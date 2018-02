Posudky, které si v roce 2008 nechal zpracovat středočeský dotační úřad k výstavbě rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo, upozorňovaly na rizika projektu. Zmiňovaly se o nadhodnocených položkách v rozpočtu nebo nejasném žadateli. Podpořit projekt tak, jak byl představen, podle expertiz nebylo vhodné, uvedl v pondělí server iRozhlas.cz s odvoláním na posudky, které získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pro podezření z dotačního podvodu kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu areálu obvinila policie premiéra Andreje Babiše (ANO).

Úřad regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy si podle serveru nechal zpracovat dva posudky. Měly říct, zda by byl areál životaschopný a zda je v silách žadatele projekt finančně zabezpečit. Jeden z posudků tvrdil, že areál by úspěšně sloužil k prezentaci investora, přínos pro celý region a efektivní využití vložených peněz ale podle něj nebyly prokázány. Druhý posudek zase pochyboval o tom, že by firma mohla splatit stamilionové úvěry.

"Hned při počátečním studiu podkladů projektu vynikne nejednoznačná identifikace žadatele," píše jeden z hodnotitelů. Upozorňuje na to, že v podkladech je uveden jako žadatel Farma Čapí hnízdo a ZZN Agro Pelhřimov, akciová společnost. Jenže přiložená daňová přiznání se sice týkala firmy ZZN Agro Pelhřimov, ale společnosti s ručením omezeným.

Současné vedení ROP Střední Čechy zdůrazňuje, že posudky měly při hodnocení projektu doporučující charakter. Bývalý hejtman Petr Bendl (ODS) uvedl, že výbor regionální rady, kterému předsedal, posudky neměl k dispozici. "My jsme dostali doporučení, o ničem takovém jsme nevěděli," dodal Bendl, který dotaci pro Farmu Čapí hnízdo v létě 2008 podepsal.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.