Taxikáři od minulého týdne opět protestují proti alternativním přepravcům Uber a Taxify. Požadují, aby stát donutil tyto přepravce dodržovat platné zákony. V minulých dnech taxikáři zkomplikovali svými protesními jízdami dopravu v centru Prahy. Podle místopředsedy Sdružení českých taxikářů Petra Polišenského však Pražany svými protesty neobtěžují taxikáři, ale vláda, která několik let problém neřeší. Polišenský v rozhovoru pro HN uvedl, že jiná možnost jim už nezbývá.

Mezi taxikáři zaznívá, že už nemáte koho vozit, protože vám Uber a Taxify odvedly většinu zákazníků. Jak tedy momentálně vypadá trh?

Máme informace, že berou 65 -70 procent trhu. U Uberu jezdí přibližně 2500 řidičů a u Taxify tisícovka.

Na tiskové konferenci zaznělo, že pražští taxikáři obslouží několik tisíc lidí denně. Myslelo se to souhrnně za dispečinky, nebo jsou v tom započítaní i zákazníci alternativních přepravců?

Souhrnně za všechny dispečinky.

Když je situace na trhu taková, jak popisujete, není kontraproduktivní protestovat a blokovat několik dní po sobě dopravu v Praze? Neposílíte pozici Uberu a Taxify na trhu?

Máte lepší radu, co dělat? Na všech jednáních jsem byl a nikam to nevede. Podali jsme několik žalob a jsou schované někde vespod.

Na koho? Na Uber?

Na Uber a jeho činnost. Těch žalob je mnoho. V Brně platil zákaz Uberu ve formě předběžného opatření, pak se zrušilo a později zase zavedlo. Někdo tedy asi chce, aby ty naše žaloby nefungovaly. Každopádně těch žalob je hodně a my jsme už vyčerpali všechny možnosti. Posíláme dopisy, vysvětlujeme a už jiná možnost není.

Takže budete blokovat dopravu v Praze a omezovat Pražany?

My je neomezujeme. Omezuje je vláda. Ať něco udělají a my tam nebudeme. My to neděláme kvůli sobě.

Ale to je vaše rozhodnutí vyjet do centra a zablokovat magistrálu a nábřeží, jak to děláte od minulého týdne.

Je to naše rozhodnutí, ale když už to nikam nejde, tak se většinou dělají tyto věci. A dělají to všichni. Dělají to zemědělci, jakékoliv jiné odvětví. Dělá se to, aby si jich někdo všiml. Jestli si myslíte, že nás ty stávky baví, tak tomu tak není. Radši bychom šli večer jezdit, odvedli si svoji práci a mohli se věnovat rodině. Ne, někde blbnout venku.

Není jiná forma protestu, než blokovat už tak hustou pražskou dopravu? Zaparkovat třeba u vlády a dožadovat se schůzky?

Kdyby to stačilo, tak to děláme, ale ono to nestačí. V minulosti inicioval pan Kvasnička od AAA Taxi protest, kdy kolem magistrátu jezdilo sto aut. Jezdilo se čtrnáct dní kolem magistrátu, a co udělali? Zamávali nám z magistrátu, to bylo všechno. Vím, že to není ideální varianta jít blokovat Prahu, ale bohužel už je to poslední věc, kterou můžeme udělat, aby si nás někdo všiml a začal s námi jednat. My pouze chceme, aby se v Česku dodržovaly zákony.

Celou dobu říkáte, že protest tentokrát není mířen proti magistrátu, ale na dnešní tiskové konferenci jste proti němu a paní primátorce Krnáčové poměrně brojili.

Nám je de facto jedno kdo. My tu nejsme od toho, abychom posoudili, kdo má rozhodnout a jakým způsobem. To by měli vědět oni, která instituce a jak by to měla řešit. Je to jejich boj. Nebudeme jim radit, že to má udělat premiér Babiš, ministr Ťok, vlastně to ani nevíme, ale chceme, aby něco udělali. Ať to vypnou, pozastaví, dokud se černí taxikáři nezlegalizují a může se jet dál.

Jak to mají podle vás udělat, když tvrdíte, že řidiče Uberu nemůže magistrát pořádně kontrolovat, jelikož nemají označená auta a jsou téměř nerozpoznatelní?

Oni to nechali dojít tak daleko, že dnes je v Praze přibližně čtyři tisíce nelegálních řidičů, takzvaných černých taxikářů. A to, že mají tři auta v taxitýmu, tak to moc není. Takže v tomto počtu je asi problém dopadnout čtyři tisíce aut. Nechali to zajít hrozně daleko, kdyby to začali dělat před třemi roky, tak by to možná bylo efektivní. Ale do toho nikdo nešel a dnes nemají kapacitu. Ale nám je to de facto jedno, jestli mají kapacitu.

Dobře. Bojujete proti nelegálním řidičům, kteří porušují české zákony a vlastně okrádají vás, ale mezi vámi jsou známí taxikáři, kteří zákony porušují také a okrádají cestující. Vy je znáte. Proč s tím něco neděláte?

Co s tím máme dělat?

Vy je sdružujete. Proč jim neseberete koncesi?

My nemáme oprávnění sebrat jim koncesi.

Ale znáte identity těch taxikářů, kteří okrádají lidi. Můžete je propustit nebo nahlásit.

Stát taky ví, kde stojí. Tito taxikáři stojí v Praze na pěti místech a stejně s tím stát nic nedělá.

A neměli byste s tím také něco dělat? Poškozuje to obecně pověst vás taxikářů.

Snažíme se s tím něco dělat. Pochopitelně se nám to nelíbí.

A jezdí pořád tito pánové?

Někteří nejezdí, ale asi jich hodně jezdí. Ale na to si musí dohlídnout opět akorát stát.

Ale vy, jako taxikáři, neustále zmiňujete dvojí metr na taxikáře.

Těch špatných taxikářů máme přibližně tři procenta. Ale kdekoliv jinde je to myslím daleko více, ale my jsme vidět nejvíce. Pokud je u nás něco špatně, tak je to hned vidět, když však uděláme něco dobře, tak to není nikde. Média nás prosazují jakožto lumpy. Paní Krnáčová dávala na letiště letáčky, kde nás označovala za "šupáky", to není dobře. To je diskriminace oboru.

Podle vás tedy za momentální obraz taxikářů může paní Krnáčová?

Určitě. My jsme ti rebelové, gauneři, zločinci. My krademe. To říká celou dobu. Je tu několik tisíc aut černých taxikářů a to jí nevadilo.

Teď už otočila.

Ano, teď už otočila. Ale dva a půl roku to bylo v pohodě. A nevíme proč. Teď pochopitelně všichni otáčí, protože se to někam hýbe. Nechali to dojít hrozně daleko.