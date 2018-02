Ekonomice se daří nejlépe v historii. V Trmicích na Ústecku to ale statistikům uvěří jen málokdo. V třítisícovém městě je v exekuci už přes 40 procent dospělých. Nemají peníze a do budoucnosti hledí s obavami. Stejně jako další statisíce lidí po celé zemi. Nová data navíc ukazují, že se situace stále zhoršuje. Mezi oběťmi dluhů přibývá seniorů a ušetřeny nejsou ani tisíce dětí.

Nová data projektu Mapaexekucí.cz ukazují, že v minulém roce mělo alespoň jednu exekuci už 862 507 lidí, to je meziroční nárůst o 3,4 procenta. Problémem je ale především růst počtu lidí, kteří mají více exekucí. Téměř půl milionu osob má více než tři exekuce, 151 tisíc z nich pak čelí dokonce více než 10 exekucím.

Data navíc poprvé ukazují i věkovou strukturu dlužníků. Největší je skupina mezi 40 a 49 lety, v ní je téměř 230 tisíc lidí. Dluhy se dle dat nevyhýbají ani dětem, exekuci jich čelí téměř šest tisíc. Takové dluhy vznikly například ve chvíli, kdy jelo dítě bez lístku, chytil jej revizor a rodič pokutu neuhradil. Z několika set korun se pak časem mohou stát desítky tisíc.

Další ohroženou skupinou jsou senioři a také matky s dětmi. Na růst počtu důchodců v exekuci upozorňovala už loni Česká správa sociálního zabezpečení. Podle projektu Mapyexekucí.cz je v exekuci téměř 61 tisíc lidí starších 65 let. Data sociální správy ukazují, že lidí, kteří pobírají důchod a zároveň jsou v exekuci, je už 88 tisíc. Správa ale mezi důchody počítá i ty sirotčí nebo invalidní. Na Ústecku tak například čelí exekuci každý desátý invalidní důchodce. Správa také uvádí, že prudce narůstá počet srážek z nemocenské či z peněžité pomoci v mateřství.

Mapa České republiky se v porovnání s mapou exekucí nebo nezaměstnanosti kryje hlavně v oblasti Sudet. V některých regionech je v exekuci každý pátý dospělý člověk. Již zmíněné Trmice jsou extrémem se 40 procenty. Naopak nejlépe si vedou obce Krhová a Lešná ve Zlínském kraji, kde má exekuci jen 1,7 procenta dospělých.

Statisíce lidí se tak nachází v situaci, kdy nejsou schopni splácet své závazky a jsou vytlačováni na okraj společnosti. Nachází se v dluhové pasti, stahují se z trhu práce a nezřídka pracují načerno. Stát přichází o peníze na daních, odvodech i sociálních dávkách, které těmto lidem vyplácí. Firmám chybí zaměstnanci a samotné dlužníky čeká důchod v chudobě.

Důsledky nejsou jen ekonomické, ale i sociální. Jak ukázaly poslední prezidentské i sněmovní volby, frustrace lidí se proměňuje v protestní hlasy. To je nebezpečné, neboť právě ony by mohly v krajní situaci například umožnit odchod Česka z Evropské unie, což by byla pro českou ekonomiku těžká rána.

Řešení problému exekucí je tak na pořadu dne. V roce 2016 se vláda částečně vypořádala s predátorskými půjčkami, když stanovila podmínky, které musí dané firmy plnit. Zároveň mohou podnikat pouze subjekty, které dostanou oprávnění od ČNB. Právě predátorské půjčky byly často tím, co dlužníky dostalo do bezvýchodné situace. Kritici tehdy tvrdili, že se mnoho firem přesune do nelegální oblasti. V roce 2017 ale naopak podle odhadu objem nelegálních půjček klesl. Na komplexní zhodnocení je však ještě příliš brzo.

Horší už je situace s novelou exekučního řádu a novelou insolvenčního zákona. První jmenovaná zcela zapadla. Měla zavést takzvanou teritorialitu exekutorů, kdy by exekutor vykonával exekuce pouze ve svém stanoveném obvodě. Zabránilo by to situacím, kdy je vedena exekuce proti člověku žijícímu v Ostravě například exekutorem z Plzně. Teritorialita v určité podobě je běžná v naprosté většině evropských zemí. Kritici ale uvádí, že jejím zavedením by se snížila konkurence mezi exekutory a vymahatelnost pohledávek.

Novelu insolvenčního zákona týkající se osobního bankrotu se sice nepodařilo minulé vládě prosadit, nicméně v následujcích týdnech by ji měli konečně začít projednávat poslanci. Novela chce především zpřístupnit možnost oddlužení. V současnosti na osobní bankrot dosáhne jen málokdo. Do procesu oddlužení by podle novely mohli vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů.

Předloha by odstranila nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit během pěti let aspoň 30 procent svých dluhů. Tak tvrdé podmínky nejsou v zemích EU běžné. Hranice by tak nově nebyla stanovena. Podle kritiků novely jde ale o hazard, neboť hrozí, že dlužníci takový systém začnou zneužívat. Navíc by novela podkopala pravidlo, že dluhy se musí platit, a oslabila by pozici věřitelů. Úvěry by tak navíc mohly podražit.

Faktem ale je, že dlužníci se do dané situace nedostávají vždy jen vlastní vinou. Příkladem mohou být některé předváděcí akce, kde zejména senioři čelí psychickému nátlaku. Predátorské firmy zároveň sepisují smlouvy tak, že dlužník nemá prakticky možnost zjistit, jak vysoké poplatky či sankce jsou s půjčkou spojené.

Projekt Mapaexekucí také upozorňuje, že za pádem do dluhové pasti nestojí výlučně jen finanční negramotnost a rozhodně není pravda, že by v ní byli jen méně vzdělaní lidé. Cestu do sítě dluhů často odstartuje neočekávaná událost, jako je úmrtí partnera nebo nemoc.

Nová data tak ukazují, že pomalu dochází čas na vyřešení bezvýchodné situace statisíců lidí. Pokud přibývá lidí v exekuci v době, kdy se ekonomice výjimečně daří a úvěry jsou levné, je otázka, co se začne dít, až přijde recese.