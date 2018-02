Vysoké školy dostanou letos vyšší příspěvek na doktorandy než v minulých letech. Ministerstvo školství jim pošle příspěvek 11 250 korun na doktoranda.

Na pondělní tiskové konferenci to novinářům řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Do konce loňského roku stipendium činilo v průměru 7500 korun. O konkrétním použití příspěvku rozhodnou akademické senáty škol. Doktorandi tedy zřejmě budou dostávat i více, nebo méně peněz, než kolik pro ně školy dostanou.

Podle Plagy přijde navýšení doktorandských stipendií asi na 400 milionů korun. Částku budou vysoké školy čerpat ze tří miliard korun, jež dostaly v letošním rozpočtu navíc oproti loňsku. Výše podpory na jednoho doktoranda se zvýší z 90 000 korun ročně na 135 000 korun.

"Toto navýšení je z naší strany signálem pro vysoké školy, aby i ony aktivizovaly svoje dodatečné zdroje, ať už jsou to projektové prostředky nebo další prostředky, a aby podmínky českých doktorandů a jejich kvalita se v dalších letech zvýšily," uvedl Plaga. Peníze by podle něj měly motivovat studenty, aby doktorská studia dokončili v prezenční formě a předpokládané délce čtyř let.

Plaga přislíbil, že příspěvek v dalších letech zůstane minimálně stejný. Konkrétní výše stipendia bude ale záviset na rozhodnutí jednotlivých fakult, protože školy jsou v rozhodování o svých rozpočtech autonomní, dodal.

Podle předsedy Studentské komory Rady vysokých škol Michala Zimy není částka 11 250 korun ideální, ocenil nicméně, že je to "výrazné navýšení" oproti dosavadním 7500 korunám. Předsedkyně České asociace doktorandů Kateřina Cidlinská považuje navýšení za nedostatečné.

"Je to velmi nízká částka na to, že se bavíme vlastně o platu pro lidi, kteří vykonávají výzkumnou práci," uvedla.

Související Dnes ČVUT otevřelo v Praze laboratoř pro práci s drony. Trh s létajícími bezpilotními prostředky dramaticky roste Dnes Na Fakultě elektrotechnické ČVUT vznikla nová laboratoř pro výuku a vývoj v oblasti dronů. Laboratoř nebude sloužit pouze pro potřeby Fakulty...

Loni na českých veřejných vysokých školách studovalo na 23 tisíc doktorandů, z toho bylo 12 361 v prezenčním studiu. Doktorandi představovali zhruba 7,5 procenta všech studentů veřejných vysokých škol. Dlouhodobě si stěžují, že se kvůli nízkým stipendiím nemohou plně věnovat studiu.

V průzkumu Doktorandi 2014, kterého se zúčastnilo více než 3000 studentů, přes čtyři pětiny respondentů uvedly, že jim stipendia nestačí na pokrytí životních nákladů.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) usilovala o to, aby se stipendia doktorandů zvýšila na 15 000 korun měsíčně. Předpokládala přitom, že by to v letošním rozpočtu mělo činit jednu miliardu korun navíc. Celkem chtěla Valachová loni pro vysoké školy až šest miliard korun navíc. Nakonec ale dostaly přidáno tři miliardy.

Letos vysoké školy hospodaří s 24 miliardami korun. Se stejnou částkou počítají i střednědobé výhledy rozpočtu. Podle rektorů by bylo potřeba rozpočet zvyšovat více. Upozorňují, že deficit ve srovnání s průměrem zemí OECD je zhruba osm až devět miliard korun.

Loňská novela o státní sociální podpoře zařadila doktorandy starší 26 let ve standardním denním studiu mezi takzvané státní pojištěnce.

Znamená to, že stát za ně začal hradit zdravotní pojištění, což jej přijde asi na 49 milionů korun ročně.