. Musíte to samozřejmě nahlásit. Studenti tady mohou pracovat se zvířaty, což u nás není možné.

Těšíte se vůbec zpátky do Česka? Japonsko jste si dřív pochvalovala právě pro lepší podmínky pro bádání.

Chce se mi zpátky. A asi hodně, protože se mi o Praze pořád zdá.

Budete pokračovat ve výzkumu v Česku, nebo se zase v budoucnu vydáte do zahraničí?

Beru to tak, že je to moje poslední dlouhodobá stáž, je to vyčerpávající. Dvanáct hodin v práci, dlouhodobě, víkendy… Mám pocit, že jsem si svoje odsloužila a už se chci usadit. Otázka je, jak vyjdou granty, jestli mi někdo dá peníze a na co.

Můžete prozradit, na co byste si peníze přála?

Projekt, který jsem napsala, by se měl zabývat tím, jak buňky staví jádro. Myslím si, že je to strašně důležitá věc. Jsou prokaryota – bakterie - a eukaryota, která mají jádro. Z hlediska organizace buňky je to obrovský posun. Má to velkou návaznost na strašně moc dalších procesů v buňce. Takže si myslím, že je to velmi důležitá věc. A nakonec to bylo něco, co dovolilo, aby se vyvinuli lidé. Je to něco, o čem se ví strašně málo a zároveň je to velmi důležité téma.

Budete zase zkoumat na zvířatech?

Samozřejmě, jinak to nejde, budou to opět myši. Je zajímavé, že když člověk prochází literaturu, drtivá většina výsledků pochází z výzkumu na buněčných liniích, což jsou v podstatě nádorové buňky. Na jednu stranu to dává smysl. Buněk může mít v laboratoři člověk spoustu, ale jestli zrovna lze převádět výsledky z rakovinných buněk na to, jak se chovají normální buňky, si nejsem moc jistá. Přijde mi, že je to něco, co se trošku opomnělo. Ano, je tam strašná spousta důležitých poznatků, ale zároveň si nejsem jistá, že nádorové buňky pěstované několik desítek let v kultuře mnoho vypovídají o skutečné situaci…

Nemáte v plánu další mistrovský kousek, jako je klonování?

Plánuji použít jednu relativně novou technologii, a kdyby to vyšlo, mohly by vzniknout první transgenní myši s touto technologií, i když tohle označení není úplně přesné. Klasické CRISPRy jsou sice fajn, ale je to trochu jako jít s bucharem na zatloukání hřebíčku do zdi. Spíš jde o to, jak co nejvíc využít, co embrya sama přirozeně dělají, jak se co nejvíc v budoucnu vyhnout zásahům do DNA, ale přesto mít možnost kontrolovat aktivitu genů.

To ještě nikdo neudělal?

Ono to pořádně nejde, ne že by to lidé nezkoušeli. Skupina, která technologii vyvinula, se o to pokoušela, ale není to úplně jednoduché. Jsou tam limitace. Já si ale myslím, že kdyby vše v mém případě fungovalo tak, jak si myslím, že by mělo, mohlo by se to podařit.