Piráti nesouhlasí s tím, aby tuzemské uhelné elektrárny dostaly výjimky na znečišťování ovzduší. Chystají proto pozměňovací návrh k novele zákona o ovzduší.

Na sněmovním výboru pro životní prostředí ho předložila jeho předsedkyně Dana Balcarová (Pirátská strana). Ve středu ho představila členům výboru, projednat by se měl až v polovině března, stejně jako druhý pirátský návrh, který se týká zavedení větších pravomocí pro obce, aby mohly domácnostem zakázat spalování nekvalitního uhlí v kotlích.

Zákon o ochraně ovzduší, který přímo zakazuje spalování nekvalitního uhlí a dalšího nepřípustného paliva, ale už platí.

"Chceme, aby se zlepšila kvalita ovzduší v Česku. Limity jeho znečištění se překračují dlouhodobě a více než 60 procent občanů žije v regionech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Má to dopad na kvalitu jejich života i zdraví," uvedla v rozhovoru pro HN poslankyně Balcarová.

V dolní komoře jde o její první legislativní materiál. Dodala, že ministerstvo životního prostředí situaci dlouhodobě podceňuje a kvůli tomu Češi dýchají špatný vzduch. Reakci úřadu HN zjišťují.

Podrobná rozprava je podle informací HN naplánovaná až na 14. března, kdy by i tyto návrhy měly přijít na program výboru. Přestože se v minulosti nedařilo ve sněmovně podobné aktivity kvůli silnému vlivu velkých energetických firem prosadit, Balcarová věří, že její návrhy pro zlepšení kvality ovzduší u poslanců uspějí.

"Už jenom proto, že na Česko tlačí Evropská unie, protože dlouhodobě neplníme své povinnosti, co se týká ochrany ovzduší," konstatovala.

Balcarová se snaží získat podporu napříč stranami. Podle svých slov jednala s místopředsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a Janem Čižinským z KDU-ČSL. Poslankyně se opírá také o stanovisko moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka, jehož kraj špatnou kvalitou ovzduší trpí nejvíce z celého Česka, i o snahy dalších krajů. Podobně o tématu hovořily v minulosti i nevládní organizace.

Podporu má rovněž u některých starostů malých obcí. Doufá, že se jí podaří návrhy dojednat i s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). "Očekávám, že ta novela i s naším pozměňovacím návrhem projde," uvedla.

Stát by podle návrhu neměl přistoupit na udělování výjimek pro velké uhelné elektrárny, které spalují hnědé uhlí.

Pokud by došlo k omezení, mělo by jedenáct velkých energetických jedniček, jako jsou například Ledvice, Tušimice II, Prunéřov II nebo Počerady či Chvaletice zřejmě velké problémy. Některé z nich by musely nákladně instalovat lepší filtry, nebo být možná po roce 2021 odstaveny. Návrh by se podle Balcarové naopak nedotkl většiny tepláren, které zásobují teplem domácnosti a také vyrábějí elektřinu. Zákaz výjimek by neměl vliv na cenu tepla ani elektřiny, tvrdí poslankyně.

"Všechny elektrárny ČEZ plní veškeré, a to velmi přísné environmentální limity. ČEZ své elektrárny ve dvou vlnách modernizoval a celkový objem těchto investic dosáhl ve dvou vlnách 200 miliard korun. Zdroje ČEZ vykazují po odsíření a opatření ke snížení oxidů dusíku desetinásobně nižší emise. Obdobně klesly i ostatní emise, popílku, oxidu dusíku," reagoval na návrh pirátů mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík. "V delším horizontu počítáme pouze s provozem modernizovaných uhelných elektráren Tušimice a Prunéřov a se zcela novým zdrojem v Ledvicích. Paralelně se budeme čím dál tím víc přiklánět k bezemisním zdrojům a v roce 2050 bude ČEZ zcela bezemisní," dodal.

Podle Státní energetické koncepce ČR by se v příštích 20 letech měla omezit potřeba hnědého uhlí o více než 70 procent. V Česku žije skoro 60 procent lidí v blízkosti velkých zdrojů znečištění ovzduší prachem, zákonné limity se překračují pravidelně. Prach má vliv také na předčasná úmrtí. Vědci a ekologové tvrdí, že na provoz uhelných elektráren občané de facto každoročně doplácejí kvůli škodám na lidském zdraví a zhoršujícímu se klimatu. Ovzduší znečišťují ale také lokální topeniště a nadměrná doprava.