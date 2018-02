Pražská ČVUT v úterý představila novou dlouhodobou spolupráci s americkým výrobcem leteckých motorů GE Aviation Czech. Čeští studenti se tak díky ní začnou podílet na vývoji leteckých motorů pro nadnárodního výrobce. "Je to nový model spolupráce, cestou od montoven k výzkumným centrům," říká děkan Fakulty strojní Michael Valášek.

Jak se dostane vysoká škola k jedinečné spolupráci s nadnárodní firmou?

Pojal bych to trošku šířeji, od mé představy a přesvědčení o tom, jaká je funkce technické vysoké školy ve společnosti ve světě i České republice. Jsem přesvědčený, že my, jako strojní fakulta ČVUT, ale i obecně technické vysoké školy, jsme spoluzodpovědní za světovou konkurencechopnost České republiky. Souvisí to i s druhou věcí, kterou říkám, a to je, že přestáváme být čistě univerzitou, ale kombinací univerzity a firmy. Na jedné straně jako univerzita nemůžeme říct, že se výuka něčeho nevyplácí nebo je málo rentabilní oproti něčemu jinému, jak to řekne komerční firma. Úkolem univerzity je zprostředkovat poznání, předávat vzdělání a tím zajišťovat onu konkurenceschopnost. Ta stojí na tom, že vytvoříme pro průmysl v českých zemích takové absolventy, které budou moci zaměstnat a skrze ně pracovat dobře na trhu. To je velmi klíčové. To je ta univerzitní dimenze.

A ta firemní?

Přestože něco nemůžeme vzdát, jako by to vzdala komerční firma, tak nás to nemůže odvést od otázek, jak vše dělat efektivněji. To je ten firemní pohled. Nemůžu si dovolit na výuce trvale prodělávat, musím ji zkusit zorganizovat jinak. Náš vysokoškolský zákon je naštěstí velmi moudrý, protože říká, že naší povinností není učit, ale shromažďovat, rozhojňovat a předávat znalosti a umožnit vzdělání. Když to extrémně přeženu - kdybych neučil a jenom řekl: Tak pane kolego, tady máte čtyři knihy, tady si přečtěte čtyři kapitoly a tady jenom jednu, tak bych zákon naplnil.

Neodběhli jsme od spolupráce fakulty s firmou Generel Electric?

Zahajujeme významnou spolupráci mezi strojní fakultou ČVUT a firmou GE Aviation Czech, která sídlí tady v Čechách. Spolupráce je do značné míry katalyzátorem toho, že se vůbec firma GE rozhodla umístit výrobu a vývoj nových turbovrtulových motorů do České republiky. Diskutovalo se o jiných zemích, o Polsku, Itálii a o nás. Vznikla z toho poptávka po tom, jestli jsme schopni nabídnout například posílení výzkumných a výukových kapacit. Aby tady byl dostatek absolventů a byl inovační výzkum. To všechno vytvořilo nové prostředí, protože oni nechtěli montovnu, tu by mohli umístit kamkoli. Chtěli vyvinout místo, kde budou nejenom vyrábět, ale bude tam i vývojové centrum, ve kterém budou vyvíjet nové generace motorů. Předpoklad je, že když to, co se tu teď bude odehrávat, úspěšně skončí, tak tady za deset let bude vývojové centrum, ve kterém se bude připravovat nová generace motorů. Vše kompletně řízeno z České republiky.

Jednání probíhala i na vládní úrovni?

V České republice je jakási smlouva o investici, ta je na vládní úrovni. My jsme k tomu přispěli tím, že jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci a následně požádali o projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Upřímně řečeno je to tak, že kapitalizujeme práci našich předků. Jistý Walter začal ve dvacátých letech vyrábět letecké motory, pak z toho byla firma Motorlet. Tu GE koupili a dnes je základ jejich fungování v České republice.

To přimělo Američany usadit výrobu do Česka?

Po dobrých zkušenostech se rozhodli, že budou uvažovat o posílení a byla otázka, kde jej provedou, protože mají neméně silné zastoupení v Polsku nebo v Itálii. Tady jsme zase kapitalizovali práci našich předků na naší škole, protože jsme jediná vysoká škola v České republice, která má katedru letadel s výukou konstrukce leteckých motorů. Má ji tedy i VUT Brno, ti se ale věnují jenom drakům letadel, vlastním letadlům, kdežto my se zabýváme i motory.

