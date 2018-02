Manžele Strakovy z Prahy začátkem roku překvapil dopis z Revírní bratrské pokladny (RBP), která je informovala o tom, že s nimi od července počítá jako se svými novými pojištěnci. Dvojice přitom zdravotní pojišťovnu měnit nechtěla, někdo vyplnil a podepsal přihlášky za ně. O případu HN informovaly v lednu.

Pojišťovna teď ukončila spolupráci se zaměstnancem, který podepsané formuláře odevzdal. A chystá se na něj podat trestní oznámení.

"Se spolupracovníkem, který přeregistroval manžele Strakovy a který byl zaměstnancem na základě dohody o provedení práce s platností do 31. 12. 2017, jsme pro rok 2018 již smlouvu neobnovili," uvedl vedoucí odboru obchodních aktivit RBP Antonín Polášek s tím, že trestní oznámení vedení pojišťovny momentálně připravuje. S případem byla podle Poláška seznámena i správní rada pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví, které o jeho podrobnosti projevilo zájem.

V Česku je sedm zdravotních pojišťoven. Kdo chce instituci změnit, může to udělat jednou ročně. Stačí odevzdat přihlášku s osobními údaji a vlastnoručním podpisem. Není potřeba nic oznamovat původní pojišťovně. Z minulých let je známá řada případů, kdy se klienti bez svého vědomí ocitli u jiné pojišťovny. Někteří se o tom dozvěděli ještě později než Strakovi − ve chvíli, kdy jim přišla nová kartička pojištěnce.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové nekalé praktiky pomohl omezit zákon, který už více než dva roky zapovídá, aby pojišťovny k náboru nových pojištěnců využívaly externí firmy. Pojišťovny také posílily kontrolní mechanismy. V případě Strakových jako pojistka zafungoval dopis zaslaný téměř půl roku před datem přestupu. "Dopis je jedním z důležitých kontrolních mechanismů, který používáme, a má odhalit případné nesrovnalosti související s přeregistrací co nejdříve, ne až v době, kdy pojištěnec obdrží nový průkaz pojištěnce," vysvětlil Polášek z RBP.

Podle Petra Šustka z Centra zdravotnického práva Právnické fakulty UK by bylo možné systém nastavit tak, aby bylo neoprávněné podání přihlášky zcela vyloučeno. "To by asi přicházelo v úvahu třeba tak, že by přihlášku musel pojištěnec podat na pracovišti pojišťovny osobně a prokázat se dvěma různými doklady totožnosti. Je ale otázkou, zda jde o natolik rozšířený jev, aby potřebu takového zásadního omezení skutečně odůvodnil," vysvětluje právník.

RBP už Strakovým potvrdila, že jejich přeregistraci stornuje. Manželé tak mohou zůstat u svých původních pojišťoven. "Dostali jsme od Revírní bratrské pokladny vyrozumění, že všechno napraví," potvrdila Ljubov Straková.

Její manžel Josef Straka je už léta pojištěný u VZP. Pokus o nedobrovolnou přeregistraci považuje za drzost. Jeho žena je více než 20 let klientkou Oborové zdravotní pojišťovny. "Proč bych se v důchodu přehlašovala k pojišťovně, kterou ani neznám a která je kdesi v Ostravě?" řekla Straková, jež trpí Parkinsonovou nemocí a potřebuje dlouhodobou péči. Jak sama říká, v případě nedobrovolného přestupu k RBP, která působí hlavně na Moravě a ve Slezsku, by hrozilo, že by některý z jejích ošetřujících lékařů neměl s touto pojišťovnou smlouvu. Pacientka by pak mohla nákladnou léčbu platit ze svého.

Manželé se nejprve snažili přeregistraci zabránit v e-mailech, které napsali na ústředí pojišťovny. Nakonec se ale museli vydat na pražskou pobočku. Tam pracovnice u přepážky porovnala jejich vlastnoruční podpisy s těmi na oskenovaných přihláškách a zjistila, že se neshodují.

Polášek už dříve redakci v obecném duchu vysvětlil, že v případě nesouladu v podpisech pojišťovna registraci stornuje a pracovníkovi nevyplatí odměnu. Teprve když se nesrovnalosti opakují, zaměstnanec přijde o místo.