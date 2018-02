Taxikáře protestující proti dopravní službě Uber pozval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na středeční jednání vlády. Podle mluvčí kabinetu Barbory Peterové by schůzka měla trvat maximálně půl hodiny a premiér chce, aby se jí účastnili také ministři dopravy Dan Ťok (ANO) a průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO).

Taxikáře bude reprezentovat místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová.

Jak přesně se schůzka odehraje, bude mimo jiné záležet na průběhu pravidelného středečního jednání vlády, které ve Strakově akademii začne v 8:00, řekla Peterová.

Taxikáři tvrdí, že alternativní přepravní služby jsou nekalou konkurencí a stát situaci neřeší. Na protest již několikrát uspořádali pomalé jízdy Prahou, kterými blokovali dopravu.

Babiše či ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) již dříve zvali na schůzku v době protestů, ale Ťok to odmítl a Babiš žádal oficiální pozvánku.

Babiš po výzvách taxikářů k jednání minulý týden uvedl, že pokud mu přijde oficiální pozvání, s řidiči se sejde. Taxikáři proto v pondělí s žádostí o schůzku kontaktovali úřad vlády. "Pozval jsem taxikáře na vládu, jak jsem slíbil. A vyslechneme si je," sdělil v úterý Babiš. "I když samozřejmě nesouhlasím s jejich formou protestu, která obtěžuje lidi v Praze a ani taxikářům moc nepomáhá," doplnil.

Pozval jsem taxikáře na vládu, jak jsem slíbil. A vyslechneme si je. Zítra v 10. I když samozřejmě nesouhlasím s jejich formou protestu, která obtěžuje lidi v Praze a ani taxikářům moc nepomáhá. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 13, 2018

Místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová pozvání na jednání kabinetu potvrdila. Bližší informace chce sdělit na dopolední tiskové konferenci.

Ministr Ťok se před týdnem odmítl s taxikáři sejít v den konání jedné z protestních jízd.

"Musím přiznat, že jsme zvažovali, jestli za taxikáři pojedeme, ale k ničemu by to nevedlo. Scházíme se pravidelně zhruba každých 14 dní, a dnešní protest proto považuji za nešťastný. Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy," uvedl tehdy. Protest řidičů kritizovala i pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). "Neprospěje to nikomu kromě té skupiny, proti které je protest namířen," řekla.

Řidičů taxi je v hlavním městě podle odhadů zhruba 8300 a vadí jim, že řidiči Uberu nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Společnost také uvedla, že se snaží hledat s městem a dalšími institucemi řešení, které by vyhovovalo všem. Ťok slíbil, že novela k regulaci služeb, jako je Uber, které využívají digitální platformy, bude hotova v řádu týdnů.