V roce 1976 vznikla katedra rozhodnutím vlády právě pro podporu Motorletu. Pomohla vývojem i absolventy. Samozřejmě, výuku motorů letadel jsme měli už dávno, ale bylo to tak, že v ročníku byl takový student jeden, protože ostatní neviděli široko daleko uplatnění. Dnes už je jich patnáct. Polovina studentů se věnuje studiu motorů, protože tuší, že tu pro ně bude práce v očekávaném vývojovém centru. Toto je ukázka nové formy spolupráce mezi univerzitou a průmyslem. Na jednu stranu průmysl už nedělá jenom montovny, ale výrobní podnik s vývojovým centrem, na straně druhé spolupracuje s vysokou školou do té míry, že mu garantuje udržitelnost spolupráce a vývojových činností. To máme ve smlouvě napsáno, v podstatě nám garantují další spolupráci a tak dále.

Musíte nějakou formou garantovat dostatečný zájem studentů a dostatečný počet vystudovaných lidí?

Garantujeme, že v tomto duchu posílíme a založíme nové studijní programy a budeme na ně studenty lákat. Ne, že bych měl podepsáno, že jich musím každý rok dodat deset. Přitom tento model pravděpodobně může stejně fungovat i s řadou jiných věcí. Firma OHB má v Klatovech vyrábět rakety Ariana 6 pro Evropskou unii, které mají vynášet satelity kvůli Galileu. Opět výrobní podnik s vývojovým centrem. Poptávají absolventy a posílení kosmických technologií u nás. A předpokládám, že toho tady bude víc. BMW se rozhodla, že v Sokolovské uhelné postaví na pěti stech hektarech na vytěženém dole testovací dráhy pro autonomní vozidla. Za pět let tam bude opět příležitost 400 zaměstnanců.

Uvedl jste, že je tady jednak tradice výuky i výroby leteckých motorů. Byly to ty hlavní argumenty, proč jste uspěli v konkurenci ostatních zemí?

Tradice je krásná věc, ale na druhou stranu je to koule na noze, protože vás zavazuje k tomu, že musíte být ještě lepší, než vaši předkové. Pouze tradice by byla málo. Museli jsme projevit flexibilitu a kreativitu v tom, že jsme schopni nabídnout něco zajímavého. GE Aviation Czech si vyrábí své vlastní motory. My jsme řekli, že bychom se zabývali především kombinací těchto motorů s průmyslem 4.0, že vyvineme individuální celoživotní monitorovací systém s prediktivní údržbou pro tento typ moderních motorů, které mají řadu prvků dříve neaplikovaných, jako jsou naklápěcí lopatky, plně číslicové řízení a tak podobně.

Přišli jsme s námětem takového výzkumného projektu, o kterém i GE řeklo, že v tomto segmentu nic podobného nemá, protože se zabývá spíše životností, než funkčností motorů. Chceme monitorovat, jestli má motor stejné účinnosti, protože se říká, že piloti už dřív poznají, že motor například hůře táhne a je pomalý na otáčky. Toto chceme detekovat a nabízet nějaké servisní zásahy, které by udržovaly jeho rentabilitu, protože na účinnosti závisí spotřeba paliva nebo opotřebovávání jiných komponentů.

Za jak dlouho by měly přijít první výsledky spolupráce?

Projekt je napsaný tak, že má za pět let vzniknout metodika toho, jak takový monitorovací systém dělat. GE se bude zajímat o to, jak tuto metodiku použít pro sebe. Jejich samostatná linie vývoje samozřejmě běží. Rozhodli se, že budou motor certifikovat v České republice, což znamená, že tady musí následně probíhat i výroba. Když vyrábíte třeba vysavače nebo auta, tak nejste vázaní na konkrétní továrnu, letadla jsou ale citlivější záležitost, jsou více kontrolované, což znamená, že tam, kde certifikujete, musíte i vyrábět. V roce 2019 nebo 2020 by měli motor certifikovat a posléze ho začít vyrábět. Podle plánu projektu bychom v roce 2022 měli mít postup, jak udělat monitorovací systém.

Když v kostce shrnu přínos vaší fakulty nové spolupráci, je to diagnostický program, výzkumné programy, nové technologie a dodávka nových specialistů na letecké motory?

Nejen na letecké motory. Jestliže podnik letecký motor nejenom navrhuje, ale také jej vyrábí, tak je tam obrovská škála ostatních profesí. Já jsem měl od jedné letecké továrny poptávku deseti pracovních pozic. Myslel jsem si, že půjde o letecké konstruktéry, ale byl tam jenom jeden. Pak tam byli výpočtář, specialista na materiál, technolog nýtování, technolog svařování, technolog čalounění. Uplatnění najdou absolventi mnoha našich oborů.

S tímto souvisí věc, která je u nás dlouhodobě skloňovaná, a to je nedostatek technických profesí na českém pracovním trhu. Víme jednu věc; není to dáno nedostatkem pedagogů ani škol, ale malým zájmem mladých lidí o studium technických oborů. Jak to vidíte vy a jak je to na vaší fakultě?

