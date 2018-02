V restauracích, na sportovištích i v kulturních zařízeních by mohly opět vznikat oddělené prostory pro kouření. Počítá s tím návrh na zmírnění současné podoby takzvaného protikuřáckého zákona, který v úterý ve sněmovně představil poslanec ODS Marek Benda. Pod návrh se podle něj podepsalo 86 poslanců z osmi klubů s výjimkou poslanců KDU-ČSL.

Úplný zákaz kouření v restauracích a pohostinských zařízeních přinesla novela protikuřáckého zákona od konce loňského května.

"Oddělený prostor by mohl vznikat v restauračních zařízeních, sportovištích a kulturních zařízeních, kde jsou dneska úplné zákazy," řekl Benda.

Prostor by musel mít vlastní odvětrávání, byl by bez obsluhy, ale hosté by si tam mohli jídlo donést. Navíc by v nich platil zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Oddělené kuřárny by směly zabírat maximálně 30 procent plochy zařízení. Od zákazu kouření se osvobozují pergoly a jen zastřešené předzahrádky. Předzahrádky restaurací, pokud se v nich má kouřit, musí být označeny jako kuřácký prostor.

Dalším bodem návrhu je to, že v malých barech nebo výčepech o ploše do 80 metrů čtverečních by měli mít jejich majitelé možnost sami rozhodnout, zda jejich podnik bude kuřácký, nebo nekuřácký. Třetím bodem je zrušení odpovědnosti hostinských za to, že podají alkohol dospělé osobě, která bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

S Bendou přišli návrh podpořit i Mikuláš Ferjenčík z klubu pirátů a Patrik Nacher z klubu ANO. Piráti podle Ferjenčíka podporují zřízení oddělených kuřáren.

"Vnímáme to jako ochranu nekuřáků, protože v tuto chvíli v řadě ulic v Praze, ale i v jiných městech je naprosto neudržitelná situace před hospodami, především ve večerních hodinách, kdy se hloučky kuřáků hlasitě baví před hospodou a zhoršuji soužití mezi tou hospodou a jejím bezprostředním okolím," řekl Ferjenčík.

Nacher poznamenal, že jde o minimalistický názor a návrat ke zdravému selskému rozumu. Poslanci KDU-ČSL podle Bendy řekli, že návrh podepsat nechtějí.

"Říkám, otevřeně, že náš klub na to nemá jednotný názor," komentoval Bendův návrh na tiskové konferenci předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Klub jeho hnutí je podle něj rozdělen na dvě poloviny, z nichž jedna je pro zachování současné podoby protikuřáckého zákona, zatímco druhá je pro jeho eventuálního zmírnění. Klub ANO se bude návrhem zabývat, až bude na stole, uvedl. On sám podle svých slov návrh podpoří.