Tuto bolest samozřejmě pociťujeme taky. Snažíme se mladé lidi přesvědčit o významu inženýrství, zejména toho strojního, jak jsem o něm hovořil. Že jim veškerý průmysl stojí u nohou, že se uplatní úplně všude, protože kdekoli, kde něco efektivně vyrábíte, potřebujete stroje a strojní inženýry. Snažíme se o ně starat i jinak, pomáhat jim. Zjistili jsme, že někteří studenti, kteří přijdou ze střední školy, nemají dostatek všeobecného instinktu, jak se chovat na vysoké škole. Zjistili jsme, že jsou studenti, kteří předčasně opouštěli naši fakultu jen proto, že si třeba špatně zvolili pořadí zkoušek. Snažíme se jim poskytnout nějakou radu a to funguje. Každým rokem takto zachraňujeme pět procent studentů.

Chci přesvědčit průmyslové firmy, aby předstoupily před českou společnost a řekly: My vás tady živíme. Je u nás kariéra, jsme stabilní. Pojďte studovat technické obory. Toto nenastává a neblaze se to projevuje na tom, že není povědomí o významu a obsahu studia. Jednou jsem byl v Českém rozhlase a začal jsem mluvit o fantazii a tvořivosti. Oni řekli: Ježiš, my jsme si vždycky mysleli, že přes tvořivost a kreativitu jsou jenom umělci. Já jsem řekl: Ne, náš obor je plný fantazie a kreativity. Vždyť vymýšlíme nové artefakty. Na jedné straně požadujeme přesnost a preciznost, prostor pro vlastní tvořivost je ale stále obrovský. O těchto aspektech se málo ví.

Kde je chyba?

Myslím si, že někteří volí ne úplně perspektivní zaměstnání. Když máte teď evropské fondy, tak je tu taková poptávka po administrátorech, jaká nikdy nebyla. Když chce někdo někoho takového koupit na trhu, musí ho přeplatit zlatem. Co s nimi ale bude za deset let? Představy o průmyslu jsou liché. Že je to špinavá práce? Podívejte se do dnešních továren nebo vývojových center, tam se dá jíst z podlahy. Že nemůžete dělat další věci jako koníčka? Můj tatínek byl taky strojní inženýr a při tom dělal hudbu a zpíval.

Není třeba něco změnit už na základní a střední škole, co se týče přístupu k matematice a fyzice?

Je potřeba to změnit, a to zejména ve dvou věcech. Matematika je nevděčný prevít v tom, že vám jakákoli chybějící kostička způsobí zhroucení celé stavby. Když se učíte jazyk a neznáte nějaké slovo, tak máte deset způsobů, jak si pomoct, napsat to jinak. V matematice to tak není.

Druhý aspekt je ten, že ona negativní kampaň způsobuje averzi. Je to tak, že když něco nezkusíte, a tím myslím opravdu nezkusíte, tak nezjistíte, jestli vám něco jde nebo nejde. Mám tady kolegy, kteří v minulosti z různých důvodů nemohli studovat to, co chtěli, například archeologii. Šli tedy k nám a teď jsou z nich excelentní strojní inženýři. Když to zkusili, tak se ukázalo, že mají jejich buňky vlohy na více oblastí.

Takže vést žáky k matematice?

Matematika by za prvé měla mít jiné metody výuky. Dalším aspektem je důraz na to, že není možné ji uzavřít do věty: To jsi nepochopil, to prostě nebudeš umět. To je pak ta chybějící kostička, která způsobí zhroucení stavby. Je třeba přimět každého, aby si to zkusil. Já bych řekl, že v technické civilizaci patří znalost matematiky, fyziky a techniky k porozumění našemu světu, tudíž k všeobecnému vzdělání. Někdo nemusí mít vlohy pro porozumění básním. Taky můžeme říkat, proč by se měl učit v češtině básně a rozebírat autory? Já ale nemluvím proti takovému přístupu, mluvím o tom, že matematika a fyzika je v mých očích součástí všeobecného vzdělání.

Narážíte na debaty ohledně maturit?

Samozřejmě. Maturita z matematiky v současném pojetí není úplně nejlepší, protože nevím, jestli stejná maturita pro učňovský obor, průmyslovku i gymnázium nevede k tomu, že jdeme na nejnižší úroveň, jakou studenti zvládnou. Nevím, jestli by to nemělo být tak, že by byla maturita z matematiky povinná s tím, že je na každé úrovni jiná. Na průmyslovce to nemusí být matematika, ale nějaký předmět, který ke své realizaci potřebuje matematiku, na ekonomce to může být statistika, na strojní průmyslovce mechanika. Nedělat to paušálním způsobem z jednoho kouta, ale hledat cestu v tom, že matematika je potřeba z hlediska všeobecného vzdělání pro každého a přizpůsobit to tomu, co je v jeho oblasti tím vzděláním.

Úzce to souvisí s motivací. Když je mým úkolem udělat statistiku na ekonomické škole, ale místo toho budu muset řešit nějaké abstraktní matematické rovnice, tak pro to nebudu mít motivaci. Když uvidím spojitost mezi účetnictvím a matematikou, tak bude motivace lepší.

Zmínil jste, že "suchá" věda, jako je například matematika, vůbec není v rozporu s kreativní tvorbou. Vy máte na kontě řadu technických, po kreativní stránce zdařilých vynálezů a patentů. Jak to jde dohromady s vidinou "úřednického" děkana? Jak se to ve vás spojuje?

Suchý, úřednický děkan mě děsí. Ta představa, že budu jenom úředník, co něco podepíše, nebo nepodepíše. Myslím si, že úkolem děkana je přinést vizi a kolegy motivovat k tomu, aby ji šli společně realizovat. Jsem přesvědčen, že úkolem děkana je přinášet vize a směřování. Být nositelem morálních hodnot, motivovat nejen podřízené, ale i studenty. Jelikož jsem vzešel z pozice profesora, který skloubil výuku s výzkumem, tak se k tomu v nějakém omezeném segmentu mého času dále věnuji. Stále mám každý rok nějaký patent, vedu doktorandy, přináším jim nové náměty. Děkan musí být vůdce, který přinese náměty a vize, pod kterými se ostatní sjednotí. To, že to není jednoduché, že musíte přesvědčit naprostou většinu nebo ideálně úplně všechny, je druhá stránka věci.

Jak to vypadá prakticky? Jak dokážete skloubit tyto aspekty své práce?

Je to dané tím, že jsem workoholik. Pracuji 14 hodin denně šest dní v týdnu. I když jedu domů, tak mi to v hlavě pracuje. A večer za mnou chodí studenti a konzultují se mnou.

Jak nahlížíte na univerzitní zvykové právo?

Univerzity jsou po církvích druhé nejstarší instituce. Projevuje se to tím, že dnes máme psané právo a zákony a také nepsaná, zvyková práva, která jsou ale stále funkční. Když někdo obhájí diplomovou práci, tak je v okamžiku výroku předsedy komise inženýr. Diplom mu ale dáme až za dva měsíce, po tom, co složí slib. Slib je ezoterická, směšná věc, ale já tvrdím, že má svůj význam, že žije. Slibuje se tam, že bude člověk danou oblast rozvíjet pro demokracii a humanismus a že se bude chovat mravně. Vysoká škola měla být nositelem nějakých hodnot. Je to dlouhodobý odkaz, který bychom měli ctít. Ten souvisí i s jinými věcmi, jako je vůbec otázka smyslu vysokých škol, proč existují a jestli bychom měli platit školné, nebo ne. Já jsem přesvědčen, že bychom neměli platit školné a to proto, že jsou vysoké školy zřízeny společností, komunitou, aby si vychovala elitu. Elita ale neznamená, že budete mít více peněz, žít lepší život a rozhodovat o ostatních. Je to zatraceně velký závazek, protože přebíráte zodpovědnost za to, že své komunitě pomůžete přežít.

Co je k tomu potřeba?

Potřebujeme vychovávat elity ve všech profesích. Politiky, lékaře, novináře, inženýry, vědce, řemeslníky. Problém je v tom, že jednoho dne může třeba na vašem rozhodnutí záviset, jestli se bude České republice více, či méně dařit. Hrůza je, že tam budete sami a vy sami se budete muset rozhodnout a mít za to zodpovědnost. To je lesk i bída toho, že někdo patří mezi elitu.

Neprobíhá u nás nějakou dobu naopak snížení kvality, degradace vysokého školství?

S kvalitou je to složitá věc. Degradace nastává. Je to dáno "masifikací" vzdělaní. Tím, že jsme špatně pochopili, co to znamená, když má někdo vysokoškolské vzdělání. Začali jsme nedobře míchat, když má někdo za sebou několik málo kurzů a jiný pět let tvrdé práce. Vzniklo více škol, než na kolik máme kvalitních profesorů. Bohužel je tu také neblahý jev soukromých vysokých škol. V Americe jsou soukromé školy ty nejlepší, tady soukromá naopak často znamená, že si ten titul můžu koupit. Nezastírejme si to, v České republice funguje i v tomto směru korupce.